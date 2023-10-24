В этом каньоне наивысшая концентрация достопримечательностей: здесь находится более 160 древних башенных комплексов, три водопада, а высоко в горах скрыты от посторонних глаз уникальные святилища.
Тур в Ингушетию не только увлекателен, но и безопасен, ведь рядом с границей Грузии расположена российская погранзастава, бдительно охраняющая покой гостей страны и местных жителей.
Если вы устали от городского шума, желаете спокойствия и тишины, тогда треккинг по Ингушетии принесёт несказанное удовольствие и оставит только наилучшие воспоминания!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Термальные источники Гедуко, Джейрахское ущелье, курорт Армхи
11:00-11:30 (московское время) – сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов).
Из Минеральных Вод комфортабельный микроавтобус стартует в сторону сказочного края, где в древности жили строители башен.
По пути группа заедет на термальные источники «Гедуко». Температура воды в источниках достигает около 30 градусов по Цельсию.
Минеральная вода, которой наполнены бассейны комплекса, бьет из недр Земли, поэтому купание в ней приятно, полезно, доставляет удовольствие и наполняет энергией.
!! Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.
К вечеру группа приедет на курорт Армхи и поселится в уютной гостинице.
Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.
Фуртоугский водопад, крепость Фуртоуг, крепость Бейни
Сегодня треккинг в Ингушетии планируется к древнему аулу Фуртоуг, неподалеку от которого плещется восхитительный водопад.
Давным-давно на его серебристые струи глядел сам великий ученый Менделеев, которому мир обязан появлением таблицы химических элементов.
После фотосессии возле водопада, группа отправляется к крепости Фуртоуг, а далее путь лежит к аулу Бейни.
Дорога хороша тем, что она находится на некотором возвышении, поэтому отсюда открываются потрясающие виды на Джейрахское ущелье.
Внизу шумит река Армхи, протекающая по дну ущелья и в солнечную погоду поблескивающая драгоценным перламутром.
Дорога между аулом Фуртоуг и Бейни плавно и постепенно набирает высоту.
По ней очень приятно идти и любоваться на необычные нефритовые террасы, напоминающие рисовые поля где-нибудь в Таиланде.
Над террасами видна грозная стена Главного Кавказского хребта и белоснежный красавец Грузии – гора Казбек (5033 м).
Летом тур по Ингушетии подарит туристам самые яркие, зеленые краски листвы и горных лугов.
Зато осенние туры в горную Ингушетию прекрасны тем, что в это время года ветви кустов усеивают ягоды, которые очень оживляют фотографии своими пёстрыми красками.
По нашему маршруту особенно очаровательно на фоне осенней позолоты выглядит багровый шиповник и рубиновый барбарис.
К вечеру дорога приведет группу в аул Бейни, где путешественники полюбуются на древние стены местной крепости.
Активная часть тура по Ингушетии: 14,5 км, перепад высот 950-1580 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Салгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги
Если вы желаете привезти домой побольше фото из туров в Ингушетии, то самое время начать снимать – ведь треккинг продолжается!
Сегодня путешественников ждет Салгинское ущелье, на просторы которого мы доедем на транспорте.
В этот день посмотрим сторожевой бастион Магой-Джел и пойдем в гости в древние башенные комплексы Лялах, Хяни, Гу, Салги, где когда-то кипела жизнь ингушей.
Если вы купили тур на майские праздники в Ингушетию, то треккинг по этому маршруту откроет путнику красоту природы, пробуждающейся от долгого зимнего сна – вокруг будут цветущие деревья и первые цветы, украшающие здешние горы.
Активная часть треккинга: 16,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Столовая гора, храм Мят-Сели
В этот день с утра пораньше отправляемся в аул Бейни, сегодня наш тур в горную Ингушетию продолжится подъемом на священную Столовую гору.
Этот треккинг отличается сложностью, но всё окупается сногсшибательными видами, открывающимися со скалы!
В наших планах подняться на плато Столовой горы и подойти к храму Мят-Сели. Поговаривают, что на этой горе живет божество, ответственное за хорошую погоду.
И местные жители до сих пор приходят сюда, чтобы получить благосклонность этого бога.
От храма Мят-Сели видна несравненная панорама курортного городка Армхи и Джейрахского ущелья. Открывающаяся туристам картина хороша в любое время года!
Активная часть тура: 12,1 км, перепад высот 1580-2510 м, продолжительность маршрута 9-10 часов.
Терра Инкогнита. Башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал, башни Эгикал, Ассинский каньон, Эка-Чожинский водопад, святилище Тхаба-Ерды, башни Вовнушки
Сегодня экскурсия пройдет по самым отдаленным и аутентичным уголкам республики: мы увидим жемчужный водопад, древние башни и таинственные святилища. И все это в окружении невероятных гор!
Весь день будем ездить на транспорте, а ходим совсем немного.
Сначала посетим знаменитый башенный комплексу Эрзи. Средневековую крепость недавно отреставрировали, но при этом сохранив её аутентичный облик.
Старинные бастионы хранят необычную тайну – на территории Эрзи однажды был найден Орёл Сулеймана – статуэтка, отлитая из бронзы в Арабском халифате.
