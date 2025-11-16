В сказочном Домбае
Программа тура по дням
Выезд из Перми
20:00 Сбор группы и выезд на Кавказ.
В дороге
В дороге. Просмотр фильмов, общение.
Домбай
07:00 Встреча группы с экскурсоводом в Черкесске.
Завтрак (доп. плата).
Экскурсия «Синие горы Кавказа» откроет перед вами мир завораживающих пейзажей, где природа поражает своей красотой, а история звучит в каждом камне.
Вы отправитесь в сказочный Домбай — край заснеженных вершин, цветущих лугов и кристально чистых горных рек.
Здесь, среди древних троп Великого Шелкового пути, оживают легенды о византийских купцах, традициях и обычаях народов Кавказа.
Это путешествие наполнено духом величия и гармонии, где каждое мгновение дарит восхищение.
Домбай прекрасен в любое время года.
А по прибытии на знаменитую Домбайскую поляну — сердце гор, Вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязанных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара (доп. плата), окажитесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.
Экскурсия в Домбай дает возможность поближе узнать историю возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.
Обед в одном из кафе по маршруту (за доп. плату).
Переезд в Ессентуки.
Размещение в гостинице.
Ужин оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Верхняя Балкария
Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания и освобождение номеров.
Экскурсия «К заоблачным высотам Верхней Балкарии».
Вы прогуляетесь к знаменитым Чегемским водопадам и вберете в себя энергию падающей воды водопадов..
А далее путь пройдет к карстовому озеру, одному из самых глубоких карстовых озер в мире — Голубому озеру.
Голубое озеро поражает уникальностью цвета воды.
Вам предстоит пройти древней дороге, которую в былые времена выбили в отвесной скале.
Находясь у края дороги, вы увидите и ощутите многолетнюю, грандиозную работу реки.
Потрясает своей мощностью, архитектурой оборонительная система — крепости Курнаят и Зылги, которая как бы выросла из отвесной скалы, кешене селений Шканты и Курнаят.
Вас наполнит могучая сила Кавказа при посещении уникального места слияния рек Черека и Ишкирти.
Также у Вас будет возможность получить незабываемое удовольствие, искупавшись в горячем термальном источнике Аушигер, придав своему здоровью целительную энергию Кавказа (доп. плата).
Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.
Вы сможете попробовать блюда национальной балкарской кухни и знаменитый кавказский шашлык.
Переезд во Владикавказ.
Размещение в гостинице и самостоятельный ужин.
Северная Осетия
Завтрак.
Экскурсия «В сердце древнего Иристона» — Куртатинское ущелье.
Настоящий островок средневековья с присущей ей атрибутикой: сторожевыми башнями, склеповыми могильниками-усыпальницами и, конечно же, каскадом наскальных оборонительных крепостей, чудом сохранившейся до наших дней.
Дорога от гостиницы из Владикавказа в Куртатинское ущелье займёт около двух часов и не будет утомительной.
По пути в ущелье вам предстоит увидеть (проездом) памятник семи братьям Газдановым,не вернувшимся с войны, военно-исторический мемориальный комплекс под открытым небом «Барбашово поле».
В селении Гизель сделаем остановку (по желанию) у мемориала погибшим во время схода ледника Колка.
По пути в горы (проездом) увидим Священную Рощу Хетага, в которой на протяжении многих веков проводится обрядовый праздник, посвящённый Уастырджи.
В самом Куртатинском ущелье сделаем остановку у Кадаргаванского каньона — это теснина, на дне которой, на глубине 100 метров, пенятся бурлящие потоки горной реки Фиагдон.
А между отвесных стен, на огромном валуне, принесённом ледником тысячи лет назад, красуется зеркальный барс — символ аланских царей.
От каньона мы пройдём до «Тропы чудес», вмонтированные в скалы мостики позволяют легко преодолеть пропасти над оврагами, обрывами, над скалами.
Здесь же — «Меч кровников»,который в знак примирения воткнули в землю кровники из враждующих родов Куртатинского ущелья.
