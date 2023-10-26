Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы — Карачаево-Черкесия — Северная Осетия — Ингушетия с профессиональными гидами и квалифицированными водителями. Увидите Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы и сторожевые башни 16-17 веков. Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье. Пересекая Терек, направитесь в Джейрах и окажетесь у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов. С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Прогуляемся по аллеям и тропинках Курортного парка Кисловодска — второго по площади рукотворного парка в Европе

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности

Увидим самое большое и самое глубокое карстовое озеро, которое этническое население называет «бездонным», окутанное огромным количеством преданий и тайн

Заключительный день во Владикавказе.

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — главная Нарзанная галерея.

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

Проживание

Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Владикавказе/Домбае.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одн-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб Breakfast Завтрак Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Кадгарон Отель 3* стандарт 14.04.2024-03.12.2024 109000 109000 72000 157000 151100 Шв. стол Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Гостиница Владикавказ 3* стандарт 14.04.2024-03.12.2024 112000 112000 76400 161600 155700 Шв. стол Интурист 3* — Снежный барс 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* - Гостиница Владикавказ 3* комфорт 14.04.2024-03.12.2024 122200 122200 86700 174600 168300 Шв. стол Машук 2* — Снежный Барс 3* — Россия 4* — Отель Планета Люкс 3* стандарт 14.04.2024-03.12.2024 112000 112000 73300 160200 154400 Шв. стол Интурист 3* — Снежный барс 3* — Синдика 4*/ Azimut 4* — Отель Планета Люкс 3* полулюкс 14.04.2024-03.12.2024 121800 121800 86200 173300 167000 Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка (7-12).