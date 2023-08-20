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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие во Владикавказ
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Алагирское ущелье - Цей - аул Нар
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Очередность проведения экскурсий 3-го и 4-го дня программы может изменяться.
Продолжительность 8 часов, 207 км.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.
Очередность проведения экскурсий 3-го и 4-го дня программы может изменяться.
ВАЖНО: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
Продолжительность 8-9 часов, 180 км.
Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/Чегет
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.
Продолжительность 9 часов, 315 км.
Экскурсия на Эльбрус
09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Минеральные Воды (187 км).
Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед — самостоятельно (доп. плата).
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет.
Стоимость тура за номер для заездов, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одн-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Камелия 2* — Туркомплекс
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|65100
|65100
|44550
|95850
|93600
|Завтрак
|Кадгарон Отель 3* — Туркомплекс
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|68700
|68700
|45750
|100350
|96300
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* — Туркомплекс
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|72900
|72900
|51750
|106650
|102600
|Шв. стол
|комфорт
|04.04.2024-03.12.2024
|77700
|77700
|55350
|114750
|109800
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* — Туркомплекс
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|72900
|72900
|47550
|104850
|100800
|Шв. стол
|полулюкс
|04.04.2024-03.12.2024
|77100
|77100
|54750
|112950
|108000
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4* — Туркомплекс
|стандарт
|04.04.2024-03.12.2024
|112500
|124500
|84690
|160650
|147600
|Шв. стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно..
Варианты проживания
Кадгарон Отель 3
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.
До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Владикавказ 3
Гостиница «Владимир Интурист-Осетия» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак».
К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар.
В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.
Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице «Владимир Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы.
Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.
Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.
Планета Люкс 3
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Предоставляется бесплатный WiFi.
DoubleTree by Hilton 4
Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» находится во Владикавказе. Этот отель располагается 1 км от центра города.
В отеле
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в лобби-баре. Также на территории отеля функционируют два ресторана. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована парковка.
Также для гостей в отеле: массажный кабинет, сауна, солярий и хаммам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, фитнес-центр, тренажёрный зал и йога. Среди развлечений на территории — караоке. Берите питомца с собой. В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату.
Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер. Доступная среда: работает лифт. Дополнительно: прачечная, банкомат и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.
В номере
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор, мини-бар по запросу и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Камелия 2
Отель «Камелия-в» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер. В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
Туркомплекс
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/поляне Азау/Чегет
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно из г. Минеральные Воды
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. /чел. детское меню до 8 лет - 800 руб. /чел
- Взрослый - 2 200 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб. /чел
- Детское меню до 8 лет - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» и в Приэльбрусье может быть группа до 40 чел.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.