Обратите внимание: в магазинах и кафе, расположенных в горах, возможен только наличный расчёт.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Кадгарон» 3* (стоимость тура указана за одного человека). За доплату возможно 1-местное размещение и в отеле 4*. Со скидкой размещение в 3-4-местном номере и подселение ребёнка в номер с родителями.

Питание. В стоимость включены завтраки в формате «шведский стол», 2 обеда-пикника на маршруте. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.