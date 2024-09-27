Это будет незабываемое приключение на юг России, во время которого комфортный поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозить вас в новый город: Майкоп, Владикавказ, Грозный, Махачкала и Нальчик.
Программа тура по дням
До свидания, Москва
Самостоятельная посадка в туристический поезд №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
11:00 Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.
Республика Адыгея
13:05 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Майкопа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер на панорамную площадку хребта Азиш-Тау, путевая информация об истории, культуре и современном развитии Адыгеи.
Посещение панорамной площадки хребта Азиш-Тау.
Более великолепных видов трудно себе представить — кажется, что весь мир у тебя на ладони.
Экскурсия в Азишскую пещеру.
Большая Азишская пещера входит в пятерку лучших пещер Европы.
Ее возраст, как и остальных на Лагонакском нагорье около двух миллионов лет.
Переезд к Хаджохской теснине.
Посещение природного памятника Хаджохская теснина.
Понять масштабы творения природы помогут размеры достопримечательности – в длину она достигает 400 метров, а в ширина отдельных участков каньона колеблется всего от 2 до 7 метров.
Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирного рынка.
Ужин с национальными блюдами (с дегустацией адыгейского сыра) и участием артистов ансамбля национального танца.
Также будет представлена возможность приобрести сыр, мёд и работы мастеров народных художественных промыслов.
Трансфер на ж/д вокзал Майкопа.
21:10 Отправление туристического поезда в г. Владикавказ.
Республика Ингушетия
Внимание! При посещении пограничной зоны гражданам РФ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт.
Иностранному гражданину для въезда в пограничную зону необходимо иметь при себе паспорт и оформленный в установленном законодательством Российской Федерации порядке пропуск (срок оформление услуги для иностранного гражданина – до 30 рабочих дней).
10:10 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Владикавказа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказу.
Приглашаем вам насладится великолепным видом на горы Большого Кавказа и прикоснутся к истории русско-кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова, прогуляться по проспекту Мира и набережной гордого Терека.
Трансфер в Джейрахский район Республики Ингушетия.
Остановка у башни Цуровых в с. Джейрах с внешним осмотром.
Трансфер на смотровую площадку Цей-лоамского перевала.
Посещение смотровой площадки Цей-Лоамского перевала на высоте 2100 м.
Цей-Лоам (Цейлом) – скалистый доломитовый хребет на юге Ингушетии.
Перевал Цей-Лоам – одно из лучших мест для истинных ценителей красоты природы и чистейшего горного воздуха.
На перевале на высоте приблизительно 2100 метров над уровнем моря (по разным данным до 2400 метров) находится смотровая площадка с небольшой условной парковкой и скамейками.
Путешественникам открывается невероятный вид на горы.
Остановка у кафе, чаепитие с национальными лепешками.
Трансфер к башенному комплексу «Эгикал».
Осмотр средневекового башенного комплекса «Эгикал» – самого крупного в горной Ингушетии, который является родовым селением многих известных людей, оставивших яркий след в истории ингушского народа.
Трансфер в Магас.
Ваше путешествие пройдет через живописное Ассинское ущелье, длина которого составляет 17 километров.
В поездке мы сделаем остановку у родника, и вы сможете попробовать чистейшую горную воду.
16:30 Поздний обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Магасу – столице Республики Ингушетия, который в переводе с ингушского означает «Город Солнца».
Въезд в город украшают «Аланские ворота» ‒ триумфальные въездные ворота города Магас, возведённые в стиле древней ингушской башенной архитектуры в память о былой древнеингушской аланской цивилизации и её представителях.
Трансфер на ж/д вокзал Владикавказа.
20:15 Отправление туристического поезда в Грозный.
Чеченская республика
09:30 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Грозного, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер на озеро Кезеной-Ам (~ 2 часа).
По дороге будет две остановки на видовых площадках.
Прогулка у озера Кезеной-Ам.
Живописное озеро Кезеной-ам (встречаются написания Кезенойам и Казеной-ам) расположено с южной стороны склона Андийского хребта в зоне субальпийских лугов на границе Чечни и Дагестана и является крупнейшим на Северном Кавказе, занимая площадь 1,7 кв. км.
По красоте и величию этот памятник природы сопоставим со знаменитыми Голубыми озерами Кабардино-Балкарии, а в путеводителях часто именуется «Кавказской Швейцарией».
Обед в кафе.
Свободное время для самостоятельных прогулок.
Посещение древнего селения Хой – одно из древнейших поселений чеченцев.
Название происходит чеченского слова «Хо» – дозор, стража, а Хой – поселение стражников. И это не случайно.
Поселение находилось на древней торговой дороге – «Великом шёлковом пути».
Сейчас на этой территории находится хойский историко-археологический комплекс.
