3 день

Домбай

07:00 Встреча группы с экскурсоводом в Черкесске.

Завтрак (доп. плата).

Экскурсия «Синие горы Кавказа» откроет перед вами мир завораживающих пейзажей, где природа поражает своей красотой, а история звучит в каждом камне.

Вы отправитесь в сказочный Домбай — край заснеженных вершин, цветущих лугов и кристально чистых горных рек.

Здесь, среди древних троп Великого Шелкового пути, оживают легенды о византийских купцах, традициях и обычаях народов Кавказа.

Это путешествие наполнено духом величия и гармонии, где каждое мгновение дарит восхищение.

Домбай прекрасен в любое время года.

А по прибытии на знаменитую Домбайскую поляну — сердце гор, Вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязанных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара (доп. плата), окажитесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.

Экскурсия в Домбай дает возможность поближе узнать историю возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.

Обед в одном из кафе по маршруту (за доп. плату).

Переезд в Ессентуки.

Размещение в гостинице.

Ужин оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160