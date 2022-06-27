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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы и переход на термальные источники
Встречаем участников во Владикавказе (на ж/д вокзале в 8 часов утра).
Заезжаем в МЧС для регистрации.
И на пограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).
Переход к термальным источникам — Верхнекармадонским ваннам.
Несколько природных ванн есть очень тёплые, есть горячие.
Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.
Вечером составляем план на следующий день, гид рассказывает о маршруте.
Высота лагеря 2300 метров.
Расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.
Пересечение Майлийского ледника
Переходим поток Колка по подвесному мосту и тропе выходим на ледник Майли.
Пересекаем ледник и ставим лагерь под началом подъёма по скальному участку.
Акклиматизационный выход выше по леднику с тренировкой на снежно-ледовом склоне — самозадержание с помощью ледоруба, хождение в связках.
Расстояние 3 км, время в пути 2-3 часа.
Подъём по тропе среди скал пика ОЖД
Подъём до ночевок на 3500 по северо-западному контрфорсу пика ОЖД.
В начале подъёма провешены тросы для страховки.
Акклиматизационный выход до "Большого камня" на 3700.
Классные виды в долину и на ледник.
С перебоями, но можно поймать мобильную связь.
Расстояние 1 км, набор высоты 500 метров, время 3 часа.
Подъём в штурмовой лагерь
Подъем до ночевок на 4200 на Казбекском плато.
Акклиматизационный выход на вершину пика ОЖД (4271 м.)
Отсюда открывается вид на вершину Казбека.
В этом лагере мы проведём несколько дней, отсюда пойдём на вершину.
Расстояние 2 км, набор высоты 700 метров, время в пути 3 часа.
День отдыха перед восхождением на Казбек
День отдыха перед штурмом.
Прогулка на 1-2 часа в сторону вершины.
Отрабатываем передвижение в связке.
Собираем рюкзаки для восхождения и проверяем снаряжение.
Готовим заранее завтрак, чтобы сборы на штурм заняли как можно меньше времени.
Ранний отбой.
Восхождение на вершину Казбек 5034 метра
Подъём в 2 часа ночи, выход в 3 часа.
Это оптимальное время выхода.
По погодным условиям можно отложить выход на 2-3 часа.
На вершину необходимо подняться до 14:00, чтобы спуститься вовремя.
Восхождение на Казбек Восточный, высота 5034 м.
Спуск в лагерь на плече пика ОЖД 4200 или в лагерь у Креста на 3500.
Подъём занимает 5-7 часов, расстояние 4-5 км, набор высоты 850 метров.
Резервный день на случай плохой погоды
Резервный на случай непогоды.
Если восхождение удалось совершить в предыдущий день спускаемся на термальные источники.
Где можно расслабиться в термальной воде под звёздами.
Спуск к термальным ваннам
Спуск по пути подъема до термальных источников.
Можно сколько угодно наслаждаться горячей водой, ледником и горами вокруг.
Отъезд во Владикавказ
Спуск до села Кармадон.
Трансфер во Владикавказ.
