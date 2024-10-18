3 день

Республика Ингушетия

Внимание! При посещении пограничной зоны гражданам РФ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт.

Иностранному гражданину для въезда в пограничную зону необходимо иметь при себе паспорт и оформленный в установленном законодательством Российской Федерации порядке пропуск (срок оформление услуги для иностранного гражданина – до 30 рабочих дней).

Завтрак в поезде.

10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал Владикавказа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Владикавказу.

Приглашаем вам насладится великолепным видом на горы Большого Кавказа и прикоснутся к истории русско-кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова, прогуляться по проспекту Мира и набережной гордого Терека.

Трансфер в Джейрахский район республики Ингушетия.

Остановка у башни Цуровых в с. Джейрах.

Трансфер на смотровую площадку Цей-Лоамского перевала.

Посещение смотровой площадки Цей-Лоамского перевала на высоте 2100 м.

Перевал Цей-Лоам —одно из лучших мест для истинных ценителей красоты природы и чистейшего горного воздуха.

Остановка для осмотра уникального замкового комплекса «Бишт».

Остановка у кафе «Легенды гор», чаепитие с национальными лепешками.

Трансфер к башенному комплексу «Эгикал».

Осмотр средневекового башенного комплекса «Эгикал».

Трансфер в г. Магас.

Ваше путешествие пройдет через живописное Ассинское ущелье, длина которого составляет 17 километров.

В поездке мы сделаем остановку у родника, и вы сможете попробовать чистейшую горную воду.

16:30 Поздний обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Магасу —столице республики Ингушетия.

Въезд в город украшают «Аланские ворота» ‒ триумфальные въездные ворота города Магас, возведённые в стиле древней ингушской башенной архитектуры.

Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказ.

22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.