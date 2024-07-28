Прочувствуем атмосферу современного Грозного, познакомимся с историей Осетии и отправимся в поход к башенным комплексам древних селений Ингушетии.
Заедем на термальные источники и искупаемся в бассейне с минеральной водой вулканического происхождения.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия в Грозном
Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа или ж/д или авто.
Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу, размещение.
Сбор в холле отеля.
17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
08:30 Начало.
Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».
Обед (доп. плата).
Мечеть Гордость мусульман, Шали.
19:00 Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
- размещение: Владикавказ;
- автопробег за день: 310 км;
- пеший маршрут: 2,5 км;
- продолжительность: 10 часов.
Захватывающее путешествие в горную Ингушетию
09:00 Начало.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (доп. плата).
- размещение: Владикавказ;
- автопробег за день: 180 км;
- экскурсионный маршрут;
- продолжительность: 8-9 часов.
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - Бирагзанг
08:30 Начало.
Программа дня: Владикавказ — Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — поход по эко-тропе к Цейскому леднику.
Пикник-ланч (доп. плата).
Монумент Афсати — термальный комплекс Бирагзанг.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
- размещение: Владикавказ;
- автопробег за день: 185 км;
- пеший маршрут: 9 км;
- набор высоты: 450 м;
- продолжительность: 8-9 часов.
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье
08:30 Начало.
Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.
Пикник-ланч (доп. плата).
Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — Башня Курта и Тага.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
- размещение: Владикавказ;
- автопробег за день: 135 км;
- пеший маршрут: 6 км;
- набор высоты: 400 м;
- продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд
08:30 Начало.
Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (доп. плата).
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
- автопробег за день: 150 км;
- пеший маршрут: 6,5 км;
- набор высоты: 550 м;
- продолжительность: 8-9 часов.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Беркат 3* — Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|03.05.2025-05.10.2025
|74850
|74850
|45300
|104400
|101250
|Шв. стол
|Беркат 3* — Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|03.05.2025-05.10.2025
|79050
|79050
|45600
|112500
|108450
|Шв. стол
|Беркат 3* — Отель Планета Люкс 3*
|полулюкс
|03.05.2025-05.10.2025
|83250
|83250
|57600
|121500
|117450
|Шв. стол
|Беркат 3* — Гостиница Владикавказ 4*
|стандарт
|03.05.2025-05.10.2025
|89850
|89850
|65100
|128700
|121050
|Шв. стол
|Беркат 3* — Гостиница Владикавказ 4*
|комфорт
|03.05.2025-05.10.2025
|95250
|95250
|70500
|135900
|128250
|Шв. стол
|Беркат 3* — Парк отель Владикавказ 5*
|стандарт
|03.05.2025-05.10.2025
|127650
|167850
|102900
|-
|185850
|Шв. стол
При 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 203 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Парк отель Владикавказ
«Парк отель Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «м» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».
Отель «Парк отель Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.
128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Кадгарон
Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Беркат
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Грозного в гостиницы в первый день по прибытии с 08:00 до 15:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
- Размещение в отелях по программе тура в Грозном/ Владикавказе с завтраками
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно из Владикавказа
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Билет в термальный комплекс Бирагзанг - 600 руб
- Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте, ужины
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа/Грозного, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 400 руб. ребенок до 18 лет - 2 000 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 400 руб
- Ребенок до 18 лет - 2 000 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
Экскурсии в рамках тура проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельно спасибо Димитрию - внимательный, участливый, эрудированный гид 🤍. Водитель Евгений с безупречным вождением и чувством юмора внес существенный вклад в общее впечатление от поездки, спасибо 🤍