Первые постройки комплекса датируются XII веком, последние – XIX веком.
Трансфер в г. Шали.
Посещение мечети «Гордость Мусульман».
Трансфер Грозный.
Посещение комплекса высоток «Грозный Сити» и смотровой площадки на 29-ом этаже.
Трансфер на ж/д вокзал Грозного.
20:00 Отправление туристического поезда в Махачкалу.
Республика Дагестан
04:51 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Махачкалы, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер на смотровую площадку Махачкалы, по проспекту Р. Гамзатова.
Посещение смотровой площадки «Тарки-тау» г. Махачкалы с рассказом об истории образования города.
Трансфер к Чиркейскому водохранилищу.
Дагестанский завтрак.
Свободное время для фотосессии на смотровой площадке самого крупного водоема на Северном Кавказе – Чиркейского водохранилища, на котором построена самая мощная в этом регионе Чиркейской ГЭС.
Трансфер на Сулакский каньон.
Посещение смотровой площадки Сулакского каньона.
Трансфер к форелевому хозяйству «Главрыба».
Посещение Пещеры Нохьо.
Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых – несколько сот метров.
Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак, с которого открываются завораживающие виды.
Обед в ресторане «Главрыба» с элементами национальных блюд.
Трансфер в Махачкалу (ориентировочное время в пути 2 часа).
По прибытии в Махачкалу обзорная экскурсия по городу с посещением сувенирного квартала и центрального рынка для покупки сувениров и местных деликатесов.
Посещение Дагестанского государственного музея им. Тахо-Годи.
Прогулка с гидом по бульвару Стальского с рассказом о достопримечательностях и истории города.
Пешая экскурсия по старому центру г. Махачкалы (ул. Буйнакского и Родопский бульвар).
Свободное время для посещения городского пляжа, прогулки по центру города, покупки сувениров.
Сбор группы у Кумыкского театра, трансфер на ж/д вокзал Махачкалы.
22:20 Отправление туристического поезда в Нальчик.
Кабардино-Балкарская республика
07:00 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Нальчика, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Нальчик с осмотром: Нальчикского ипподрома, Мемориальной арки дружбы, памятника воинам 115-й Кабардино-Балкарской Кавалерийской Дивизии, Храма Равноапостольной Марии Магдалины, площади Согласия, Атажукинского (Городского) парка.
Посещение питьевого бювета с минеральной водой.
Посещение смотровой площадке на горе Малая Кизиловка.
Посещение кондитерского магазина «Нальчик Сладость».
Трансфер из г. Нальчик в Черекское ущелье.
Посещение Нижнего Голубого озера (Чирик-Кёль).
Озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 градуса. Н
Вода кристально чистая, прозрачная, дно озера просматривается до глубины 22 м.
Трансфер в селение Верхняя Балкария.
Прогулка по территории архитектурно-туристического комплекса Верхняя Балкария.
Селение Верхняя Балкария – самое большое горное селение республики.
Верхняя Балкария со своим одноименным археолого-туристическим комплексом очень богато достопримечательностями.
Здесь можно полюбоваться объектами культурного наследия периода средневековья: феодальные башни, подземные и наземные склепы-усыпальницы, укрепления Абай-Кала, руины древних балкарских селений.
Обед в ресторанном комплексе.
Переезд на Верхние Голубые озера.
Посещение Верхних Голубых озер
Трансфер на ж/д вокзал Нальчика.
17:40 Отправление туристического поезда в Москву.
Отдых в пути
Отдых в поезде.
23:50 Прибытие туристического поезда на Казанский вокзал Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне (доп. плата за ж/д переезд).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Категория
|Стоимость экскурсионного обслуживания
|Для взрослых
|43 100
|Для детей от 0 до 9 лет включительно
|42 500
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные вагоны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание (без ж/д проезда по маршруту), включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе: 1 день: не включено2 день: ужин3 день: ланч и поздний обед4 день: обед5 день: обед6 день: обед7 день: не включено
- 1 день: не включено
- 2 день: ужин
- 3 день: ланч и поздний обед
- 4 день: обед
- 5 день: обед
- 6 день: обед
- 7 день: не включено
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Железнодорожный проезд по маршруту, включающий завтраки в поезде со 2-го дня поездки
- Дополнительное питание в поезде
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В летний период взять с собой сменную обувь, купальники, полотенце для купания в море в Дербенте.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности на экскурсиях?
Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.
Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.
Могут ли быть изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Входит ли проезд на поезде по маршруту в стоимость тура?
Мы реализуем только наземно-экскурсионное обслуживание. Ж/д билеты приобретаются самостоятельно на сайте РЖД или в кассах, цена динамична.
Когда и сколько длится?
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