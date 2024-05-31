Туры к горам Владикавказа

Найдено 52 тура в категории «Горы» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Перед этим у вас будет ночь в горах в курортном поселке Степанцминда, захватывающее приключение на внедорожниках к горному храму Гергети и прогулки возле Жинвальского водохранилища»
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900 за человека
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«В оздоровительном комплексе «Роза Ветров» 4* в горах, во Владикавказе — в 2-местных стандартных номерах отеля «Владикавказ» 3*, «Олимп Плаза» 3*, «Планета Люкс» 3*, «Империал» 3*»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
«Обязательно возьмите с собой наличные — в горах карты не принимают»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
49 900 за человека
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
«В стоимость включены ежедневные вкусные обеды на экскурсиях в горах»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999 за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000 за человека
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
«Встречаемся и отправляемся знакомиться с живописной и уютной столицей Северной Осетии-Алании у подножия Кавказских гор»
7 июля в 08:00
28 июля в 08:00
59 700 за человека
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
«Встречаемся и начинаем знакомство с краем башен и гор — Северной Осетией-Аланией»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
57 000 за человека
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Исследовать высокогорные селения, насладиться горными пейзажами и покачаться на качелях над обрывом
Начало: Владикавказ, 9:30. Заберём вас по адресу проживани...
«Далее едем к селению Джимара у подножия одноимённой горы»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
35 000 за человека
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
«Увидим недостроенные и полуразрушенные корпуса санаториев — советское наследие, на фоне величественных гор и альпийских лугов»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Ещё в 4 столетии на вершине горы был возведён крест — символ новой веры на территории Грузии и отказа от язычества»
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865 за человека
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 7 часов
9 отзывов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
10 295 за человека
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 9 часов
4 отзыва
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея»
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295 за человека
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
«Красивейшая природа, горы, реки, водопады, чистый воздух, деревенское умиротворение, а также различные памятники старины – крепости, башни, склепы, церкви и монастыри в рамках одного тура»
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
8 отзывов
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
«Сначала отправимся в одно из самых живописных мест Осетии, чтоб на два дня погрузиться в завораживающий мир Горной Дигории»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835 за человека
Величие гор Ингушетии
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
«Одним из ключевых пунктов вашего путешествие станет посещение Столовой горы, с древности считающейся священной ингушским народом»
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800 за человека
Легенды горной Дигории
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«17:30 Выезд от отеля на термальные источники «Бирагзанг» в горах под открытым небом (без гида)»
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Весь маршрут, атмосфера в туре невероятно тёплая, семейная, тут все родные, а дают это ощущение потрясающие пейзажи, энергетика гор, вкусная экологическая еда»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000 за человека
Средь гор высоких и могучих
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
«Вас ждут башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700 за человека
В горах мое сердце. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В горах мое сердце. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 30 750 за человека
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 500 за человека
Больше, чем путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400 за человека
К гордым красотам Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300 за человека
Кавказ - погружение в историю и традиции
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800 за человека
Самые гостеприимные горы России
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Самые гостеприимные горы России
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 56 500 за человека
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 24 600 за человека
В горах мое сердце
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В горах мое сердце
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
от 30 750 за человека
К ледникам и водопадам в горах Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
К ледникам и водопадам в горах Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Северная Осетия и Горная Дигория хранят немало тайн древности и средневековья и поражают природой безумной красоты»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 34 000 за человека
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 26 400 за человека
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
«Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа»
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400 за человека
Зимнее притяжение Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
«Не побоимся «объять необъятное» — памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 39 300 за человека
Самые гостеприимные горы России. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Самые гостеприимные горы России. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 54 165 за человека
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Начало: г. Грозный
«В этом туре Вы сможете погрузиться в волшебную атмосферу Кавказа и наполниться вдохновением и свободой гор»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 26 195 за человека
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Кавказ очарует вас красотой гор и живописной природой, его заснеженные пейзажи никого не оставят равнодушным»
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658 за человека
Яблоко Нартов. Зимний тур в Осетию и Горную Дигорию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Яблоко Нартов. Зимний тур в Осетию и Горную Дигорию
Начало: Владикавказ
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 24 600 за человека
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
«Также, по желанию группы, возможно размещение в комфортабельном коттедже в горах с собственной кухней — продуктами для приготовления мы вас обеспечим»
12 июня в 08:00
19 июля в 08:00
37 000 за человека
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000 за человека
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
«Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
54 900 за человека
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Авторский тур
5 дней
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00
«Энергия гор дарит чувство свободы и усиливает эффект от йога-практик — домой вы вернётесь в ресурсном и умиротворённом состоянии»
24 июня в 13:00
19 июля в 13:00
41 500 за человека
В гостях у осетин
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В гостях у осетин
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
«Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
33 900 за человека
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
«Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59 900 за человека
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
«Вы увидите самый крупный могильник в окружении гор, включающий в себя 97 склепов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000 за всё до 4 чел.
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Загадать желание на «лавочке счастья» и пронестись на горных качелях
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13 или 14 часов (с учетом а...
«Горы Северной Осетии наполняют энергией и любовью»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
34 900 за человека
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
«Программа Предлагаем совершить путешествие с ночевкой к горячим источникам, расположенным у самого подножия горы Казбек»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000 за всё до 5 чел.
Осетинское приключение в горах на джипах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
«Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
23 900 за человека
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
«Об экскурсии Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии»
Расписание: По пятницам в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
16 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Яблоко Нартов. Зимний тур в Осетию и Горную Дигорию
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
    читать дальше

