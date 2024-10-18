Это будет незабываемое недельное приключение на юг России, во время которого комфортный поезд станет для нас отелем на колесах и каждое утро будет привозить в новый город и удивительные локации.
Программа тура по дням
До свидания, Москва
Самостоятельная посадка в туристический поезд №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере).
11:00 Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.
Республика Адыгея
Завтрак в поезде.
12:50 Прибытие туристического поезда №930/929 на ж/д вокзал г. Майкоп, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер на панорамную площадку хребта Азиш-Тау, путевая информация об истории, культуре и современном развитии Адыгеи.
Посещение панорамной площадки хребта Азиш-Тау.
Экскурсия в Азишскую пещеру.
Большая Азишская пещера входит в пятерку лучших пещер Европы.
Посещение природного памятника Хаджохская теснина.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.
Трансфер к термальным бассейнам.
В пути вы узнаете об обычаях, быте, кулинарных традиция хадыгов.
Купание в термальных бассейнах (купальные принадлежности, аренда полотенца за дополнительную оплату).
Ужин с национальными блюдами (с дегустацией адыгейского сыра) и участием артистов ансамбля национального танца.
Также будет представлена возможность приобрести сыр, мёд и работы мастеров народных художественных промыслов.
Трансфер на ж/д вокзал г. Майкоп.
21:10 Отправление туристического поезда № 930/929в г. Владикавказ.
Республика Ингушетия
Внимание! При посещении пограничной зоны гражданам РФ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт.
Иностранному гражданину для въезда в пограничную зону необходимо иметь при себе паспорт и оформленный в установленном законодательством Российской Федерации порядке пропуск (срок оформление услуги для иностранного гражданина – до 30 рабочих дней).
Завтрак в поезде.
10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал Владикавказа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Владикавказу.
Приглашаем вам насладится великолепным видом на горы Большого Кавказа и прикоснутся к истории русско-кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова, прогуляться по проспекту Мира и набережной гордого Терека.
Трансфер в Джейрахский район республики Ингушетия.
Остановка у башни Цуровых в с. Джейрах.
Трансфер на смотровую площадку Цей-Лоамского перевала.
Посещение смотровой площадки Цей-Лоамского перевала на высоте 2100 м.
Перевал Цей-Лоам —одно из лучших мест для истинных ценителей красоты природы и чистейшего горного воздуха.
Остановка для осмотра уникального замкового комплекса «Бишт».
Остановка у кафе «Легенды гор», чаепитие с национальными лепешками.
Трансфер к башенному комплексу «Эгикал».
Осмотр средневекового башенного комплекса «Эгикал».
Трансфер в г. Магас.
Ваше путешествие пройдет через живописное Ассинское ущелье, длина которого составляет 17 километров.
В поездке мы сделаем остановку у родника, и вы сможете попробовать чистейшую горную воду.
16:30 Поздний обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Магасу —столице республики Ингушетия.
Въезд в город украшают «Аланские ворота» ‒ триумфальные въездные ворота города Магас, возведённые в стиле древней ингушской башенной архитектуры.
Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказ.
22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.
Чеченская республика
Завтрак в поезде.
09:30 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал Грозного, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер на озеро Кезеной-Ам (ориентировочно 2 часа).
По дороге будет две остановки на видовых площадках.
Прогулка у озера Кезеной-Ам.
По красоте и величию этот памятник природы сопоставим со знаменитыми Голубыми озерами Кабардино-Балкарии, а в путеводителях часто именуется «Кавказской Швейцарией».
Обед в кафе.
Свободное время для самостоятельных прогулок.
Посещение древнего селения Хой —одно из древнейших поселений чеченцев.
Сейчас на этой территории находится хойский историко-археологический комплекс.
Трансфер в г. Шали.
Посещение мечети «Гордость Мусульман».
Трансфер в г. Грозный.
Посещение комплекса высоток «Грозный Сити» и смотровой площадки на 29-ом этаже.
Ужин в кафе города.
Свободное время в центре города*.
*Альтернатива свободного времени — посещение светомузыкальных фонтанов в период работы данного объекта (с 20:30 до 21:30).
Трансфер на ж/д вокзал г. Грозный.
23:30 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Махачкалу (посадка в поезд в 21:00).
Республика Дагестан
Завтрак в поезде.
04:51 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал Махачкалы, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер на смотровую площадку Махачкалы, по проспекту Р. Гамзатова.
Посещение смотровой площадки Тарки-тау с рассказом об истории образования города.
Трансфер на Сулакский каньон.
Посещение смотровой площадки.
По пути мы остановимся для фотосессии на смотровой площадке самого крупного водоема на Северном Кавказе Чиркейского водохранилища.
Посещение Пещеры Нохьо.
Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых несколько сот метров.
Обед в ресторане «ГлавРыба» с элементами национальных блюд.
Свободное время для самостоятельных прогулок по территории базы отдыха «ГлавРыба».
Трансфер в г. Махачкалу (ориентировочное время в пути 2 часа).
По прибытию в Махачкалу посещение рынка для покупки сувениров и местных деликатесов.
Посещение одного из музеев города (музей Дагестанский аул или национальный музей республики Дагестан им. А. Тахо-Годи).
Прогулка с гидом по бульвару Стальского с рассказом о достопримечательностях и истории города.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и покупки сувениров.
Сбор группы у Кумыкского театра, трансфер на ж/д вокзал Махачкалы.
21:21 Отправление туристического поезда № 930/929 в Нальчик.
Кабардино-Балкарская республика
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал Нальчика, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер на поляну Азау по Баксанскому ущелью Приэльбрусья.
Подъем на гору Эльбрус по самой высокой в России канатной дороге до станции «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 метров.
Третья очередь канатной дороги на Эльбрусе от «Станции Мир» до «Станции Гара-Баши» включена в «Книгу рекордов России».
Внимание! Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и покупки сувениров.
Трансфер в г. Нальчик.
Поздний обед, во время которого вы сможете попробовать блюда национальной кухни.
Познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа, и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов.
Свободное время для покупки сувениров и продуктов в дорогу.
Трансфер на ж/д вокзал Нальчика через центральную улицу города — пр. Ленина с краткой обзорной экскурсией по городу.
17:50 Отправление туристического поезда № 930/929 в Москву.
Отдых в пути
Завтрак в поезде.
Отдых в поезде.
23:50 Прибытие туристического поезда № 930/929 на Казанский вокзал Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|4-местное купе
|СВ
СВ
1-местное размещение
|Люкс
Люкс
1-местное размещение
|Для взрослых
|88 300
|126 500
|208 650
|173 400
|298 900
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|87 300
|125 500
|-
|173 400
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|44 200
|44 200
|-
|44 200*
|-
Подселение в купе смешанное (совместно женские и мужские места).
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
|Общий "Рускеальский экспресс"
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Майкоп - Владикавказ/Магас - Грозный - Махачкала - Нальчик - Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание, указанное в программе (подробнее в разделе «Важно знать»)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Дополнительное питание в поезде
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - по запросу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности на экскурсиях?
Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.
Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.
Как организовано питание?
|График питания по программе тура
|1 день. Москва
|Не включено
|2 день. Республика Адыгея
|Завтрак, ужин
|3 день. Ингушетия
|Завтрак и обед
|4 день. Грозный, Чеченская республика
|Завтрак, обед и ужин
|5 день. Республика Дагестан
|Завтрак и обед
|6 день. Кабардино-Балкария
|Завтрак и обед
|7 день. В пути
|Завтрак