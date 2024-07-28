Активный тур в ущелья Центрального Кавказа

Как познакомиться с культурой 3 республик Кавказа всего за 6 дней? Отправляемся в путешествие к ущельям Центрального Кавказа.

Прочувствуем атмосферу современного Грозного, познакомимся с историей Осетии и отправимся в поход к башенным комплексам древних селений Ингушетии.

Заедем на термальные источники и искупаемся в бассейне с минеральной водой вулканического происхождения.
4.67
3 отзыва
Активный тур в ущелья Центрального Кавказа
Активный тур в ущелья Центрального Кавказа
Активный тур в ущелья Центрального Кавказа
Ближайшие даты:
3
мая10
мая17
мая24
мая31
мая7
июн14
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия в Грозном

Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа или ж/д или авто.

Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу, размещение.

Сбор в холле отеля.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Прибытие. Обзорная экскурсия в ГрозномПрибытие. Обзорная экскурсия в ГрозномПрибытие. Обзорная экскурсия в ГрозномПрибытие. Обзорная экскурсия в Грозном
2 день

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ

08:30 Начало.

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».

Обед (доп. плата).

Мечеть Гордость мусульман, Шали.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

  • размещение: Владикавказ;
  • автопробег за день: 310 км;
  • пеший маршрут: 2,5 км;
  • продолжительность: 10 часов.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
3 день

Захватывающее путешествие в горную Ингушетию

09:00 Начало.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (доп. плата).

  • размещение: Владикавказ;
  • автопробег за день: 180 км;
  • экскурсионный маршрут;
  • продолжительность: 8-9 часов.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Захватывающее путешествие в горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в горную Ингушетию
4 день

Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - Бирагзанг

08:30 Начало.

Программа дня: Владикавказ Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — поход по эко-тропе к Цейскому леднику.

Пикник-ланч (доп. плата).

Монумент Афсати — термальный комплекс Бирагзанг.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

  • размещение: Владикавказ;
  • автопробег за день: 185 км;
  • пеший маршрут: 9 км;
  • набор высоты: 450 м;
  • продолжительность: 8-9 часов.
Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - БирагзангАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - БирагзангАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - БирагзангАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - Бирагзанг
5 день

Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье

08:30 Начало.

Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.

Пикник-ланч (доп. плата).

Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — Башня Курта и Тага.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

  • размещение: Владикавказ;
  • автопробег за день: 135 км;
  • пеший маршрут: 6 км;
  • набор высоты: 400 м;
  • продолжительность: 8-9 часов.
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье
6 день

Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд

08:30 Начало.

Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (доп. плата).

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.

  • автопробег за день: 150 км;
  • пеший маршрут: 6,5 км;
  • набор высоты: 550 м;
  • продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Беркат 3* — Кадгарон Отель 3*стандарт03.05.2025-05.10.2025748507485045300104400101250Шв. стол
Беркат 3* — Отель Планета Люкс 3*стандарт03.05.2025-05.10.2025790507905045600112500108450Шв. стол
Беркат 3* — Отель Планета Люкс 3*полулюкс03.05.2025-05.10.2025832508325057600121500117450Шв. стол
Беркат 3* — Гостиница Владикавказ 4*стандарт03.05.2025-05.10.2025898508985065100128700121050Шв. стол
Беркат 3* — Гостиница Владикавказ 4*комфорт03.05.2025-05.10.2025952509525070500135900128250Шв. стол
Беркат 3* — Парк отель Владикавказ 5*стандарт03.05.2025-05.10.2025127650167850102900 -185850Шв. стол

При 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Владикавказ

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 203 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Парк отель Владикавказ

4 ночи

«Парк отель Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «м» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».

Отель «Парк отель Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.

128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.

Парк отель ВладикавказПарк отель ВладикавказПарк отель ВладикавказПарк отель ВладикавказПарк отель ВладикавказПарк отель Владикавказ

Планета Люкс

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Кадгарон

4 ночи

Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.

Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.

В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.

Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон

Беркат

1 ночь

Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.

Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.

Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.

БеркатБеркатБеркатБеркатБеркатБеркат

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Грозного в гостиницы в первый день по прибытии с 08:00 до 15:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
  • Размещение в отелях по программе тура в Грозном/ Владикавказе с завтраками
  • Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно из Владикавказа
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Билет в термальный комплекс Бирагзанг - 600 руб
  • Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте, ужины
  • Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа/Грозного, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 400 руб. ребенок до 18 лет - 2 000 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 400 руб
  • Ребенок до 18 лет - 2 000 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Экскурсии в рамках тура проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
28 июл 2024
Для меня этот тур стал первым знакомством с Кавказом, культурой и красотой этого региона. И я ни разу за все путешествие не пожалела о своем выборе. Идеально сбалансированная программа по
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кол-ву красивейших мест к посещению и нагрузке на день. Также нам очень повезло с гидами, очень душевные, доброжелательные, знающие много интересных и познавательных фактов и историй, с отличным чувством юмора. Любят свой край и делятся этим чувством с его гостями. Поэтому я однозначно рекомендую этот тур! Кавказ - это любовь 💚

Для меня этот тур стал первым знакомством с Кавказом, культурой и красотой этого региона. И яДля меня этот тур стал первым знакомством с Кавказом, культурой и красотой этого региона. И яДля меня этот тур стал первым знакомством с Кавказом, культурой и красотой этого региона. И яДля меня этот тур стал первым знакомством с Кавказом, культурой и красотой этого региона. И яДля меня этот тур стал первым знакомством с Кавказом, культурой и красотой этого региона. И яДля меня этот тур стал первым знакомством с Кавказом, культурой и красотой этого региона. И яДля меня этот тур стал первым знакомством с Кавказом, культурой и красотой этого региона. И яДля меня этот тур стал первым знакомством с Кавказом, культурой и красотой этого региона. И яДля меня этот тур стал первым знакомством с Кавказом, культурой и красотой этого региона. И яДля меня этот тур стал первым знакомством с Кавказом, культурой и красотой этого региона. И я
А
30 мар 2025
Организация четкая, все по плану, по запланированному времени. Встретили - проводили с кавказским гостеприимством.
Отдельно спасибо Димитрию - внимательный, участливый, эрудированный гид 🤍. Водитель Евгений с безупречным вождением и чувством юмора внес существенный вклад в общее впечатление от поездки, спасибо 🤍
И
30 мар 2025
Хотелось бы более новый и комфортный отель в Грозном, в остальном всё супер

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