    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
    Удовлетворена.
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • С
    Станчев
    21 мая 2024
    Средь гор высоких и могучих
    Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.
  • Б
    Булыгина
    8 мая 2024
    Средь гор высоких и могучих
    Тур интересный, насыщенный, вечерами было свободное время, мы сходили в национальный музей. Гостиницы хорошие. Еда национальная,в каждой республике своя. Но больше всего впечатлили виды ГОР и горных ОЗЕР.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Релакс в горах Северной Осетии
    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
    читать дальше

    получилось просто отлично. Место проведения поздравления, артисты СУПЕР, блюда за праздничным столом. Атмосфера праздника на УРА!!! И спасибо за подарок). Очень хочется отметить нашего гида Константина: его пунктуальность, внимательность (есть с чем сравнивать), за чистое авто и за настроение, которое он поддерживал на протяжение всего тура. Проехали и прошли много километров по красивым местам. Так же хочется отметить экскурсовода Елену (пешая экскурсия по Владикавказу) за ее богатый и интересный рассказ о Владикавказе. Много вопросов было с нашей стороны, на которые мы получили очень подробные ответы. Экскурсия прошла в очень хорошем темпе, это даже больше познавательная прогулка, в которой сделано много красивых фотографий, за что так же благодарны Елене. Поэтому с удовольствием рекомендую ваш тур и вашу команду.

    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
    Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но есть вероятность, что будничная
    читать дальше

    рутина отодвинет воспоминания о путешествии на дальний план и не успеешь высказаться и, поблагодарить Александра за прекрасную организацию программы. Путешествие было лёгким и позитивным, в дороге много веселого, интересного, разнообразного. Могу только догадываться, что этому предшествует кропотливая и трудная подготовительная работа организатора. В авторском туре (нашла на Tripster) я впервые, и был риск получить совсем не то, что представляешь заранее. Друзья, кто ещё не решается на подобные путешествия, можете смело собираться с Александром в дорогу на Кавказ: Осетия, Грузия, Армения. Оказалось, он делает разные программы: и Карелию, и Узбекистан, и Норвегию и др. При этом он учитывает не только об'ем и разнообразие достопримечательностей, но и комфорт в местах ночлегов. Дает советы, куда можно сходить в свободное время, находит самые вкусные точки для "подкрепиться". Александр внимательный коммуникабельный человек. Он начинает общаться задолго до тура, отвечает на все вопросы, гасит сомнения. Скоро снова захочется в дорогу и без сомнения туры Александра в приоритете. Но работа "ревнует" и требует уделять ей больше времени. А тем, кто только собирается отдохнуть, рекомендую путешествовать с Александром. Всем удачи!

    Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, ноВсем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, ноВсем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но
  • R
    Roman
    29 апреля 2024
    Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
    Был в Осетии в начале апреля 2024г. Только положительные впечатления! Экскурсии все дни наполнены правильными локациями. Первый день - центр
    читать дальше

    Владикавказа, крайне интересная экскурсия с Альбертом! Все три дня - на машине с гидом Сосланом. Чудесные виды, интересные рассказы, комфортная и проходимая машина) Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
  2. Релакс в горах Северной Осетии
  3. Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
  4. Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
  5. Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Горы" можно забронировать 52 тура от 10 295 до 73 865 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 52 туров во Владикавказе на 2024 год по теме «Горы», 105 ⭐ отзывов, цены от 10295₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам