Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Если сухие факты и даты не для вас, а хочется узнать о Владимире то, что скрыто в древних преданиях и историях местных жителей, эта экскурсия - идеальный выбор.Прогулка по Залесью

и Боголюбовскому лугу, храм Покрова на Нерли и барельефы Дмитриевского собора - всё это создаст атмосферу прошлого. Истории о великих князьях и древней Руси помогут почувствовать дыхание прошлых эпох. Программа экскурсии может быть адаптирована под ваши пожелания, включая посещение музейных экспозиций

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Жемчужины русского храмового зодчества

Шаг за шагом в древней архитектуре Владимира вам откроется истинный дух русской культуры. На прогулке вы услышите историю монастыря, в котором писалась Лаврентьевская летопись, узнаете, почему не кажется страшным «Страшный суд» Андрея Рублева, и увидите постройку, которую называют «белой лебедью русской архитектуры» — храм Покрова на Нерли. Вы рассмотрите детали внутреннего убранства Успенского собора, вглядитесь в бескрайние дали Залесья, раскроете тайны загадочных барельефов Дмитриевского собора, а на примере древних храмов Владимира мы поговорим об особенностях и секретах белокаменного зодчества.

Вехи истории и ключевые места Владимира

Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдёте по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице и познакомитесь с другими интересными местами города. А по пути мы попробуем перенестись в прошлые эпохи и проследить, как Владимир из небольшого пограничного городка становится столицей великого русского государства. Вы узнаете, каков вклад каждого из великих князей Владимирских в историю русского государства, и даже проведете исторические параллели с сегодняшними реалиями.

Организационные детали