Участники получают сертификаты о совершённом восхождении и значки от ФАР.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Прокат палатки входит в стоимость.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер Владикавказ - пограничное КПП - Владикавказ
- Сопровождение группы гидами, один гид на 3-4 участника
- Вкусное и сытное 2-х разовое питание, приготовлением пищи занимается гид (завтрак, ужин, дневной перекус)
- Помощь начинающим в подборе снаряжения в прокате и консультации перед туром
- Оформление заявлений на пропуск в погранзону
- Регистрация группы в МЧС
- Общегруповое снаряжение: верёвки альпинистские, радиосвязь, навигация, аптечка, посуда, газовое оборудование
- Прокат личного альпинистского снаряжения: ледоруб, кошки, страховочная система, каска
- Сертификат о восхождении
- Фото и видеосъёмка на маршруте и на вершине
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Прокат личного и прочего снаряжения (по списку вещей), кроме выдаваемого бесплатно
- Питание в кафе
- Дополнительные экскурсии
- Расширенная страховка при занятиях экстремальными видами спорта
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
Снаряжение походное
- Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикрепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя;
- Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем;
- Треккинговые палки;
- Коврик туристический (каремат, пенка);
- Палатка;
Снаряжение для восхождения
- Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более;
- Рюкзак 25-35 литров на восхождение;
- Кошки с мягким креплением (предоставляются);
- Беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки (предоставляются);
- Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) (предоставляются);
Одежда для треккинга 1-4 день
- Футболка;
- Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
- Термоштаны;
- Тёплая флисовая кофта;
- Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик;
- Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной;
- Треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении;
- Тёплая шапка;
- Тонкие перчатки 2 пары;
- Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
- Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
- Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
- Плавки или купальник;
Одежда для восхождения 5-9 день
- Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку;
- Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров;
- Ботинки альпинистские утеплённые;
- Бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении;
- Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи;
- Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
- Тёплые не продуваемые перчатки, лучше варежки;
Прочее
- Налобный фонарик с 1 запасом батареек;
- Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце(не большое),влажные салфетки;
- Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
- Термос. 500-800 мл.;
- Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
- Сидушка (желательно);
- Пакеты 100-120 литров 2 шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
- Фотоаппарат;
Личная аптечка
- Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
- Крем от загара (максимальной защиты);
- Витамины, лучше в шипучих таблетках;
- Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
- Парацетамол;
- Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
- От расстройства желудка;
- Лекарства от своих болезней;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидка 2000 руб. при приобретении тура от 2-х человек.
Сколько стоит прокат снаряжения?
В первую очередь хочется обратить внимание, что мы предоставляем нашим участникам альпинистское снаряжение в прокат бесплатно.
Наименование
снаряжения
|Стоимость аренды в день, руб.
|Кошки мягкие
|0
|Ледоруб
|0
|Каска альпинистская
|0
|Система страховочная
|0
Также мы можем привезти к месту старта следующие позиции:
Наименование
снаряжения
|Стоимость аренды в день, руб.
|Куртка пуховая высотная
|600
|Куртка мембранная
|500
|Кофта флис
|150
|Палки треккинговые
|150
|Варежки верхонки
|200
|Бахилы
|250
|Рюкзак 80 л
|400
|Спальный мешок
|400
|Место в палатке
|400
|Фонарь налобный
|100
|Термос
|100
|Коврик туристический
|150
|Маска горнолыжная
|200
|Накидка на рюкзак
|100
|Рюкзак штурмовой
|300
|Очки кат. 3
|100
|Куртка/брюки софтшелл
|400/400
Обеспечить прокат ботинок пока невозможно. Лучше померить и купить заранее. Бюджет от 10 000 руб.
Во Владикавказе нет проката, поэтому мы должны заранее знать, что вам потребуется, тогда всё снаряжение мы привезём к месту старта.
Когда лучше подниматься на Казбек?
Мы проводим восхождения на Казбек с июня по август, оптимальными с точки зрения стабильной погоды и приемлемыми условиями для проживания в палатках, особенно для новичков, являются летние месяцы.
Чаще всего до конца сентября погода остаётся стабильной и под запрос можно организовать восхождение в сентября.
Где организаторы встречают туристов?
Встреча происходит в городе Владикавказ на ж/д вокзале в 8 часов утра в день начала тура.
В этот день нам предстоит оформить пропуска в пограничную зону, пройти контроль и сделать переход до места первой ночевки на термальных ваннах. День будет долгим, поэтому начать лучше пораньше.
Сколько гидов будет в группе?
Это вопрос напрямую касающийся безопасности.
В наших группах на одного гида приходится не больше четырёх участников, чаще три.
Насколько сложное восхождение на Казбек с севера?
Если брать объективный показатель, то по альпинистской классификации маршрут на Казбек по контрфорсу пика ОЖД, оценивается как 2б.
Это выше чем Эльбрус с юга 1а и Эльбрус с севера 2а.
И действительно, технически маршрут сложнее, есть несколько участков на которых провешены тросы и верёвки для подстраховки.
Также сложности добавляет необходимость нести всё питание, бивак и снаряжение до штурмового лагеря и обратно. На старте вес рюкзака составляет ~ 25 кг.
В тоже время на Казбеке не так остро проявляется горная болезнь, т. к. высота вершины гораздо ниже - 5033 метра н. у. м.