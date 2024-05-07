Проживание. Мы будем останавливаться в гостиницах 3* и 4*, размещение 2-местное. В Ингушетии это отели «Армхи» и «Чайка» (альтернативы — «Артис Плаза», «Планета люкс» и «Империал». Во Владикавказе разместимся в гостинице «Планета люкс» (или «Империал), в Грозном будем ночевать в «Нохчостар», «Эдельвейсе» или «Беркате».

Питание. В стоимость включён полупансион (завтрак в отелях + обед в кафе по пути), ужины за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.