Случилось это в восьмом веке нашей эры, а как скульптура попала в крепость – до сих пор является секретом.
Следующий пункт путешествия – Цей-Лоамский перевал.
Это гигантская смотровая площадка, с которой великолепно виден Кавказский хребет, грузинский красавец Казбек, застывшая скала Шан, а также гора Цей-Лоам – жемчужина данного региона.
Впервые путешественники увидят эту гору настолько близко!
Далее тур приведет нас к замковым комплексам Эгикал и Вовнушкам – визитной карточке Ингушетии. Также сегодня полюбуемся на святилище Тхаба-Ерды и заглянем в Ассинское ущелье, где бурлит красавица река Асса, мерно переваливаясь через огромные валуны.
Здесь находится Эка-Чожинский водопад почти 40-метровой высоты – наиболее доступная природная достопримечательность края.
Сегодня будет очень насыщенный день! Уставшие и довольные, к вечеру возвращаемся в гостиницу.
Активная часть тура: 6,5 км, продолжительность маршрута 8-9 часов.
Ляжгинcкий водопад, башенный комплекс Фалхан и Мицхал
В этот день треккинг пролегает к Ляжгинскому водопаду. Он несказанно прекрасен в лучах солнца, превращающих водопад в бриллиантовую россыпь.
Рядом с Ляжгинским потоком находится каскад мини-водопадов, вытекающих прямо из скалы.
Далее идем пешком к замковым комплексам Мицхал и Фалхан.
Сегодня мы никуда не торопимся, много созерцаем, отдыхаем и наслаждаемся красотой гор Ингушетии.
Башенный комплекс Фалхан как нельзя лучше походит для этого! Башни здесь очень хрупкие, кажется, что они словно застыли перед тобой на мгновение.
Здесь находится несколько склепов, которые очень похожи на знаменитые строения в Осетии – на некрополь Даргавс.
Поскольку склепов здесь всего несколько штук, мы их ласково назвали «даргавсики»:). Они очень эффектно смотрятся на фото.
Если тур в Ингушетию планируется осенью, то на территории древнего города Фалхан можно будет полакомиться спелой, желтой алычой!
Активная часть треккинга: 11,1 км, перепад высот 1240-1120-1320-1120-1470 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Отъезд из Ингушетии
Утром прощаемся с Джейрахским ущельем.
Переезд в г. Минеральные Воды.
13:30-14:30 – прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.
Проживание
Тур предполагает проживание в одной из гостиниц, гостевых домов или корпусов гостиничного комплекса «Армхи»: двух-, трехместные номера, удобства в номере.
- заезд 21-27 апреля 2024 г. - проживание в корпусе “Чайка”;
- в остальные даты туров в 2024 году - проживание в главном корпусе "Армхи".
Возможно одноместное размещение в номере гостиницы — доплата 13 000 руб. за весь период отдыха в даты 21-27 апреля, 18 000 руб. в остальные даты.
Детская скидка для туристов до 14 лет включительно 20%.
|Даты поездки
Стоимость
по акции
Стоимость
без акции
|21 апреля - 27 апреля 2024
|50900
|28 апреля - 04 мая 2024
49300
-15% до 31.03.2024
|58000
|05 мая - 11 мая 2024
49300
-15% до 31.03.2024
|58000
|09 июня - 15 июня 2024
55100
-5% до 31.03.2024
|58000
|07 июля - 13 июля 2024
|58000
|58000
|11 августа - 17 августа 2024
55100
-5% до 31.03.2024
|58000
|15 сентября - 21 сентября 2024
53940
-7% до 30.04.2024
|58000
|06 октября - 12 октября 2024
53940
-7% до 30.04.2024
|58000
Варианты проживания
Гостиница «Армхи» 3
Отель «Армхи Ингушетия» с прямым доступом к лыжным склонам, расположенным в селе Армхи.
К услугам гостей ресторан, общий и сад. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает постоянная стойка регистрации и пункт обмена валюты. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия» в распоряжении гостей собственная ванная комната.
В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Предоставляется постельное белье.
Ежедневно в отеле «Армхи Ингушетия» подают континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну (сауна и бассейн в отеле за доп. плату). На территории отеля обустроена детская игровая площадка.
Поселок Степанцминда находится в 18 км, а Владикавказ — в 31 км. Расстояние от отеля «Армхи Ингушетия» до аэропорта Владикавказ составляет 57 км.
Размещение в отеле в двух-, трехместных номерах, удобства в номере, Wi-Fi. Полотенца выдают. Фена нет.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в одной из гостиниц, гостевых домов или корпусов гостиничного комплекса «Армхи»: двух-, трехместные номера
- Трехразовое питание. Завтраки по системе шведский стол (день 2-7), обеды (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости), ужины (день 1-6)
- Входные билеты на термальные источники
- Входные билеты в Заповедник «Эрзи»
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период июнь-август), групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Сауна и бассейн в отеле
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы от 13 000 руб. за весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжения для туров с 20 апреля по 10 мая и с 25 октября по 15 ноября:
Температура воздуха в этот период:
- рано утром и вечером +1… +5С;
- днём +7… +13С.