После «Тропы чудес» в автобусе проследуем к самой высокогорной православной обители на территории России — Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю в селении Хидикус.
Здесь хранится святыня — список иконы Богородицы Моздокской, прикоснуться к которой приезжают многочисленные паломники.
После монастыря проследуем к высокогорному посёлку Дзивгис.
Вам предстоит увидеть крепость XII-XVI веков — самая необыкновенное дляКавказа скальное оборонительное сооружение, штурмовать которую пытались татарские тумены и шах Аббас.
А ещё в ауле Дзивгис вы увидите склеповые могильники — родовые усыпальницы.
Обед (оплата самостоятельно) в одном из кафе по маршруту экскурсии.
Возвращение в г. Владикавказ и самостоятельный ужин.
Ингушетия
Ранний завтрак/сухой паек в гостинице проживания и освобождение номеров.
Экскурсия в горную Ингушетию «Страна башен и легенд».
Вы совершите путешествие в «страну башен и легенд», в необычайно красивый, удивительный уголок Северного Кавказа —в республику Ингушетию.
Пройдете тропами ингушского народа.
И узнаете ближе историю, быт, культуру этого небольшого, но очень смелого и достойного народа.
Ингушетия славится на весь мир, сохранившимися до сих пор башенными комплексами, которые в древности служили оборонными сооружениями, а так их строили и для проживания семей.
Вы сможете пройтись по древним башенным городищам, соприкоснуться с древностью.
Башни являются безмолвными старожилами прошлого времени, они свидетельствуют о величии народа, строившего их.
Вы узнаете, что именно в Ингушетии был построен один их первых христианских храмов на территории современной России — это уникальный храм переживший многие столетия, природные и военные катаклизмы — храм Тхаба-Ерды.
Проезжая по Ассинскому ущелью, Вы полюбуетесь красотой прекраснейшей реки Ассы, ее бурлящим потоком.
Вы узнаете Ингушетию изнутри, почувствуете атмосферу настоящего кавказского гостеприимства, попробуете традиционную ингушскую кухню.
Созерцая красоты Ингушетии,Вы отвлечетесь от повседневных забот, оставите в своем сердце след радости от увиденной невероятной красоты.
Обед самостоятельно (доп. плата).
Переезд в Грозный и размещение в гостинице.
Самостоятельный ужин.
Чечня
Завтрак в гостинице проживания и освобождение номеров.
Экскурсия «Город Грозный — прошлое и настоящее».
Вам предстоит познакомиться с прошлым и настоящим города Грозного.
Экскурсия Вас приведет к знаменитым небоскребам — комплексу высотных домов «Грозный-сити».
Подниметесь на высокоскоростном лифте на высоту 31 этажа, откуда с высоты птичьего полета открывается великолепный вид на город.
А так же в ходе экскурсии посетите, построенный в конце 19 века терскими казаками Храм Архангела Михаила.
Побываете в одной из самых крупных мечетей Европы и мира — «Сердце Чечни», которая является точной копией «Голубой мечети» в Стамбуле.
Обед в одном из местных кафе, где во время обеда Вы сможете попробовать блюда национальной чеченской кухни (за доп. плату).
Проехав немного от города Грозный, посетим город Аргун, где расположена мечеть «Сердце Матери», названной именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова — Аймани Кадыровой, которая и является единственной мечетью в России, выполненной в ультрасовременном виде.
А город Шали в последние годы стал местом притяжения всех мусульман Северного Кавказа.
В августе 2019 года состоялось торжественное открытие самой большой мечети в Европе — «Гордость мусульман» имени Пророка Мохаммеда.
Сотни тонн редкого белоснежного мрамора, добытого на дне Эгейского моря, прошли специальную обработку и были доставлены к месту строительства.
Ажурные минареты, порталы и купола, расписанные золотом, уникальные люстры из миллионов кристаллов Сваровски, изысканно украшенные аллеи огромного парка не оставят равнодушными ни одного гостя Шали!
