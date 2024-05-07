Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Два дня посвятим Чечне, которая запомнится высокогорными водоёмами, впечатляющими мечетями и супер современным «Грозным-Сити». Напоследок отправимся к бирюзовой реке в окружении скал в Сулакском каньоне Дагестана.
мая
мая
июн
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 15+
Проживание. Мы будем останавливаться в гостиницах 3* и 4*, размещение 2-местное. В Ингушетии это отели «Армхи» и «Чайка» (альтернативы — «Артис Плаза», «Планета люкс» и «Империал». Во Владикавказе разместимся в гостинице «Планета люкс» (или «Империал), в Грозном будем ночевать в «Нохчостар», «Эдельвейсе» или «Беркате».
Питание. В стоимость включён полупансион (завтрак в отелях + обед в кафе по пути), ужины за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Равнинная Ингушетия
Встретим вас во Владикавказе, после чего отвезём пообедать. Подкрепившись, начнём путешествие с ингушских равнин. Первым делом осмотрим величественный мемориал памяти и славы в Назрани, который называют визитной карточкой республики.
Затем отправимся к башне Согласия в Магасе — самому высокому зданию региона в виде увеличенной вчетверо средневековой ингушской башни. Завершим день, заселившись в отель в горах, и оставим свободное время для прогулки и ужина.
Горная Ингушетия
После завтрака в гостинице посетим края знаменитых ингушских башен — уникальных средневековых памятников местной архитектуры в Джейрахско-Ассинском заповеднике. Полюбуемся одним из крупнейших комплексов республики — Эрзи, где сохранились более полусотни строений. Затем сделаем головокружительные фотографии на фоне природной жемчужины региона — Цейломского перевала, а после прервёмся на обед и вернёмся в Эрзи.
Оттуда переместимся в аулы Эгикхал, Таргим и Хамхи, где ещё видны следы древних цивилизаций: циклопические жилища, боевые и жилые башни, святилища, склепы. Побываем в христианском храме Тхаба-Ерды, возведение которого историки относят к 8 веку. Увидим неприступный башенный комплекс Вовнушки, расположенный в скалистом ущелье реки Гулойхи, где когда-то пролегал Великий Шёлковый путь.
Ущелья Северной Осетии
Сегодня посвятим день мистической части Северной Осетии. Посетим «Город мёртвых» в Даргавсе — самый крупный некрополь Северного Кавказа, состоящий из 95 усыпальниц 14-18 веков.
Затем отправимся в Кармадонское ущелье, где ледник унёс жизни съёмочной группы Сергея Бодрова. Задержимся в Фиагдонском ущелье: устроим фотосессию на качелях, взлетающих над пропастью, и помедитируем на краю обрыва, любуясь заснеженными горными вершинами.
Переместимся в Куртатинское ущелье, где расположена башня Курта и Тага. Она построена двумя братьями и хранит красивую осетинскую легенду. После обеда пройдёмся по столице республики, Владикавказу, и заселимся в местный отель.
Водоёмы Кабардино-Балкарии
Позавтракав, едем в Верхнюю Балкарию. Здесь уютно расположилась кавказская Тоскана — винодельня в стиле средневекового замка Шато-Эркен. Здание со всех сторон окружено водой, а со смотровых площадок открывается панорама царственного Эльбруса.
После обеда насладимся изумительного цвета Голубыми озёрами — это пять карстовых водоёмов, куда погружался даже Жак Ив Кусто. Затем сменим локацию и заглянем в поражающее масштабами Черекское ущелье.
Под конец дня побываем на Аушигерских источниках, где желающие за отдельную плату смогут окунуться в горячую целебную воду, насыщенную полезными веществами. По словам местных жителей, она омолаживает и обеспечивает долголетие.
Глубинка Чечни
Это первый день нашего путешествия, посвящённый Чечне. Дорога туда пролегает по живописному серпантину. Знакомство с республикой мы начнём с высокогорного (больше 1800 м над уровнем моря) озера Кезеной-Ам посреди субальпийских лугов.
Позже сделаем остановку в селе Харачой, упоминавшемся еще в документах 10-го века. Тут посетим родник Девичья коса, с которым связана красивая, но грустная легенда о любви, и памятник национальному герою чеченцев Зелимхану.
После остановки на смотровой площадке у озера отправимся в древний город стражников села Хой. Пообедав, доберёмся до Грозного, разместимся в гостинице, отдохнём и поужинаем.
Центр Чечни
Утро посвятим знакомству со столицей региона. Насладимся убранством сохранившегося с 19-го века православного храма Михаила Архангела. Переместимся к главной гордости Грозного — мечети «Сердце Чечни», вмещающей более 10 тысяч человек.
Заменим классические виды урбанистическими и полюбуемся небоскрёбами «Грозного-Сити», а затем подышим свежим воздухом в цветочном парке со скульптурами животных, национальными башнями и фонтаном.
Подкрепимся и поедем в Аргун к «Сердцу матери» — первой в России мечети в стиле хай-тек. Закончим осмотр религиозных жемчужин белоснежной мечетью «Гордость мусульман» в Шали, напоминающей индийский Тадж-Махал.
Пейзажи Дагестана
Собираем вещи и плотно завтракаем — нам предстоит дальняя дорога в Дагестан. По пути остановимся на обед в форелевом хозяйстве и помчимся к главной достопримечательности республики — Сулакскому каньону, по глубине превышающему американский Гранд-Каньон.
Нафотографировавшись на фоне захватывающих дух пейзажей, спустимся поближе к бирюзовым водам реки Сулак в селе Зубутли, где за доплату можно прокатиться на катере.
В завершение путешествия увидим крупнейшую на Северном Кавказе Чиркейскую гидроэлектростанцию и закончим поездку в аэропорте Махачкалы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта в первый день
- Проживание в отелях
- Групповые трансферы по программе
- Полупансион
- Сопровождение гида
- Трансфер в аэропорт в заключительный день
Что не входит в цену
- Авиабилеты до места старта тура и обратно
- Ужины
- Билет в Аушигерский термальный источник
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Стоимость тура 21-27 февраля, 6-12 марта, 11-17 июня, 1-17 ноября 2024 года - 74 000 руб