На склонах гор. Путешествие по Кавказу

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы — Карачаево-Черкесия — Северная Осетия — Ингушетия с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.

Увидите Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы и сторожевые башни 16-17 веков. Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, направитесь в Джейрах и окажетесь у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
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2
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Что вас ожидает:

Голубое озеро
Голубое озеро
Увидим самое большое и самое глубокое карстовое озеро, которое этническое население называет «бездонным», окутанное огромным количеством преданий и тайн
Величественная природа
Величественная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Курортный парк
Курортный парк
Прогуляемся по аллеям и тропинках Курортного парка Кисловодска — второго по площади рукотворного парка в Европе

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия в Пятигорске

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Прибытие. Обзорная экскурсия в ПятигорскеПрибытие. Обзорная экскурсия в ПятигорскеПрибытие. Обзорная экскурсия в ПятигорскеПрибытие. Обзорная экскурсия в Пятигорске
2 день

Пятигорск - курорт Домбай

Протяженность 250 км.

Начало 09:00.

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Пятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт Домбай
3 день

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск

Протяженность 320 км.

Начало 09:00.

Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа — термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) — Пятигорск.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
4 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Продолжительность 8 часов, 145 км.

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
5 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Протяженность 295 км., 8-9 часов.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
6 день

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера

Продолжительность 8 часов, 230 км.

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Прибытие во Владикавказ 17:00.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера
7 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Длительность8-9 часов, 180 км.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
8 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Длительность 8 часов, 120 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
9 день

Отъезд

Заключительный день во Владикавказе.

Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.

Трансфер в аэропорт/вокзал: счастливого пути!

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Владикавказе/Домбае.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Кадгарон Отель 3*стандарт14.04.2024-03.12.202410900010900072000157000151100Шв. стол
Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Гостиница Владикавказ 3*стандарт14.04.2024-03.12.202411200011200076400161600155700Шв. стол
Интурист 3* — Снежный барс 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* - Гостиница Владикавказ 3*комфорт14.04.2024-03.12.202412220012220086700174600168300Шв. стол
Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Отель Планета Люкс 3*стандарт14.04.2024-03.12.202411200011200073300160200154400Шв. стол
Интурист 3* — Снежный барс 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Отель Планета Люкс 3*полулюкс14.04.2024-03.12.202412180012180086200173300167000Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка (7-12).

Варианты проживания

Машук 2

3 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2

Интурист 3

3 ночи

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Отель "Кадгарон" находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Отель «Планета Люкс»

3 ночи

Отель "Планета Люкс" расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Отель «Владикавказ»

3 ночи

Отель "Владикавказ" расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».

В оздоровительном центре отеля «Владикавказ» есть хаммам и сауна.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Отель «Владикавказ»Отель «Владикавказ»Отель «Владикавказ»Отель «Владикавказ»Отель «Владикавказ»Отель «Владикавказ»

Отель «Снежный Барс» Домбай

1 ночь

Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

Отель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» Домбай

Синдика 4

1 ночь

Спа-отель «СИНДИКА» с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля «СИНДИКА» могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4

Россия 4

1 ночь

Гостиница «Россия» расположена в центре Нальчика, в 5 минутах ходьбы от парка Горького и площади 400-летия. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера оборудованы кондиционером и телевизором. Ванные комнаты общие или собственные. В некоторых номерах имеются балкон, холодильник.

В кафе гостиницы «Россия» сервируют блюда местной кухни. На круглосуточной стойке регистрации можно записаться на туры по Кабардино-Балкарии. В 5 минутах ходьбы от отеля открыты различные кафе и магазины. Предоставляется бесплатная парковка.

Гостиница находится в 1 км от железнодорожного вокзала Нальчика и в 4,5 км от аэропорта города.

Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4

Azimut 4

1 ночь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, встреча в холле отелей
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Нальчике/Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно из Владикавказа
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 500 руб
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара - 1 800 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 - 700 руб. на человека
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод и Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужны ли пропуска для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
26 окт 2023
Программа просто супер! Отличные экскурсоводы, транспорт, гостиницы.
Мы остались очень довольны отдыхом!!!
Организация на высшем уровне. Все четко и отлажено.
Будем и дальше с вами путешествовать!
Е
8 июня 2023
Очень интересный, красивый, насыщенный тур! Вообще он проходит через весь Северный Кавказ. И на протяжении всей поездки могут добавляться люди, либо покидать тур. Кто-то едет до конца, города Дербент в Дагестане. Именно этот тур заканчивается во Владикавказе. Но так или иначе, все знакомятся и в конце уже как родные)
Природа просто замечательная вокруг, куча фотографий обеспечена. Еще как повезет с погодой, но в любой есть своя изюминка! Вещи теплые лучше брать! На Домбае, например попали в метель на вершине, даже руки мерзли. А вот на Эльбрусе очень повезло, было солнечно, даже раздевались для фото) Короче, съездите, и не пожалеете!)
Очень интересный, красивый, насыщенный тур! Вообще он проходит через весь Северный Кавказ. И на протяжении всейОчень интересный, красивый, насыщенный тур! Вообще он проходит через весь Северный Кавказ. И на протяжении всейОчень интересный, красивый, насыщенный тур! Вообще он проходит через весь Северный Кавказ. И на протяжении всейОчень интересный, красивый, насыщенный тур! Вообще он проходит через весь Северный Кавказ. И на протяжении всейОчень интересный, красивый, насыщенный тур! Вообще он проходит через весь Северный Кавказ. И на протяжении всейОчень интересный, красивый, насыщенный тур! Вообще он проходит через весь Северный Кавказ. И на протяжении всейОчень интересный, красивый, насыщенный тур! Вообще он проходит через весь Северный Кавказ. И на протяжении всейОчень интересный, красивый, насыщенный тур! Вообще он проходит через весь Северный Кавказ. И на протяжении всейОчень интересный, красивый, насыщенный тур! Вообще он проходит через весь Северный Кавказ. И на протяжении всейОчень интересный, красивый, насыщенный тур! Вообще он проходит через весь Северный Кавказ. И на протяжении всей
A
20 мая 2022
Получилась познавательная и увлекательная поездка.
Организовано было хорошо!
Спасибо коллективу Большой Страны!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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