Вам предстоит в ходе экскурсии познакомиться с основными достопримечательностями Грозного, Аргуна и Шали, узнать обычаи, традиции, кухню, культуру чеченского народа.
Ужин самостоятельный (за доп. плату) и отъезд.
В дороге
В дороге. Просмотр фильмов, обмен впечатлениями.
Прибытие в Пермь
14:00-16:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Время выезда на экскурсии указано ориентировочное!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (4 ночи) + 4 ночи на автобусе из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местный номер
|2-местный номер + доп. место
|1-местный номер
|По программе
|37 500
|37 500
|44 900
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Возможна замена гостиницы на аналогичную.
- 1 ночь: гостиница, г. Ессентуки;
- 2 ночи: гостиница, г. Владикавказ;
- 1 ночь: гостиница, г. Грозный.
Варианты проживания
Ессентуки
Гостинично-оздоровительный комплекс «Ессентуки» находится в самом сердце города. На тихой, зелёной улице, рядом с железнодорожным вокзалом. В шаговой доступности от курортного парка, питьевых галерей и исторического центра города.
Сова
Гостевой дом Sova находится во Владикавказе. К услугам постояльцев комфортабельное размещение с удобствами, бесплатный интернет и гостиная общего пользования.
В номерах имеется кровать с матрасом, мебель, телевизор и стол. В ванной комнате душ, раковина, туалет, а так же средства ежедневной гигиены для каждого гостя. Регулярно персонал проводит влажную уборку.
Питание можно приготовить самостоятельно на общей кухне, которая укомплектована бытовой техникой и посудой. При желании возможно пожарить шашлык на территории отеля.
От гостиницы до ближайшего аэропорта около 14 км. За дополнительную стоимость администратор организует трансфер. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Беркат
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Кавказ - Пермь
- Страховка на автобусный проезд
- Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
- Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Проживание в гостинице
- Услуги экскурсовода на Кавказе
- Питание: 4 завтрака
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Доплата за второе место в автобусе - 15 500 руб. /чел. (оплата по желанию в офисе при бронировании)
- Питание в придорожных кафе по пути следования автобуса
- Проезд на общественном транспорте
- Дополнительные экскурсии
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: не указанное в программе
- Входные билеты и экосборы: посещение тропы чудес в Северной Осетии - 250 руб. /взрослый, 150 руб. /детский. экосбор в республике Ингушетия - 660 руб. /челвходные билеты на высотный комплекс в Грозном и услуги местного экскурсовода - 700 руб. /чел. курортный сбор - 100 руб. /чел. /суткиканатная дорога (Домбай) - 2 500 руб. купание в термальном источнике Аушигер - от 700 руб. /час
- Посещение тропы чудес в Северной Осетии - 250 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Экосбор в республике Ингушетия - 660 руб. /чел
- Входные билеты на высотный комплекс в Грозном и услуги местного экскурсовода - 700 руб. /чел
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
- Канатная дорога (Домбай) - 2 500 руб
- Купание в термальном источнике Аушигер - от 700 руб. /час
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Вещи для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- шарф или платок для женщин могут быть полезны при посещении религиозных объектов;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- солнцезащитный крем (в летний период);
- аптечку для личного применения.
Для купания в источниках:
- полотенце;
- купальный костюм;
- сланцы;
- шапочка для плавания;
- принадлежности для душа.
Головной убор или одежду с капюшоном, т. к. на смотровой площадке очень ветрено. Девушкам лучше взять юбку/платье и платок, если хотите получить красивые фотографии. В мечетях это все выдается, но стиль платьев оставляет желать лучшего. Из уважения к традициям: нельзя надевать шорты, майки.
Теплая одежда; головной убор; солнцезащитные очки; солнцезащитный крем с высоким фактором защиты; непромокаемую обувь.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Кавказа и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура включен автобусный проезд Пермь — Кавказ — Пермь.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки в туре?
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Можно ли прибыть самостоятельно в Черкесск?
До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде.
В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за гостем в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.
Будут ли USB-розетки в автобусе?
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
