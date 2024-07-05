Вы увидите наиболее популярные природные локации, которыми славится республика, и значимые места Владикавказа, рассмотрите древние оборонительные сооружения и сможете побывать на национальном застолье.
За 4 дня посетите 5 ущелий, где на склонах гор таятся башни, некрополи, скальная крепость, каньоны и аутентичные аулы.
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание: в магазинах и кафе, расположенных в горах, возможен только наличный расчёт.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Кадгарон» 3* (стоимость тура указана за одного человека). За доплату возможно 1-местное размещение и в отеле 4*. Со скидкой размещение в 3-4-местном номере и подселение ребёнка в номер с родителями.
Питание. В стоимость включены завтраки в формате «шведский стол», 2 обеда-пикника на маршруте. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Встречаемся в аэропорту и на ж. -д. вокзале Владикавказа до 14:00. Расселяемся по гостиницам, отдыхаем после дороги.
В 16:00 отправимся на обзорную экскурсию по знаковым местам города. Далее программа по желанию — посещение этнического ужина с шоу-программой и местными блюдами (только по пятницам с 19:30 до 21:30).
3 ущелья, башни, монастырь и скальная крепость
Сегодня посетим 3 живописных ущелья и увидим башни, которыми славится Осетия. Выезжаем в 8:30. Экскурсия рассчитана на 8 часов.
Начнём с Кармадонского ущелья, увидим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной». Заглянем в «город мёртвых» — древний некрополь Даргавс с погребальным комплексом из каменных склепов в два и четыре этажа. Посетим башню Курта и Тага, возведённую братьями в качестве оборонительного сооружения на пересечении трёх ущелий. По дороге рассмотрим архитектурные памятники селения Цимити. Здесь находятся некрополь с подземными усыпальницами и фамильные башни, а ещё чудом сохранились петроглифы. Побываем у Аланского Успенского мужского монастыря — самой высокогорной в России православной святыни.
После пикника-ланча поедем в Куртатинское ущелье и полюбуемся Кадаргаванским каньоном, делящим реку Фиагдон на две половины. Природное чудо достигает в высоту 60 метров, а его ширина — 4-6 метров. Неподалёку находится скальная крепость Дзивгис, некогда защищавшая проход в ущелье. Внутри башен во время осады могло помещаться до 100 воинов!
Цейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭС
Выезжаем на экскурсию в 8:30. Длительность — 8 часов.
Первая остановка запланирована у памятника Уастырджи, который считается одним из наиболее почитаемых небожителей осетинского пантеона. Проедем по Цейскому ущелью, а затем поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику. Попадём под очарование горного пейзажа: суровые льды здесь соседствуют с зелёным полотном лугов и лесов.
После пикника-ланча посетим аул Нар, где увидим, как живут местные. Полюбуемся водохранилищем Зарамагской ГЭС со смотровой площадки и рассмотрим обелиск братьям Газдановым — героям Великой Отечественной войны.
Далее программа по желанию — посещение этнического ужина с шоу-программой и местными блюдами (только по средам с 19:30 до 21:30).
Отъезд
До выезда из гостиницы у вас будет время самостоятельно заглянуть на рынок и приобрести вкусные сувениры. Далее трансфер в аэропорт и на ж. -д. вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер отель 3* (за одного)
|19 800 ₽
|1-мест. номер отель 3*
|26 100 ₽
|2-мест. номер отель 4* (за одного)
|36 225 ₽
|1-мест. номер отель 4*
|55 305 ₽
|3-мест. номер отель 3* (за одного)
|19 334 ₽
|3-мест. номер отель 4* (за одного)
|34 425 ₽
|4-мест. номер отель 3* (за одного)
|18 450 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда
- Все переезды по программе на комфортабельном минивэне или автобусе, в зависимости от количества участников
- Трансфер из/в аэропорт или на ж. - д. вокзал
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты, экосборы
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Этнический ужин с дегустацией местных блюд и шоу-программой - 2200 руб. /взр., 1800 руб. /реб. до 16 лет, 800 руб. /реб. до 8 лет
- Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье - 500 руб
- 1-местное размещение в отеле «Кадгарон» - 26 100 руб
- Размещение в 4-звёздочном отеле в 2-местном номере - от 36 225 руб. за человека
- Размещение в 4-звёздочном отеле в 1-местном номере - от 55 305 руб
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Дополнительные развлечения/экскурсии