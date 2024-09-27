Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа с посещением Ингушетии

Семидневное железнодорожное путешествие на комфортном круизном поезде.

Это будет незабываемое приключение на юг России, во время которого комфортный поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозить вас в новый город: Майкоп, Владикавказ, Грозный, Махачкала и Нальчик.
4.33
3 отзыва
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа с посещением Ингушетии
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа с посещением Ингушетии
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа с посещением Ингушетии
Ближайшие даты:
26
апр4
мая12
мая13
июн21
июн29
июн7
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

До свидания, Москва

Самостоятельная посадка в туристический поезд №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

11:00 Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.

До свидания, МоскваДо свидания, МоскваДо свидания, МоскваДо свидания, Москва
2 день

Республика Адыгея

13:05 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Майкопа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на панорамную площадку хребта Азиш-Тау, путевая информация об истории, культуре и современном развитии Адыгеи.

Посещение панорамной площадки хребта Азиш-Тау.

Более великолепных видов трудно себе представить — кажется, что весь мир у тебя на ладони.

Экскурсия в Азишскую пещеру.

Большая Азишская пещера входит в пятерку лучших пещер Европы.

Ее возраст, как и остальных на Лагонакском нагорье около двух миллионов лет.

Переезд к Хаджохской теснине.

Посещение природного памятника Хаджохская теснина.

Понять масштабы творения природы помогут размеры достопримечательности – в длину она достигает 400 метров, а в ширина отдельных участков каньона колеблется всего от 2 до 7 метров.

Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирного рынка.

Ужин с национальными блюдами (с дегустацией адыгейского сыра) и участием артистов ансамбля национального танца.

Также будет представлена возможность приобрести сыр, мёд и работы мастеров народных художественных промыслов.

Трансфер на ж/д вокзал Майкопа.

21:10 Отправление туристического поезда в г. Владикавказ.

Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика Адыгея
3 день

Республика Ингушетия

Внимание! При посещении пограничной зоны гражданам РФ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт.

Иностранному гражданину для въезда в пограничную зону необходимо иметь при себе паспорт и оформленный в установленном законодательством Российской Федерации порядке пропуск (срок оформление услуги для иностранного гражданина – до 30 рабочих дней).

10:10 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Владикавказа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказу.

Приглашаем вам насладится великолепным видом на горы Большого Кавказа и прикоснутся к истории русско-кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова, прогуляться по проспекту Мира и набережной гордого Терека.

Трансфер в Джейрахский район Республики Ингушетия.

Остановка у башни Цуровых в с. Джейрах с внешним осмотром.

Трансфер на смотровую площадку Цей-лоамского перевала.

Посещение смотровой площадки Цей-Лоамского перевала на высоте 2100 м.

Цей-Лоам (Цейлом) – скалистый доломитовый хребет на юге Ингушетии.

Перевал Цей-Лоам – одно из лучших мест для истинных ценителей красоты природы и чистейшего горного воздуха.

На перевале на высоте приблизительно 2100 метров над уровнем моря (по разным данным до 2400 метров) находится смотровая площадка с небольшой условной парковкой и скамейками.

Путешественникам открывается невероятный вид на горы.

Остановка у кафе, чаепитие с национальными лепешками.

Трансфер к башенному комплексу «Эгикал».

Осмотр средневекового башенного комплекса «Эгикал» – самого крупного в горной Ингушетии, который является родовым селением многих известных людей, оставивших яркий след в истории ингушского народа.

Трансфер в Магас.

Ваше путешествие пройдет через живописное Ассинское ущелье, длина которого составляет 17 километров.

В поездке мы сделаем остановку у родника, и вы сможете попробовать чистейшую горную воду.

16:30 Поздний обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Магасу – столице Республики Ингушетия, который в переводе с ингушского означает «Город Солнца».

Въезд в город украшают «Аланские ворота» ‒ триумфальные въездные ворота города Магас, возведённые в стиле древней ингушской башенной архитектуры в память о былой древнеингушской аланской цивилизации и её представителях.

Трансфер на ж/д вокзал Владикавказа.

20:15 Отправление туристического поезда в Грозный.

Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияРеспублика Ингушетия
4 день

Чеченская республика

09:30 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Грозного, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на озеро Кезеной-Ам (~ 2 часа).

По дороге будет две остановки на видовых площадках.

Прогулка у озера Кезеной-Ам.

Живописное озеро Кезеной-ам (встречаются написания Кезенойам и Казеной-ам) расположено с южной стороны склона Андийского хребта в зоне субальпийских лугов на границе Чечни и Дагестана и является крупнейшим на Северном Кавказе, занимая площадь 1,7 кв. км.

По красоте и величию этот памятник природы сопоставим со знаменитыми Голубыми озерами Кабардино-Балкарии, а в путеводителях часто именуется «Кавказской Швейцарией».

Обед в кафе.

Свободное время для самостоятельных прогулок.

Посещение древнего селения Хой – одно из древнейших поселений чеченцев.

Название происходит чеченского слова «Хо» – дозор, стража, а Хой – поселение стражников. И это не случайно.

Поселение находилось на древней торговой дороге – «Великом шёлковом пути».

Сейчас на этой территории находится хойский историко-археологический комплекс.

Первые постройки комплекса датируются XII веком, последние – XIX веком.

Трансфер в г. Шали.

Посещение мечети «Гордость Мусульман».

Трансфер Грозный.

