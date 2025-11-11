Откройте для себя удивительный мир Боголюбово — места, где история и культура древней Руси оживают в величественном Боголюбовском монастыре и уникальной церкви Покрова на Нерли.
Погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя древние артефакты на выставке «Сунгирь» и восхищаясь иконой «Богоматерь Боголюбская».
Это путешествие оставит в вашем сердце яркие воспоминания о богатом наследии и духовных сокровищах России!
Описание экскурсии
Боголюбово: от древних монастырей до уникальных артефактов Вас ждет увлекательная экскурсия в Боголюбово — путешествие по древним местам, наполненным историей и культурой. Вы посетите величественный Боголюбовский монастырь с его уникальной архитектурой и стоянку каменного века «Сунгирь», а также выставку бесценной иконы «Богоматерь Владимирская» в палатах города Владимира. Здесь князь Андрей Боголюбский в XII веке основал Свято-Боголюбский монастырь, один из древнейших на Руси, построенный на месте чудесного явления Божией Матери. Вы увидите его резиденцию, единственную гражданскую постройку домонгольской Руси, и храм Рождества Богородицы XII века, сохранившийся до наших дней. Затем мы пройдем через монастырский пруд к церкви Покрова на Нерли — жемчужине Древнерусской архитектуры, известной своим изящным обликом. В Палатах вас ждут ценности, о которых вы узнали во время экскурсии. Экспозиция «Сунгирь» познакомит с уникальными артефактами и историей древних людей, а выставка иконы «Богоматерь Боголюбская» XII века раскроет историю ее почитания и реставрации. После насыщенного дня у вас останутся яркие воспоминания о богатом наследии и культуре этого уникального региона! Важная информация:
08:45 — Сбор у входа в Центр культуры и искусства на Соборной (Дом офицеров) по адресу: ул. Большая Московская, 33/35 • 09:00 — Отъезд на экскурсию в Боголюбово.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Покрова на Нерли
- Боголюбовский монастырь
- Сунгирь
- Выставка иконы «Богоматерь Владимирская»
- Храм Рождества Богородицы XII века
- Монастырский пруд
- Выставка иконы «Богоматерь Боголюбская»
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание с аккредитованным гидом
Что не входит в цену
- Входные билеты на выставку Сунгирь и к иконе Боголюбской Божией Матери 500 рублей
- Доплата за индивидуальную экскурсию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
Завершение: Г. Владимир, Палаты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
