Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Групповой тур во Владикавказе

Экскурсионный тур «Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня» на 3 дня

5
3 отзыва
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Ближайшие даты:
1
мая
3
мая
7
мая
17
мая
31
мая
11
июн
28
июн
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даты

Что вас ожидает:

Кавказская природа
Кавказская природа
Увидим горы, насладимся природой, вкусим экологически чистые продукты и воду
Культура Кавказа
Культура Кавказа
Посетим мемориальные комплексы и музеи Ингушетии
Владикавказ
Владикавказ
Посетим гостеприимную и уютную столицу республики Северная Осетия

Описание

Акция! Скидка 10% на заезд с 28.04!

Очень удобный, короткий, но максимально насыщенный тур! За три дня вы побываете в главных исторических местах Ингушетии, посетите горный заповедник с древним архитектурным комплексом, насладитесь видами, едой и погрузитесь в культуру региона.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча группы в аэропорту Владикавказ.

Групповой трансфер в г. Магас с 13:00-14:00.

13:00Обед в ресторане «Лучи».

14:30Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

19:00Ужин.

Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Артис Плаза», гостиница «Планета Люкс», гостиница «Империал», в апартаментах в Армхи)

ВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак в отеле.

Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
  • Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00 Обед.

Продолжение экскурсии:

  • Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
  • Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
  • Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
  • Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
  • Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.

Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России»,

Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

Ужин

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3 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Выезд с вещами.

12:00 Групповой трансфер до аэропорта/жд г. Владикавказ.

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)

29500

Стоимость тура при одноместном размещении (single)

33500

Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении

27000

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Варианты проживания

Планета-Люкс

2 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-Люкс

Гостиница «Армхи»

2 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»

«Владикавказ» 3

2 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.

«Владикавказ» 3«Владикавказ» 3«Владикавказ» 3

Люкс

2 ночи

Отель «Люкс VIP» с террасой расположен во Владикавказе в регионе Северная Осетия — Алания, в 1,8 км от республиканского стадиона «Спартак» и в 3,1 км от центра Владикавказа. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. За дополнительную плату гости могут воспользоваться частной парковкой.

В каждом номере установлен шкаф для одежды. В числе удобств всех номеров отеля «Гостница Люкс VIP» собственная ванная комната с душем и халатами, телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах есть гостиный уголок. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.

ЛюксЛюксЛюксЛюксЛюкс

Гостевой дом в Джейрахе

2 ночи

Апартаменты в Армхи

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер «аэропорт-отель-аэропорт»
  • Проживание в отеле
  • Питание (полный пансион) по программе
  • Экскурсии с гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Медицинская страховка
  • Проживание в одноместном номере (по запросу)
  • Питание, за исключением того, что входит в программу тура
  • Канатная дорога на территории комплекса «Архми»
  • Бассейн и спортзал на территории комплекса «Архми»
  • Конная прогулка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?

Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
4 мая 2023
Зара очень внимательный и заботливый организатор. Мне очень понравилось,что человек всегда на связи и независимо от времени обращения всегда отвечает сразу и проявляет участие. Команда Зары встретила и показала Кавказ таким, что осталось желание приехать ещё не один раз и поддерживать добрые дружеские отношения
А
13 мая 2022
Спасибо Прекрасная организация встречающих Хороший отель и очень интересная поездка
Е
26 апр 2024
Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых.
Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.
Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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