Уникальная авторская программа для самых любознательных по всем регионам Северного Кавказа: легендарные знаменитые памятники природы, истории, культуры, горы, каньоны, озера, водопады, ущелья и поляны; древние крепости, поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи, мечети и небоскребы.
Программа тура по дням
Встреча. Махачкала
Прилет до 14:00.
Каким бы транспортом вы не добрались до Махачкалы, мы встретим вас и отвезем в отель.
А потом, нам предстоит первое знакомство с городом — отправляемся на обзорную экскурсию.
Поднимитесь на гору Тарки-Тау, прогуляйтесь по Родопскому бульвару, отдайте дань уважения Русской учительнице, пройдитесь по коврам на площади республики…
Вечером все вместе отправимся на приветственный ужин.
Тайминг дня:
- 15:30 выезд на маршрут;
- 15:30-18:45 обзорная экскурсия по Махачкале;
- 19:00 приветственный ужин в отеле.
Размещение: Махачкала.
Питание: приветственный ужин.
Дагестан. Дербент. Крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам города
Дербент — один из самых древних городов мира, название города переводится как — Связанные ворота.
Узкой полосой город вытянулся между Каспийским морем и горами Кавказа, опоясанный двумя мощными стенами, он выдержал смену многих правителей, народов, эпох.
Не зря город является объектом ЮНЕСКО и сегодня мы в этом убедимся.
Но, древний город не стоит на месте, он продолжает развиваться и подтверждением тому служит современная набережная и прекрасный фонтан.
Тайминг дня:
- 08:00 выезд на маршрут;
- 11:30-13:30 обзорная экскурсия по крепости Нарын Кала;
- 14:00-15:00 обед в иммерсивном кафе;
- 15:00-17:50 обзорная по городу;
- 20:30 прибытие в отель.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, обед с мастер-классом по приготовлению чуду
Одно из самых больших плато Дагестана — Хунзахское, раскинулось на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря!
Его украшением служат многочисленные водопады, один из них — Тобот — срывающийся 80 метровой струной в отвесную пропасть.
Тайминг дня:
- 08:00 выезд на маршрут;
- 11:30-13:30 экскурсия;
- 14:00-15:00 обед;
- 15:00-17:50 продолжение экскурсии;
- 21:00 прибытие в отель.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Дагестан. Чиркейское водохранилище. Обзорная экскурсия по Грозному
Сегодня мы покидаем гостеприимный Дагестан и перебираемся в не менее приветливую Чеченскую республику.
Но, прежде чем отправиться в Грозный, полюбуемся огромным рукотворным морем — Чиркейским водохранилищем и тонкой лентой реки Сулак на дне глубочайшего каньона.
Добравшись до Грозного, разместимся в гостинице, а, уже после, отправимся на прогулку по городу.
Посетим одну из крупнейших мечетей Европы — Сердце Чечни, осмотрим город, возродившийся из пепла, с высоты птичьего полета, вдохнем аромат цветов в прекрасном Цветочном парке.
Тайминг дня:
- 08:00 выезд на маршрут;
- 11:30-13:30 экскурсия;
- 14:00-15:00 обе;
- 15:00-17:30 переезд в Грозный;
- 17:30-20:00 обзорная по Грозному;
- 20:30 прибытие в отель.
В случае отсутствия возможности катания по водохранилищу, будет предоставлено катание на Главрыбе.
Размещение: Грозный.
Питание: завтрак в гостинице.
Чеченская Республика. Нихалойские водопады, Ушкалойские башни
Аргунское ущелье — одно из самых протяженных и красивых в Чеченской Республике.
Здесь мы немного прогуляемся по лесу, чтобы полюбоваться Нихалойскими водопадами, проедем по самому краю пропасти над бурной рекой, увидим башни-близнецы, не Нью-Йоркские, конечно, но Ушкалойские.
Узнаем историю замка Пхакоч, а после побываем в самой молодой и красивой мечети — Гордость мусульман, что расположилась в городе Шали.
Тайминг дня:
- 08:00 выезд на маршрут;
- 11:30-13:00 экскурсия;
- 13:00-14:00 обед;
- 15:00-18:30 продолжение экскурсии;
- 20:30 прибытие в отель.
Размещение: Грозный.
Питание: завтрак в гостинице.
Республика Ингушетия. Вовнушки, Джейрахское ущелье
Ингушетия — самая маленькая из всех республик Северного Кавказа, но ее горная часть доверху наполнена старинными памятниками и нам предстоит познакомиться с ними поближе.
Мы проедем по таинственному ущелью реки Асса и попадем к башням, выросшим прямо из скал — это замковый комплекс Вовнушки.
Познакомимся с башенным городом Эгикал, полюбуемся горными вершинами с перевала Цей-Лоам.
Дополнением к такому насыщенному дню будет пикник.
Ну, а вечером нас ждет красавец Владикавказ.
