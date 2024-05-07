Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Авторский тур во Владикавказе

Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак

Мы познакомим вас с главными природными и архитектурными сокровищами республик Северного Кавказа. Начнём путешествие в Ингушетии, где сохранилась россыпь колоритных средневековых башен. В Северной Осетии побываем в таинственном «Городе мёртвых» и устроим трип по ущельям. Ненадолго заглянем в Кабардино-Балкарию, где насладимся панорамами Эльбруса и Голубых озёр.

Два дня посвятим Чечне, которая запомнится высокогорными водоёмами, впечатляющими мечетями и супер современным «Грозным-Сити». Напоследок отправимся к бирюзовой реке в окружении скал в Сулакском каньоне Дагестана.
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Ближайшие даты:
7
мая
17
мая
11
июн
1
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 15+

Проживание. Мы будем останавливаться в гостиницах 3* и 4*, размещение 2-местное. В Ингушетии это отели «Армхи» и «Чайка» (альтернативы — «Артис Плаза», «Планета люкс» и «Империал». Во Владикавказе разместимся в гостинице «Планета люкс» (или «Империал), в Грозном будем ночевать в «Нохчостар», «Эдельвейсе» или «Беркате».

Питание. В стоимость включён полупансион (завтрак в отелях + обед в кафе по пути), ужины за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Равнинная Ингушетия

Встретим вас во Владикавказе, после чего отвезём пообедать. Подкрепившись, начнём путешествие с ингушских равнин. Первым делом осмотрим величественный мемориал памяти и славы в Назрани, который называют визитной карточкой республики.

Затем отправимся к башне Согласия в Магасе — самому высокому зданию региона в виде увеличенной вчетверо средневековой ингушской башни. Завершим день, заселившись в отель в горах, и оставим свободное время для прогулки и ужина.

Равнинная ИнгушетияРавнинная ИнгушетияРавнинная ИнгушетияРавнинная Ингушетия
2 день

Горная Ингушетия

После завтрака в гостинице посетим края знаменитых ингушских башен — уникальных средневековых памятников местной архитектуры в Джейрахско-Ассинском заповеднике. Полюбуемся одним из крупнейших комплексов республики — Эрзи, где сохранились более полусотни строений. Затем сделаем головокружительные фотографии на фоне природной жемчужины региона — Цейломского перевала, а после прервёмся на обед и вернёмся в Эрзи.

Оттуда переместимся в аулы Эгикхал, Таргим и Хамхи, где ещё видны следы древних цивилизаций: циклопические жилища, боевые и жилые башни, святилища, склепы. Побываем в христианском храме Тхаба-Ерды, возведение которого историки относят к 8 веку. Увидим неприступный башенный комплекс Вовнушки, расположенный в скалистом ущелье реки Гулойхи, где когда-то пролегал Великий Шёлковый путь.

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
3 день

Ущелья Северной Осетии

Сегодня посвятим день мистической части Северной Осетии. Посетим «Город мёртвых» в Даргавсе — самый крупный некрополь Северного Кавказа, состоящий из 95 усыпальниц 14-18 веков.

Затем отправимся в Кармадонское ущелье, где ледник унёс жизни съёмочной группы Сергея Бодрова. Задержимся в Фиагдонском ущелье: устроим фотосессию на качелях, взлетающих над пропастью, и помедитируем на краю обрыва, любуясь заснеженными горными вершинами.

Переместимся в Куртатинское ущелье, где расположена башня Курта и Тага. Она построена двумя братьями и хранит красивую осетинскую легенду. После обеда пройдёмся по столице республики, Владикавказу, и заселимся в местный отель.

Ущелья Северной ОсетииУщелья Северной ОсетииУщелья Северной ОсетииУщелья Северной Осетии
4 день

Водоёмы Кабардино-Балкарии

Позавтракав, едем в Верхнюю Балкарию. Здесь уютно расположилась кавказская Тоскана — винодельня в стиле средневекового замка Шато-Эркен. Здание со всех сторон окружено водой, а со смотровых площадок открывается панорама царственного Эльбруса.

После обеда насладимся изумительного цвета Голубыми озёрами — это пять карстовых водоёмов, куда погружался даже Жак Ив Кусто. Затем сменим локацию и заглянем в поражающее масштабами Черекское ущелье.

Под конец дня побываем на Аушигерских источниках, где желающие за отдельную плату смогут окунуться в горячую целебную воду, насыщенную полезными веществами. По словам местных жителей, она омолаживает и обеспечивает долголетие.

Водоёмы Кабардино-БалкарииВодоёмы Кабардино-БалкарииВодоёмы Кабардино-БалкарииВодоёмы Кабардино-Балкарии
5 день

Глубинка Чечни

Это первый день нашего путешествия, посвящённый Чечне. Дорога туда пролегает по живописному серпантину. Знакомство с республикой мы начнём с высокогорного (больше 1800 м над уровнем моря) озера Кезеной-Ам посреди субальпийских лугов.

Позже сделаем остановку в селе Харачой, упоминавшемся еще в документах 10-го века. Тут посетим родник Девичья коса, с которым связана красивая, но грустная легенда о любви, и памятник национальному герою чеченцев Зелимхану.

После остановки на смотровой площадке у озера отправимся в древний город стражников села Хой. Пообедав, доберёмся до Грозного, разместимся в гостинице, отдохнём и поужинаем.

Глубинка ЧечниГлубинка ЧечниГлубинка ЧечниГлубинка Чечни
6 день

Центр Чечни

Утро посвятим знакомству со столицей региона. Насладимся убранством сохранившегося с 19-го века православного храма Михаила Архангела. Переместимся к главной гордости Грозного — мечети «Сердце Чечни», вмещающей более 10 тысяч человек.

Заменим классические виды урбанистическими и полюбуемся небоскрёбами «Грозного-Сити», а затем подышим свежим воздухом в цветочном парке со скульптурами животных, национальными башнями и фонтаном.

Подкрепимся и поедем в Аргун к «Сердцу матери» — первой в России мечети в стиле хай-тек. Закончим осмотр религиозных жемчужин белоснежной мечетью «Гордость мусульман» в Шали, напоминающей индийский Тадж-Махал.

Центр ЧечниЦентр ЧечниЦентр ЧечниЦентр Чечни
7 день

Пейзажи Дагестана

Собираем вещи и плотно завтракаем — нам предстоит дальняя дорога в Дагестан. По пути остановимся на обед в форелевом хозяйстве и помчимся к главной достопримечательности республики — Сулакскому каньону, по глубине превышающему американский Гранд-Каньон.

Нафотографировавшись на фоне захватывающих дух пейзажей, спустимся поближе к бирюзовым водам реки Сулак в селе Зубутли, где за доплату можно прокатиться на катере.

В завершение путешествия увидим крупнейшую на Северном Кавказе Чиркейскую гидроэлектростанцию и закончим поездку в аэропорте Махачкалы.

Пейзажи ДагестанаПейзажи ДагестанаПейзажи Дагестана

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта в первый день
  • Проживание в отелях
  • Групповые трансферы по программе
  • Полупансион
  • Сопровождение гида
  • Трансфер в аэропорт в заключительный день
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до места старта тура и обратно
  • Ужины
  • Билет в Аушигерский термальный источник
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Стоимость тура 21-27 февраля, 6-12 марта, 11-17 июня, 1-17 ноября 2024 года - 74 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 до 14:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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