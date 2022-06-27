Казбек с Севера. Восхождение

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Казбек, это второй по высоте стратовулкан на Кавказе, высота 5034 метра. Предлагаем вашему вниманию красивый, многодневный маршрут 2Б категории сложности. За восхождение мы выдаем сертификаты и номерные значки, учреждённые ФАР. Возможно проведение под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек.
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Казбек с Севера. Восхождение
Ближайшие даты:
17
июн
17
июл
16
авг
15
сен

Что вас ожидает:

Вдали от цивилизации
Вдали от цивилизации
Пройдем проверку на прочность для сильных духом и ценителей активного отдыха
Захватывающий маршрут
Захватывающий маршрут
Нас ждут тропы по леднику, скалам и снегу
Дары природы
Дары природы
Приятным бонусом в путешествии станут термальные ванны на ночёвках

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы и переход на термальные источники

Встречаем участников во Владикавказе (на ж/д вокзале в 8 часов утра).

Заезжаем в МЧС для регистрации.

И на пограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).

Переход к термальным источникам — Верхнекармадонским ваннам.

Несколько природных ванн есть очень тёплые, есть горячие.

Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.

Вечером составляем план на следующий день, гид рассказывает о маршруте.

Высота лагеря 2300 метров.

Расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.

Встреча группы и переход на термальные источникиВстреча группы и переход на термальные источникиВстреча группы и переход на термальные источникиВстреча группы и переход на термальные источники
2 день

Пересечение Майлийского ледника

Переходим поток Колка по подвесному мосту и тропе выходим на ледник Майли.

Пересекаем ледник и ставим лагерь под началом подъёма по скальному участку.

Акклиматизационный выход выше по леднику с тренировкой на снежно-ледовом склоне — самозадержание с помощью ледоруба, хождение в связках.

Расстояние 3 км, время в пути 2-3 часа.

Пересечение Майлийского ледникаПересечение Майлийского ледникаПересечение Майлийского ледникаПересечение Майлийского ледника
3 день

Подъём по тропе среди скал пика ОЖД

Подъём до ночевок на 3500 по северо-западному контрфорсу пика ОЖД.

В начале подъёма провешены тросы для страховки.

Акклиматизационный выход до "Большого камня" на 3700.

Классные виды в долину и на ледник.

С перебоями, но можно поймать мобильную связь.

Расстояние 1 км, набор высоты 500 метров, время 3 часа.

Подъём по тропе среди скал пика ОЖДПодъём по тропе среди скал пика ОЖДПодъём по тропе среди скал пика ОЖДПодъём по тропе среди скал пика ОЖД
4 день

Подъём в штурмовой лагерь

Подъем до ночевок на 4200 на Казбекском плато.

Акклиматизационный выход на вершину пика ОЖД (4271 м.)

Отсюда открывается вид на вершину Казбека.

В этом лагере мы проведём несколько дней, отсюда пойдём на вершину.

Расстояние 2 км, набор высоты 700 метров, время в пути 3 часа.

Подъём в штурмовой лагерьПодъём в штурмовой лагерьПодъём в штурмовой лагерьПодъём в штурмовой лагерь
5 день

День отдыха перед восхождением на Казбек

День отдыха перед штурмом.

Прогулка на 1-2 часа в сторону вершины.

Отрабатываем передвижение в связке.

Собираем рюкзаки для восхождения и проверяем снаряжение.

Готовим заранее завтрак, чтобы сборы на штурм заняли как можно меньше времени.

Ранний отбой.

6 день

Восхождение на вершину Казбек 5034 метра

Подъём в 2 часа ночи, выход в 3 часа.

Это оптимальное время выхода.

По погодным условиям можно отложить выход на 2-3 часа.

На вершину необходимо подняться до 14:00, чтобы спуститься вовремя.

Восхождение на Казбек Восточный, высота 5034 м.

Спуск в лагерь на плече пика ОЖД 4200 или в лагерь у Креста на 3500.

Подъём занимает 5-7 часов, расстояние 4-5 км, набор высоты 850 метров.

7 день

Резервный день на случай плохой погоды

Резервный на случай непогоды.

Если восхождение удалось совершить в предыдущий день спускаемся на термальные источники.

Где можно расслабиться в термальной воде под звёздами.

8 день

Спуск к термальным ваннам

Спуск по пути подъема до термальных источников.

Можно сколько угодно наслаждаться горячей водой, ледником и горами вокруг.

Спуск к термальным ваннам
9 день

Отъезд во Владикавказ

Спуск до села Кармадон.

Трансфер во Владикавказ.