Тайминг дня:
- 08:00 выезд на маршрут;
- 10:30-12:40 экскурсия;
- 13:00-14:00 обед;
- 15:00-18:30 продолжение экскурсии;
- 20:30 прибытие в отель.
Размещение: Владикавказ.
Питание: завтрак в гостинице.
Республика Северная Осетия-Алания. Три ущелья: Куртатинское ущелье, Дзивгис, Даргавс
Северная Осетия, как, впрочем, и весь Северный Кавказ, наполнена красотами и чудесами, и доказательством тому послужит каньон, пробитый рекой Фиагдон в скалах, крепость, прилепившаяся к скале, мужской монастырь высоко в горах.
Сегодня мы посетим необычный город — город мертвых.
А еще, побываем в одном из красивейших ущелий, к сожалению, ставшим известным в связи с большой трагедией — сходом ледника…
Тайминг дня
- 09:00 выезд на маршрут;
- 10:30-12:30 экскурсия;
- 13:00-14:00 обед;
- 15:00-17:30 продолжение экскурсии;
- 19:00 прибытие в отель.
Размещение: Владикавказ.
Питание: завтрак в гостинице.
Кабардино-Балкария. Верхняя Балкария, Голубое озеро, Черекская теснина
Сегодня нас ожидает захватывающая Черекская теснина, прогулка по дороге вдоль громадной пропасти, древнее селение Верхняя Балкария со старинными башнями.
Загадочные, таинственные Голубые озера, где вода имеет невероятно голубой цвет, а глубина не поддается измерению.
Ну, а ночевать мы будем уже у подножия белоснежного великана — Эльбруса!
Тайминг дня:
- 08:00 выезд на маршрут;
- 10:30-12:30 экскурсия;
- 13:00-14:00 обед;
- 15:00-18:30 продолжение экскурсии;
- 20:00 прибытие в отель.
Размещение: Азау.
Питание: завтрак в гостинице.
Кабардино-Балкария. Эльбрус
Эльбрус всегда притягивал людей своей снежно-белой шапкой, сюда стремятся альпинисты, лыжники и просто туристы, всем хочется прикоснуться к этому исполину!
Мы поднимемся, с помощью канатных дорог, на высоту 3850 метров и полюбуемся миром сверху.
Перед вами, как на ладони разлеглись вдоль реки белоснежные великаны, с острыми зубьями скал и голубыми ледниками…
А после горы полакомимся нарзаном, узнаем, кто его «производит» и «разливает» по подземным трещинам.
Тайминг дня:
- 10:00 выезд на маршрут;
- 10:30-13:30 экскурсия;
- 13:30-14:30 обед;
- 15:00-17:30 продолжение экскурсии;
- 18:00 прибытие в отель.
Размещение: Азау.
Питание: завтрак в гостинице.
Кавказские Минеральные Воды. Обзорная экскурсия по Пятигорску. Выезд в Домбай
И вот, спустившись с горной высоты, мы оказываемся в великолепном оазисе Пятигорска — парке Цветник.
Прогуляемся по тропинкам, где когда-то гуляли герои произведений М. Ю. Лермонтова.
Узнаем историю возникновения парка Цветник: почему галерею назвали Лермонтовской а рукотворный грот — гротом Дианы.
Попробуем воду, принесшую Пятигорску славу курорта и пообедаем здесь же в кафе.
Далее нам снова предстоит подъем в горы, но теперь нас ждет Домбай.
Тайминг дня:
- 08:00 выезд на маршрут;
- 11:30-13:30 экскурсия;
- 13:30-14:30 обед;
- 15:00-17:30 выезд в Домбай;
- 19:30 прибытие в отель.
Размещение: Домбай.
Питание: завтрак в гостинице.
Карачаево-Черкесия. Тебердинский заповедник. Гора Мусса-Ачитара
Горный хребет Мусса-Ачитара, а вокруг «синие горы, вершины, покрытые льдом»!
Здесь прямо с горных вершин «стекают» в дремучие хвойные леса сияющие ледники…
Домбай — место, где отдыхает душа!
Напитавшись энергией гор, отправляемся в Тебердинский национальный парк — настоящую жемчужину региона.
А вечер проведем в форелевом хозяйстве, где для нас будет приготовлен вкуснейший ужин.
Тайминг дня:
- 09:30 выход на маршрут;
- 10:00-13:00 экскурсия;
- 13:00-14:00 обед;
- 15:00-17:30 экскурсия в Тебердинский заповедник;
- 18:30 прибытие в отель.
Размещение. Домбай.
Питание: завтрак в гостинице, ужин в форелевом хозяйстве.
Карачаево-Черкесия. Шоанинский храм. Отъезд
Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается.
Напоследок мы поднимемся к древнему аланскому храму, устроившемуся на площадке высокого горного отрога.
Виды, открывающиеся с этой площадки, просто завораживают!
