2 день

Республика Адыгея

13:05 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Майкопа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на панорамную площадку хребта Азиш-Тау, путевая информация об истории, культуре и современном развитии Адыгеи.

Посещение панорамной площадки хребта Азиш-Тау.

Более великолепных видов трудно себе представить — кажется, что весь мир у тебя на ладони.

Экскурсия в Азишскую пещеру.

Большая Азишская пещера входит в пятерку лучших пещер Европы.

Ее возраст, как и остальных на Лагонакском нагорье около двух миллионов лет.

Переезд к Хаджохской теснине.

Посещение природного памятника Хаджохская теснина.

Понять масштабы творения природы помогут размеры достопримечательности – в длину она достигает 400 метров, а в ширина отдельных участков каньона колеблется всего от 2 до 7 метров.

Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирного рынка.

Ужин с национальными блюдами (с дегустацией адыгейского сыра) и участием артистов ансамбля национального танца.

Также будет представлена возможность приобрести сыр, мёд и работы мастеров народных художественных промыслов.

Трансфер на ж/д вокзал Майкопа.

21:10 Отправление туристического поезда в г. Владикавказ.