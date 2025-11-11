Боголюбово: от древних монастырей до уникальных артефактов Вас ждет увлекательная экскурсия в Боголюбово — путешествие по древним местам, наполненным историей и культурой. Вы посетите величественный Боголюбовский монастырь с его уникальной архитектурой и стоянку каменного века «Сунгирь», а также выставку бесценной иконы «Богоматерь Владимирская» в палатах города Владимира. Здесь князь Андрей Боголюбский в XII веке основал Свято-Боголюбский монастырь, один из древнейших на Руси, построенный на месте чудесного явления Божией Матери. Вы увидите его резиденцию, единственную гражданскую постройку домонгольской Руси, и храм Рождества Богородицы XII века, сохранившийся до наших дней. Затем мы пройдем через монастырский пруд к церкви Покрова на Нерли — жемчужине Древнерусской архитектуры, известной своим изящным обликом. В Палатах вас ждут ценности, о которых вы узнали во время экскурсии. Экспозиция «Сунгирь» познакомит с уникальными артефактами и историей древних людей, а выставка иконы «Богоматерь Боголюбская» XII века раскроет историю ее почитания и реставрации. После насыщенного дня у вас останутся яркие воспоминания о богатом наследии и культуре этого уникального региона! Важная информация:

08:45 — Сбор у входа в Центр культуры и искусства на Соборной (Дом офицеров) по адресу: ул. Большая Московская, 33/35 • 09:00 — Отъезд на экскурсию в Боголюбово.