Тайминг дня:
- 09:30 выезд на маршрут;
- 11:00-13:00 экскурсия;
- 13:00-17:00 трансфер в Минеральные Воды.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Период
|Стоимость
|27.04 по 28.09
|120 000
|05.10 по 12.10
|110 000
Доплата за одноместное размещение – 21 000 руб. за весь период тура.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Метрополь
Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Шахерезада
Гостиница «Шахерезада» расположена в Терскол. Рядом находится гора «Эльбрус» и кафе «Три сестры». Постояльцам гостиницы предоставляется: прокат снаряжения, кальянная.
Номера оборудованы: удобной кроватью, вместительными тумбочками, гардеробом, телевидением, холодильником. Ванная комната оснащена современной сантехникой: душ, туалет, раковина.
Питание гостей организовано в ресторане, в котором вы сможете поесть не только европейскую кухню, но и национальные блюда. Поблизости расположено несколько кафе, в которых вы можете хорошо провести время и перекусить.
Gold Star
Гостиница «Gold Star» расположена в Домбае, то есть, в поселке городского типа, который является самом популярным горно-лыжным курортом России. Из окон открывается прекрасный вид на горы.
Номерной фонд составляет 20 просторных номеров. Все комнаты оформлены в классическом стиле. В каждой есть собственный санузел с душем, туалетом, раковиной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Также на территории работает ресторан, подающий местные блюда, а так же русские и европейские.
Для проведения бизнес-встреч и других мероприятий имеется конференц-зал с сопутствующим оборудованием.
Рядом несколько канатных дорог. Центр города отдалился на 0,4 км. Ближайший аэропорт находится на расстоянии 157 км., а железнодорожный вокзал — 159,9 км.
Тийнала
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Катание по водохранилищу на катере
- Питание: завтраки, приветственный ужин
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Ужин на форелевом хозяйстве
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Минеральных Вод
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура: входной билет крепость Нарын-Кала - 200 руб. /чел. (взрослый билет) Девичьи Бани - 150 руб. /чел. экологический сбор водопад Тобот - 100 руб. /чел. входной билет в музей Р. Гамзатова - 50 руб. /чел. катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу - 1 000 руб. /чел. входной билет в Пхакоч - 50 руб. /чел. входные билеты на смотровую Грозный-Сити - 200 руб. /чел. экологический сбор Нихалоевские водопады - 100 руб. /чел. экологический сбор Джейрахско-Ассинский заповедник - 160 руб. /чел. экологический сбор заповедник Эрзи - 200 руб. /чел. экологический сбор Некрополь Даргавс - 100 руб. /чел. экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел. канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди - 1 900 руб. и экосбор - 200 руб. /чел. канатная дорога на г. Мусса Ачитара, все очереди - 2 400 руб. /чел. экологический сбор Тебердинский нац. парк - 200 руб. /чел. визит-центр - 150 руб. /чел
- Входной билет крепость Нарын-Кала - 200 руб. /чел. (взрослый билет)
- Девичьи Бани - 150 руб. /чел
- Экологический сбор водопад Тобот - 100 руб. /чел
- Входной билет в музей Р. Гамзатова - 50 руб. /чел
- Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу - 1 000 руб. /чел
- Входной билет в Пхакоч - 50 руб. /чел
- Входные билеты на смотровую Грозный-Сити - 200 руб. /чел
- Экологический сбор Нихалоевские водопады - 100 руб. /чел
- Экологический сбор Джейрахско-Ассинский заповедник - 160 руб. /чел
- Экологический сбор заповедник Эрзи - 200 руб. /чел
- Экологический сбор Некрополь Даргавс - 100 руб. /чел
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел
- Канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди - 1 900 руб. и экосбор - 200 руб. /чел
- Канатная дорога на г. Мусса Ачитара, все очереди - 2 400 руб. /чел
- Экологический сбор Тебердинский нац. парк - 200 руб. /чел
- Визит-центр - 150 руб. /чел
- Питание (кроме включенного в основную стоимость)
- Подъемы по канатным дорогам
- Экологические сборы
- Курортный сбор - для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- Индивидуальный трансфер
- Доплата за 1-местное размещение - 21 000 руб. /весь период тура
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда!
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемая ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- удобная одежда по сезону;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Мы будем уважать обычаи и культуру местных жителей.
Просим вас уважать культуру края и не брать с собой излишне декольтированную одежду / короткие шорты. Женщинам рекомендуется взять легкое платье длиной до колен с закрытыми плечами. Мужчинам обходится легкими спортивными брюками.
Какие документы нужно оформить дополнительно иностранным гражданам?
Требуется оформление пропуска иностранным гражданам в Джейрахский район Ингушетии.
Бронирование – не позднее 30 дней до даты проведения тура. Для оформления всех пропусков требуется: копия паспорта, перевод заверенный нотариусом.
Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Махачкала, воскресенье, аэропорт или ж/д вокзал любой рей с 9:00 - 19:00 (рекомендуемое время прибытия до 14:30).
Место и время завершения тура: Минеральные Воды, аэропорт и ж/д вокзал, ориентировочное время прибытия 17:00. Рекомендуем рейсы после 19:00.
Может ли программа быть изменена?
Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов! Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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