Мы проводим восхождения на Казбек с июня по август, оптимальными с точки зрения стабильной погоды и приемлемыми условиями для проживания в палатках, особенно для новичков, являются летние месяцы.

Чаще всего до конца сентября погода остаётся стабильной и под запрос можно организовать восхождение в сентября.