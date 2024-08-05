Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
Мы увидим с Вами знаменитый водопад Кольцо, Кадаргаванский каньон, снежного барса и гору Кровников, прогуляемся по тропе Чудес и покормим медведей, окунёмся в историю наскальной крепости Дзивгис, посетим высокогорный мужской Аланский монастырь, прогуляемся по улочкам древнего поселения Цмити и насладимся видом поселка Фиагдон у башни Курта и Тага. Получим заряд энергии от катания на качельках и познакомимся с буквой Ӕ. Увидим древние останки и захоронения в Даргавском городе мертвых … И многое другое! В первый день,после прилёта мы выдвигаемся на обзорную экскурсию по Владикавказу. Прогуляемся по Аллее Славы и парку Нартов, поздороваемся с главным городовым и поиграем в нарды и увидим старый город. После нас ждет вкуснейший ужин с блюдами кавказской кухни. Во второй день, мы отправляемся в путешествие в сказочное ущелье где увидим наскальный памятник Уастырджи,и знаменитый рог изобилия. Прокатимся по канатной дороге к подножию Сказского ледника, прогуляемся в древнем поселении Лисри и попьём целебной воды источника Тиб. Мы устроим пикник с вкуснейшим шашлыком и запьём его традиционными осетинскими напитками. В завершении дня мы окунёмся в термальные источники Бирагзанга. В третий день, поездка по Золотому кольцу, 4 ущелья и водопад, древняя крепость и Аланский мужской монастырь, Даргавский некрополь и скалы Геналдона. Это все мы увидим за один день! Вечером Вас ждет трансфер до аэропорта Беслан. Начало регистрации в 18.30.
Понед. -воскр. в 9.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское
- Цейское
- Дигорское
- Кармадонское ущелья
Что включено
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Проживание включает 3дня и 2ночи
- Питание, завтраки, обеды, ужины и напитки.
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты на все объекты по программе.
Что не входит в цену
- Все, что не входит в программу тура, сувениры и личные покупки. авиабилеты … … …
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказ
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Понед. -воскр. в 9.00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 84 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для того, чтобы найти гида в аэропорту, звоните 89890379726
- Мы с Вами проведем три дня в девственных горах Алании. Увидим восходы и закаты! Вкусим национальные блюда и запьем горячительными НАПИТКАМИ. …. и ещё много и много других впечатлений
- Для комфортного отдыха Вам потребуется удобная обувь и одежда. Обязательны головные уборы и солнцезащитные очки. Документы, паспорта и свидетельство о рождении для детей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Владикавказа
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