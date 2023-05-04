2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак в отеле.

Экскурсия по горной Ингушетии:

Джейрахо-Ассинский заповедник , башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.

, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии. Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00 Обед.

Продолжение экскурсии:

Заповедник «Эрзи» , название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском .

, название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – . Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.

– один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.

– относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках. Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

– башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе. Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.

Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России»,

Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

Ужин