Посещение комплекса высоток «Грозный Сити» и смотровой площадки на 29-ом этаже.

Трансфер на ж/д вокзал Грозного.

20:00 Отправление туристического поезда в Махачкалу.

Чеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республика
5 день

Республика Дагестан

04:51 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Махачкалы, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на смотровую площадку Махачкалы, по проспекту Р. Гамзатова.

Посещение смотровой площадки «Тарки-тау» г. Махачкалы с рассказом об истории образования города.

Трансфер к Чиркейскому водохранилищу.

Дагестанский завтрак.

Свободное время для фотосессии на смотровой площадке самого крупного водоема на Северном Кавказе – Чиркейского водохранилища, на котором построена самая мощная в этом регионе Чиркейской ГЭС.

Трансфер на Сулакский каньон.

Посещение смотровой площадки Сулакского каньона.

Трансфер к форелевому хозяйству «Главрыба».

Посещение Пещеры Нохьо.

Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых – несколько сот метров.

Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак, с которого открываются завораживающие виды.

Обед в ресторане «Главрыба» с элементами национальных блюд.

Трансфер в Махачкалу (ориентировочное время в пути 2 часа).

По прибытии в Махачкалу обзорная экскурсия по городу с посещением сувенирного квартала и центрального рынка для покупки сувениров и местных деликатесов.

Посещение Дагестанского государственного музея им. Тахо-Годи.

Прогулка с гидом по бульвару Стальского с рассказом о достопримечательностях и истории города.

Пешая экскурсия по старому центру г. Махачкалы (ул. Буйнакского и Родопский бульвар).

Свободное время для посещения городского пляжа, прогулки по центру города, покупки сувениров.

Сбор группы у Кумыкского театра, трансфер на ж/д вокзал Махачкалы.

22:20 Отправление туристического поезда в Нальчик.

Республика ДагестанРеспублика ДагестанРеспублика ДагестанРеспублика Дагестан
6 день

Кабардино-Балкарская республика

07:00 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал Нальчика, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Нальчик с осмотром: Нальчикского ипподрома, Мемориальной арки дружбы, памятника воинам 115-й Кабардино-Балкарской Кавалерийской Дивизии, Храма Равноапостольной Марии Магдалины, площади Согласия, Атажукинского (Городского) парка.

Посещение питьевого бювета с минеральной водой.

Посещение смотровой площадке на горе Малая Кизиловка.

Посещение кондитерского магазина «Нальчик Сладость».

Трансфер из г. Нальчик в Черекское ущелье.

Посещение Нижнего Голубого озера (Чирик-Кёль).

Озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 градуса. Н

Вода кристально чистая, прозрачная, дно озера просматривается до глубины 22 м.

Трансфер в селение Верхняя Балкария.

Прогулка по территории архитектурно-туристического комплекса Верхняя Балкария.

Селение Верхняя Балкария – самое большое горное селение республики.

Верхняя Балкария со своим одноименным археолого-туристическим комплексом очень богато достопримечательностями.

Здесь можно полюбоваться объектами культурного наследия периода средневековья: феодальные башни, подземные и наземные склепы-усыпальницы, укрепления Абай-Кала, руины древних балкарских селений.

Обед в ресторанном комплексе.

Переезд на Верхние Голубые озера.

Посещение Верхних Голубых озер

Трансфер на ж/д вокзал Нальчика.

17:40 Отправление туристического поезда в Москву.

Кабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республика
7 день

Отдых в пути

Отдых в поезде.

23:50 Прибытие туристического поезда на Казанский вокзал Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Отдых в путиОтдых в путиОтдых в путиОтдых в пути

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне (доп. плата за ж/д переезд).

Стоимость тура на 1 человека, руб:

КатегорияСтоимость экскурсионного обслуживания
Для взрослых43 100
Для детей от 0 до 9 лет включительно42 500
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Туристический поезд

6 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные вагоны.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание (без ж/д проезда по маршруту), включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе: 1 день: не включено2 день: ужин3 день: ланч и поздний обед4 день: обед5 день: обед6 день: обед7 день: не включено
  • 1 день: не включено
  • 2 день: ужин
  • 3 день: ланч и поздний обед
  • 4 день: обед
  • 5 день: обед
  • 6 день: обед
  • 7 день: не включено
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Железнодорожный проезд по маршруту, включающий завтраки в поезде со 2-го дня поездки
  • Дополнительное питание в поезде
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В летний период взять с собой сменную обувь, купальники, полотенце для купания в море в Дербенте.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности на экскурсиях?

Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.

Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.

Могут ли быть изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Входит ли проезд на поезде по маршруту в стоимость тура?

Мы реализуем только наземно-экскурсионное обслуживание. Ж/д билеты приобретаются самостоятельно на сайте РЖД или в кассах, цена динамична.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Р
27 сен 2024
В Кабардино-Балкарии на обед всем дали холодный шашлык. В целом тур хороший.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий Аркадьевич!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам
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в регионе для улучшения качества организации питания в туре. Проведем работу.

Мы надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Л
28 янв 2025
Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.
В
13 янв 2025
Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака, обеда и ужина часа на 2, о чем, если бы организаторы тура сообщили туристам,
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а не сами туристы бегали и выясняли у проводников и организаторов, позволило бы не сидеть в ожидании, а правильно организовать день (поесть самим и накормить детей своей едой, уложить детей на дневной сон).

Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака,Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака,Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака,Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака,Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака,Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака,Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака,Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака,Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака,

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