Если зима была снежная, в мае в ущельях еще будем ходить по снегу.
В конце октября в ущельях уже может выпадать первый снег. В этом случае следует иметь утепленную треккинговую обувь.
Актуальную информацию о погоде в Ингушетии и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- Шапка, перчатки
- Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и вечером +1… +5С, днём +7… +13С.
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице.
- Футболка
- Термобелье
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф.
- Теплые ходовые брюки
- Нижнее белье
- Носки
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Термос (объем 0,5-0,75 л)
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися.
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Подпопник
- Сушилки для обуви
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Налобный фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
- Наличные деньги
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Список снаряжения для туров с 11 мая по 25 октября:
- Шапка, перчатки
- Кепка / панамка
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице.
- Футболка
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
- Ходовые брюки
- Нижнее белье
- Носки
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Термос (объем 0,5-0,75)
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися.
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Подпопник
- Сушилки для обуви
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Наличные деньги
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Оператор Теле2 не работает. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
Какая инфраструктура на маршруте?
В 10 минутах ходьбы от гостиницы находится маленький продуктовый магазин c очень ограниченным набором продуктов. В гостинице «Армхи» есть банкомат Сбербанка России, на территории гостиницы «Армхи» находится ресторан «Эрзи». До ближайшей аптеки 5 км.
Какие документы нужны для оформления пропуска в пограничную зону?
Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Забирать пропуск или лично в погрануправлении, или Почтой России на любой адрес в РФ.
Где начинается и заканчивается маршрут?
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 13:30-14:30 МСК.
В городе Минеральные Воды остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или квартире.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Направляю вам отзыв по туру Трекинг в Ингушетии с 8 по 14 октября 2023 года.
В данный тур мы с мужем попали абсолютно случайно, так как наша группа для похода в Архыз в эти же дни не собралась и нас за два дня до начала нашего отпуска уведомили об этом))
Когда первый шок прошёл, я начала анализировать ситуацию и поняла, что ничего случайного в этой жизни нет! Покупали путёвку через турфирму Большая Страна, менеджер Татьяна Федосеева очень большая умница, спасибо ей за оперативность и быстрые ответы на все вопросы, возникающие в ходе бронирования тура. Быстро перебронировали на Трекинг по Ингушетии.
Принимающая сторона. Никогда раньше не слышала про них, но в нашей группе было наверное 50 % людей, кто с ними ходил уже по другим маршрутам и были очень довольны их качеством работы.
Итак — место встречи г. Минеральные воды. Забирают и с ж/д вокзала и с аэропорта, что очень удобно.
Инструктор и по совместительству наш водитель — обоятельнейший профессионал Алексей Дусенко. Средство передвижения – очень комфортный микроавтобус Фольксваген.
Приехали на место в гостиницу Архми уже вечером. Алексей заранее договорился чтобы нам оставили ужин – все были очень рады этому.
Завтраки и ужины, подаваемые в гостинице были очень вкусными и разнообразными, шведский стол. Обеды нам организовывал Алексей на природе. Сытые были всегда)
Гостиница прекрасная! Стоит в горах, виды красивые. Везде чистота, на втором этаже мед. центр, где можно принять различные процедуры и сделать массаж. Выше гостиницы, на верхней станции канатной дороги, есть классный ресторан, мы там ужинали в последний наш вечер тура. Настоятельно рекомендую!! Кстати, в гостинице в номерах из крана течёт вкусная структурированная горная вода.
Что касается самого тура – очень понравилось всё! И программа и сама организация маршрута, ну и, конечно же, виды.
Обязательны нужны треккиноговые палки, много подъёмов в горы- собственно, программа так и называется же – Трекинг в Ингушетии)
Поначалу было очень сложно, мы офисные работники 50+, первый раз в таком походе, но потом и мы втянулись. Алексей, ведя группу на очередной маршрут, очень грамотно планировал остановки для отдыха, отвечал на все бесконечные вопросы - по несколько раз одно и то же – столько терпения у него!!!! И всегда без тени раздражения или недовольства. Мне, как руководящему работнику, было чему у него поучиться.
Группа подобралась на редкость живая и весёлая! Хоть и разновозрастная, но быстро сплочённая. Особенно хочется передать привет замечательной девочке Ане из Москвы)
И особые слова благодарности Алексею – узнав, что меня укачивает в транспорте, сразу же посадил впереди рядом с собой на всю неделю – поэтому никакого дискомфорта не ощущала. А водитель он классный! Всех благ ему в жизни, побольше адекватных туристов и счастья в личной жизни! Очень бы хотелось, чтобы руководство турклуба финансово отметило его работу дополнительно – пожелание всей нашей группы)
Тур рекомендую от всей души, полная перезагрузка! Наталья. Белгород
Тур получился очень насыщенный и запоминающийся. Компания собралась шикарная, погода не подвела. Гид Илья Волков выше всех похвал, очень внимательный, давал очень много дельных советов, поддерживал в трудные моменты, настоящий профессионал. Ну и природа просто невероятная.