Участники получают сертификаты о совершённом восхождении и значки от ФАР.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Прокат палатки входит в стоимость.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

8 ночей
Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер Владикавказ - пограничное КПП - Владикавказ
  • Сопровождение группы гидами, один гид на 3-4 участника
  • Вкусное и сытное 2-х разовое питание, приготовлением пищи занимается гид (завтрак, ужин, дневной перекус)
  • Помощь начинающим в подборе снаряжения в прокате и консультации перед туром
  • Оформление заявлений на пропуск в погранзону
  • Регистрация группы в МЧС
  • Общегруповое снаряжение: верёвки альпинистские, радиосвязь, навигация, аптечка, посуда, газовое оборудование
  • Прокат личного альпинистского снаряжения: ледоруб, кошки, страховочная система, каска
  • Сертификат о восхождении
  • Фото и видеосъёмка на маршруте и на вершине
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Прокат личного и прочего снаряжения (по списку вещей), кроме выдаваемого бесплатно
  • Питание в кафе
  • Дополнительные экскурсии
  • Расширенная страховка при занятиях экстремальными видами спорта
Место начала и завершения?
г. Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;

Снаряжение походное

  • Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикрепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя;
  • Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем;
  • Треккинговые палки;
  • Коврик туристический (каремат, пенка);
  • Палатка;

Снаряжение для восхождения

  • Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более;
  • Рюкзак 25-35 литров на восхождение;
  • Кошки с мягким креплением (предоставляются);
  • Беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки (предоставляются);
  • Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) (предоставляются);

Одежда для треккинга 1-4 день

  • Футболка;
  • Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
  • Термоштаны;
  • Тёплая флисовая кофта;
  • Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик;
  • Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной;
  • Треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении;
  • Тёплая шапка;
  • Тонкие перчатки 2 пары;
  • Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
  • Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
  • Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
  • Плавки или купальник;

Одежда для восхождения 5-9 день

  • Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку;
  • Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров;
  • Ботинки альпинистские утеплённые;
  • Бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении;
  • Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи;
  • Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
  • Тёплые не продуваемые перчатки, лучше варежки;

Прочее

  • Налобный фонарик с 1 запасом батареек;
  • Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце(не большое),влажные салфетки;
  • Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
  • Термос. 500-800 мл.;
  • Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
  • Сидушка (желательно);
  • Пакеты 100-120 литров 2 шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
  • Фотоаппарат;

Личная аптечка

  • Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
  • Крем от загара (максимальной защиты);
  • Витамины, лучше в шипучих таблетках;
  • Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
  • Парацетамол;
  • Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
  • От расстройства желудка;
  • Лекарства от своих болезней;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка 2000 руб. при приобретении тура от 2-х человек.

Сколько стоит прокат снаряжения?

В первую очередь хочется обратить внимание, что мы предоставляем нашим участникам альпинистское снаряжение в прокат бесплатно.

Наименование

снаряжения

Стоимость аренды в день, руб.
Кошки мягкие0
Ледоруб0
Каска альпинистская0
Система страховочная0

Также мы можем привезти к месту старта следующие позиции:

Наименование

снаряжения

Стоимость аренды в день, руб.
Куртка пуховая высотная600
Куртка мембранная500
Кофта флис150
Палки треккинговые150
Варежки верхонки200
Бахилы250
Рюкзак 80 л400
Спальный мешок400
Место в палатке400
Фонарь налобный100
Термос100
Коврик туристический150
Маска горнолыжная200
Накидка на рюкзак100
Рюкзак штурмовой300
Очки кат. 3100
Куртка/брюки софтшелл400/400

Обеспечить прокат ботинок пока невозможно. Лучше померить и купить заранее. Бюджет от 10 000 руб.

Во Владикавказе нет проката, поэтому мы должны заранее знать, что вам потребуется, тогда всё снаряжение мы привезём к месту старта.

Когда лучше подниматься на Казбек?

Мы проводим восхождения на Казбек с июня по август, оптимальными с точки зрения стабильной погоды и приемлемыми условиями для проживания в палатках, особенно для новичков, являются летние месяцы.

Чаще всего до конца сентября погода остаётся стабильной и под запрос можно организовать восхождение в сентября.

Где организаторы встречают туристов?

Встреча происходит в городе Владикавказ на ж/д вокзале в 8 часов утра в день начала тура.

В этот день нам предстоит оформить пропуска в пограничную зону, пройти контроль и сделать переход до места первой ночевки на термальных ваннах. День будет долгим, поэтому начать лучше пораньше.

Сколько гидов будет в группе?

Это вопрос напрямую касающийся безопасности.

В наших группах на одного гида приходится не больше четырёх участников, чаще три.

Насколько сложное восхождение на Казбек с севера?

Если брать объективный показатель, то по альпинистской классификации маршрут на Казбек по контрфорсу пика ОЖД, оценивается как 2б.

Это выше чем Эльбрус с юга 1а и Эльбрус с севера 2а.

И действительно, технически маршрут сложнее, есть несколько участков на которых провешены тросы и верёвки для подстраховки.

Также сложности добавляет необходимость нести всё питание, бивак и снаряжение до штурмового лагеря и обратно. На старте вес рюкзака составляет ~ 25 кг.

В тоже время на Казбеке не так остро проявляется горная болезнь, т. к. высота вершины гораздо ниже - 5033 метра н. у. м.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
27 июня 2022
Восхождение очень понравилось. Потрясающая атмосфера, отличная компания единомышленников, супер гиды.
Д
26 дек 2023
Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.
Е
23 авг 2023
Михаил и его команда настоящие профессионалы! Планирую следующий год с ними на Казбек.
Михаил и его команда настоящие профессионалы! Планирую следующий год с ними на Казбек.

Похожие туры из Владикавказа

Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
4 мая
7 мая
21 мая
4 июня
8690073 865 за человека
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Владикавказ, 13:00
29 мая
22 июня
57 000 за человека
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня
11 июля
15 авг
от 47 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
All Airlines
ХорошоТам