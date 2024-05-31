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Авторский тур
6 дней
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Перед этим у вас будет ночь в горах в курортном поселке Степанцминда, захватывающее приключение на внедорожниках к горному храму Гергети и прогулки возле Жинвальского водохранилища»
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«В оздоровительном комплексе «Роза Ветров» 4* в горах, во Владикавказе — в 2-местных стандартных номерах отеля «Владикавказ» 3*, «Олимп Плаза» 3*, «Планета Люкс» 3*, «Империал» 3*»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
«Обязательно возьмите с собой наличные — в горах карты не принимают»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
«В стоимость включены ежедневные вкусные обеды на экскурсиях в горах»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
«Встречаемся и отправляемся знакомиться с живописной и уютной столицей Северной Осетии-Алании у подножия Кавказских гор»
7 июля в 08:00
28 июля в 08:00
59 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
«Встречаемся и начинаем знакомство с краем башен и гор — Северной Осетией-Аланией»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Исследовать высокогорные селения, насладиться горными пейзажами и покачаться на качелях над обрывом
Начало: Владикавказ, 9:30. Заберём вас по адресу проживани...
«Далее едем к селению Джимара у подножия одноимённой горы»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
«Увидим недостроенные и полуразрушенные корпуса санаториев — советское наследие, на фоне величественных гор и альпийских лугов»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Ещё в 4 столетии на вершине горы был возведён крест — символ новой веры на территории Грузии и отказа от язычества»
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865₽ за человека
Авторский тур
1 день 7 часов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
10 295₽ за человека
Авторский тур
1 день 9 часов
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея»
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295₽ за человека
Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
«Красивейшая природа, горы, реки, водопады, чистый воздух, деревенское умиротворение, а также различные памятники старины – крепости, башни, склепы, церкви и монастыри в рамках одного тура»
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
«Сначала отправимся в одно из самых живописных мест Осетии, чтоб на два дня погрузиться в завораживающий мир Горной Дигории»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
«Одним из ключевых пунктов вашего путешествие станет посещение Столовой горы, с древности считающейся священной ингушским народом»
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«17:30 Выезд от отеля на термальные источники «Бирагзанг» в горах под открытым небом (без гида)»
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Весь маршрут, атмосфера в туре невероятно тёплая, семейная, тут все родные, а дают это ощущение потрясающие пейзажи, энергетика гор, вкусная экологическая еда»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
«Вас ждут башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В горах мое сердце. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 30 750₽ за человека
Авторский тур
9 дней
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400₽ за человека
Авторский тур
9 дней
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Самые гостеприимные горы России
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 56 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 24 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В горах мое сердце
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
от 30 750₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К ледникам и водопадам в горах Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Северная Осетия и Горная Дигория хранят немало тайн древности и средневековья и поражают природой безумной красоты»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
«Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа»
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
«Не побоимся «объять необъятное» — памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Самые гостеприимные горы России. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 54 165₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Начало: г. Грозный
«В этом туре Вы сможете погрузиться в волшебную атмосферу Кавказа и наполниться вдохновением и свободой гор»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 26 195₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Кавказ очарует вас красотой гор и живописной природой, его заснеженные пейзажи никого не оставят равнодушным»
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Яблоко Нартов. Зимний тур в Осетию и Горную Дигорию
Начало: Владикавказ
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 24 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
«Также, по желанию группы, возможно размещение в комфортабельном коттедже в горах с собственной кухней — продуктами для приготовления мы вас обеспечим»
12 июня в 08:00
19 июля в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
«Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00
«Энергия гор дарит чувство свободы и усиливает эффект от йога-практик — домой вы вернётесь в ресурсном и умиротворённом состоянии»
24 июня в 13:00
19 июля в 13:00
41 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гостях у осетин
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
«Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
33 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
«Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
«Вы увидите самый крупный могильник в окружении гор, включающий в себя 97 склепов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Загадать желание на «лавочке счастья» и пронестись на горных качелях
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13 или 14 часов (с учетом а...
«Горы Северной Осетии наполняют энергией и любовью»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
«Программа Предлагаем совершить путешествие с ночевкой к горячим источникам, расположенным у самого подножия горы Казбек»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
«Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
«Об экскурсии Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии»
Расписание: По пятницам в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
16 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ЕЕвгения30 мая 2024Удовлетворена.
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ССтанчев21 мая 2024Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!
- ЕЕлена15 мая 2024Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.
- ББулыгина8 мая 2024Тур интересный, насыщенный, вечерами было свободное время, мы сходили в национальный музей. Гостиницы хорошие. Еда национальная,в каждой республике своя. Но больше всего впечатлили виды ГОР и горных ОЗЕР.
- ООльга6 мая 2024Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
- ИИрина5 мая 2024Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но есть вероятность, что будничная
- RRoman29 апреля 2024Был в Осетии в начале апреля 2024г. Только положительные впечатления! Экскурсии все дни наполнены правильными локациями. Первый день - центр
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Горы»
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