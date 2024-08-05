Описание тура

Мы увидим с Вами знаменитый водопад Кольцо, Кадаргаванский каньон, снежного барса и гору Кровников, прогуляемся по тропе Чудес и покормим медведей, окунёмся в историю наскальной крепости Дзивгис, посетим высокогорный мужской Аланский монастырь, прогуляемся по улочкам древнего поселения Цмити и насладимся видом поселка Фиагдон у башни Курта и Тага. Получим заряд энергии от катания на качельках и познакомимся с буквой Ӕ. Увидим древние останки и захоронения в Даргавском городе мертвых … И многое другое! В первый день,после прилёта мы выдвигаемся на обзорную экскурсию по Владикавказу. Прогуляемся по Аллее Славы и парку Нартов, поздороваемся с главным городовым и поиграем в нарды и увидим старый город. После нас ждет вкуснейший ужин с блюдами кавказской кухни. Во второй день, мы отправляемся в путешествие в сказочное ущелье где увидим наскальный памятник Уастырджи,и знаменитый рог изобилия. Прокатимся по канатной дороге к подножию Сказского ледника, прогуляемся в древнем поселении Лисри и попьём целебной воды источника Тиб. Мы устроим пикник с вкуснейшим шашлыком и запьём его традиционными осетинскими напитками. В завершении дня мы окунёмся в термальные источники Бирагзанга. В третий день, поездка по Золотому кольцу, 4 ущелья и водопад, древняя крепость и Аланский мужской монастырь, Даргавский некрополь и скалы Геналдона. Это все мы увидим за один день! Вечером Вас ждет трансфер до аэропорта Беслан. Начало регистрации в 18.30.