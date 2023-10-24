Добрый день!

Направляю вам отзыв по туру Трекинг в Ингушетии с 8 по 14 октября 2023 года.



В данный тур мы с мужем попали абсолютно случайно, так как наша группа для похода в Архыз в эти же дни не собралась и нас за два дня до начала нашего отпуска уведомили об этом))

Когда первый шок прошёл, я начала анализировать ситуацию и поняла, что ничего случайного в этой жизни нет! Покупали путёвку через турфирму Большая Страна, менеджер Татьяна Федосеева очень большая умница, спасибо ей за оперативность и быстрые ответы на все вопросы, возникающие в ходе бронирования тура. Быстро перебронировали на Трекинг по Ингушетии.

Принимающая сторона. Никогда раньше не слышала про них, но в нашей группе было наверное 50 % людей, кто с ними ходил уже по другим маршрутам и были очень довольны их качеством работы.

Итак — место встречи г. Минеральные воды. Забирают и с ж/д вокзала и с аэропорта, что очень удобно.

Инструктор и по совместительству наш водитель — обоятельнейший профессионал Алексей Дусенко. Средство передвижения – очень комфортный микроавтобус Фольксваген.

Приехали на место в гостиницу Архми уже вечером. Алексей заранее договорился чтобы нам оставили ужин – все были очень рады этому.

Завтраки и ужины, подаваемые в гостинице были очень вкусными и разнообразными, шведский стол. Обеды нам организовывал Алексей на природе. Сытые были всегда)

Гостиница прекрасная! Стоит в горах, виды красивые. Везде чистота, на втором этаже мед. центр, где можно принять различные процедуры и сделать массаж. Выше гостиницы, на верхней станции канатной дороги, есть классный ресторан, мы там ужинали в последний наш вечер тура. Настоятельно рекомендую!! Кстати, в гостинице в номерах из крана течёт вкусная структурированная горная вода.

Что касается самого тура – очень понравилось всё! И программа и сама организация маршрута, ну и, конечно же, виды.

Обязательны нужны треккиноговые палки, много подъёмов в горы- собственно, программа так и называется же – Трекинг в Ингушетии)

Поначалу было очень сложно, мы офисные работники 50+, первый раз в таком походе, но потом и мы втянулись. Алексей, ведя группу на очередной маршрут, очень грамотно планировал остановки для отдыха, отвечал на все бесконечные вопросы - по несколько раз одно и то же – столько терпения у него!!!! И всегда без тени раздражения или недовольства. Мне, как руководящему работнику, было чему у него поучиться.

Группа подобралась на редкость живая и весёлая! Хоть и разновозрастная, но быстро сплочённая. Особенно хочется передать привет замечательной девочке Ане из Москвы)

И особые слова благодарности Алексею – узнав, что меня укачивает в транспорте, сразу же посадил впереди рядом с собой на всю неделю – поэтому никакого дискомфорта не ощущала. А водитель он классный! Всех благ ему в жизни, побольше адекватных туристов и счастья в личной жизни! Очень бы хотелось, чтобы руководство турклуба финансово отметило его работу дополнительно – пожелание всей нашей группы)

Тур рекомендую от всей души, полная перезагрузка! Наталья. Белгород