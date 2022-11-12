1 день

Встреча. Махачкала

Прилет до 14:00.

Каким бы транспортом вы не добрались до Махачкалы, мы встретим вас и отвезем в отель.

А потом, нам предстоит первое знакомство с городом — отправляемся на обзорную экскурсию.

Поднимитесь на гору Тарки-Тау, прогуляйтесь по Родопскому бульвару, отдайте дань уважения Русской учительнице, пройдитесь по коврам на площади республики…

Вечером все вместе отправимся на приветственный ужин.

Тайминг дня:

15:30 выезд на маршрут;

15:30-18:45 обзорная экскурсия по Махачкале;

19:00 приветственный ужин в отеле.

Размещение: Махачкала.

Питание: приветственный ужин.