Экскурсионный тур «Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня» на 3 дня
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Что вас ожидает:
Описание
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Очень удобный, короткий, но максимально насыщенный тур! За три дня вы побываете в главных исторических местах Ингушетии, посетите горный заповедник с древним архитектурным комплексом, насладитесь видами, едой и погрузитесь в культуру региона.
Программа тура по дням
Встреча
Встреча группы в аэропорту Владикавказ.
Групповой трансфер в г. Магас с 13:00-14:00.
13:00Обед в ресторане «Лучи».
14:30Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
19:00Ужин.
Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Артис Плаза», гостиница «Планета Люкс», гостиница «Империал», в апартаментах в Армхи)
Экскурсия по горной Ингушетии
Завтрак в отеле.
Экскурсия по горной Ингушетии:
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
- Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00 Обед.
Продолжение экскурсии:
- Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
- Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
- Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
- Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
- Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России»,
Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.
Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Ужин
Отъезд
Завтрак в отеле.
Выезд с вещами.
12:00 Групповой трансфер до аэропорта/жд г. Владикавказ.
Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
29500
Стоимость тура при одноместном размещении (single)
33500
Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
27000
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Варианты проживания
Планета-Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Армхи»
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
«Владикавказ» 3
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.
Люкс
Отель «Люкс VIP» с террасой расположен во Владикавказе в регионе Северная Осетия — Алания, в 1,8 км от республиканского стадиона «Спартак» и в 3,1 км от центра Владикавказа. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. За дополнительную плату гости могут воспользоваться частной парковкой.
В каждом номере установлен шкаф для одежды. В числе удобств всех номеров отеля «Гостница Люкс VIP» собственная ванная комната с душем и халатами, телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах есть гостиный уголок. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостевой дом в Джейрахе
Апартаменты в Армхи
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер «аэропорт-отель-аэропорт»
- Проживание в отеле
- Питание (полный пансион) по программе
- Экскурсии с гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Медицинская страховка
- Проживание в одноместном номере (по запросу)
- Питание, за исключением того, что входит в программу тура
- Канатная дорога на территории комплекса «Архми»
- Бассейн и спортзал на территории комплекса «Архми»
- Конная прогулка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.