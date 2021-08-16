Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах

Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города

4.8
17 отзывов
Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече! Вы пройдете по просторам Залесья и Боголюбского луга, полюбуетесь изящным храмом Покрова на Нерли и аутентичными барельефами Дмитриевского собора, прогуляетесь по владимирскому Арбату и Патриаршим садам.

А рассказы о великих князьях Владимира и древней истории Руси помогут почувствовать размеренное дыхание прошлых эпох.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах

Что вас ожидает

Жемчужины русского храмового зодчества

Шаг за шагом в древней архитектуре Владимира вам откроется истинный дух русской культуры. На прогулке вы услышите историю монастыря, в котором писалась Лаврентьевская летопись, узнаете, почему не кажется страшным «Страшный суд» Андрея Рублева, и увидите постройку, которую называют «белой лебедью русской архитектуры» — храм Покрова на Нерли. Вы рассмотрите детали внутреннего убранства Успенского собора, вглядитесь в бескрайние дали Залесья, раскроете тайны загадочных барельефов Дмитриевского собора, а на примере древних храмов Владимира мы поговорим об особенностях и секретах белокаменного зодчества.

Вехи истории и ключевые места Владимира

Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города. А по пути мы попробуем перенестись в прошлые эпохи и проследить, как Владимир из небольшого пограничного городка становится столицей великого русского государства. Вы узнаете, каков вклад каждого из великих князей Владимирских в историю русского государства, и даже проведете исторические параллели с сегодняшними реалиями.

Организационные детали

  • По желанию возможно добавить в программу экскурсии посещение музейных экспозиций (Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский собор, Рождественский собор Боголюбского монастыря, церковь Покрова на Нерли) — входные билеты приобретаются дополнительно.
  • Содержание экскурсии можно варьировать с учетом пожеланий путешественников.
  • Чтобы добраться до Боголюбово, можно использовать либо личный транспорт либо такси (ориентировочно 500 рублей туда-обратно).
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
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17 реальных отзывов от туристов

М
16 авг 2021
Замечательная экскурсия. Все структурировано, логично, понятно. Евгению - большое уважение и огромное спасибо. Обязательно обратимся к Евгению, когда соберёмся в Суздаль,
М
16 авг 2021
По рекомендации Марии нашу экскурсию проводил гид Евгений. То что было интересно, понятно, познавательно-это ничего не сказать. Евгений провёл с нами 5 часов! Группа была разного возраста, от 17 до 60 лет. Евгений вовлёк всех в удивительный мир истории. Он терпеливо отвечал на наши вопросы, мы постоянно перебивали его, хотели узнать больше подробностей, иногда вообще уходили в сторону от темы, но Евгений не оставил без внимания и ответов все наши расспросы. Сама экскурсия очень увлекательная, познавательная, красивая. Обязательно вернёмся во Владимир ещё раз! Мария, спасибо вам большое!
Е
14 авг 2021
Мария отлично знает историю владимирского края и интересно об этом рассказывает, что интересно и взрослому и подростку! Рекомендую всем!
А
17 июня 2021
14 июня мы начали путешествие по Золотому кольцу с г. Владимира. Никогда раньше в этом городе не были. И очень рады, что город нам представил, показал гид Евгений. Это совсем молодой человек, который очень понятно, с большим уважением и любовью рассказывал об истории этого удивительного места. Великолепно провел экскурсию к Храму Покрова на Нерли. Женя историк, преподает историю в школе. И, честно говоря, мы немного позавидовали родителям, дети которых учатся у него. Если бы все историки так преподносили исторический материал! Видно было, что он действительно очень погружен в материал, хорошо в нем разбирается и к делу подходит неформально. И что нас особенно поразило… удивительно чистый язык, без сленга, оборотов, без которых мы все уже просто не можем обходиться и которые так портят наш Великий и могучий язык… В общем… мы за несколько часов узнали такое огромное количество исторических фактов, историй. Скучно не было. Время просто пролетело. Он показал нам даже те места, которые были не запланированы в экскурсии. Усадьба Муромцево произвела просто неизгладимое впечатление. И о ней мы узнали от него. И огромное спасибо ему за это!
Александра
29 июля 2020
От всей души благодарим Марию за отлично проведенное время, за интереснейший и не энциклопедический, а очень живой рассказ. Даже не рассказ, а беседу! Очень здорово, когда на экскурсиях и прогулках ты не кукла с кивающей головой, а полноценный участник процесса. Вот открылся и ещё один плюс: полная индивидуализация программы! Мария с лёгкостью подберёт и изменит маршрут с учётом ваших желаний и возможностей, подберёт нужный стиль общения и ведения программы с учётом личностных особенностей гостей города!
Короче, нам все очень понравилось, рекомендую!
А
9 мар 2020
Уважаемые, друзья-путешественники! мы путешествуем по городам России группой из 6 человек и всегда пользуемся услугами Трипстер при выборе экскурсовода. В этот раз наш замечательный гтд Мария провела с нами целый день - 7 марта 2020 года. Необычная и интересная матера ведения самой экскурсии с рассказами и загадками завлекла нас. Мы с восхищением слушали историю Соборов Владимира, с сочувствием - о жизни Андрея Боголюбского и его замке. Отдельное спасибо Марие за "дорогу в храм Покрова на Нерли". СПАСИБО!
О
6 ноя 2019
Нам очень понравилась Мария, можно отметить хорошее знание истории города, нестандартный подход к изложению материала, интеллигентность, коммуникабельность, единственное, что хотелось бы пожелать Марии, не позволять экскурсантам сбивать себя с ритма и затягивать время.
Н
25 авг 2019
Пользовались услугами Марии в августе 2019 г: брали 2 экскурсии: одна по Суздалю, на следующий день - Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах. Надо отметить, что цена на услуги данного гида существенно выше рынка, но большое количество положительных отзывов и очень красочное описание экскурсии на странице перевесило в пользу Марии.
По результатам: впечатление от обеих экскурсий неоднозначное, мне не хватило исторических сведений, более структурного изложения материала и желания гида рассказать больше о своем родном городе, чем прописано в базовом путеводителе.
ПС: в Суздале не рекомендую разрекламированный Марией ресторан Графин
Мария
Ответ гида:
Здравствуйте, Наталия.
Жаль, что мои экскурсии не соответствовали вашим ожиданиям на сто процентов.

В общей сложности мы с вами вместе провели более шести часов – думаю, вы со мной согласитесь, что пересказать базовый путеводитель можно гораздо быстрее. Я старалась максимально ответить на все ваши вопросы, возникающие по ходу разговора, поэтому возможно, экскурсия и не получилась такой структурированной, как хотелось бы. Надеюсь, что неотвеченных вопросов не осталось.

Если после первой экскурсии вы поняли, что стиль общения вам не подходит, я думаю, имело бы смысл провести вторую экскурсию с кем-то из других гидов, в этом случае я компенсировала бы вам расходы на предоплату.

Вы пишете, что впечатление от обеих экскурсий неоднозначное – значит, надеюсь, что и хорошие воспоминания у вас остались от того, как мы вместе решали исторические головоломки, которых точно нет ни в одном путеводителе, обсуждали альтернативные взгляды на историю с вашим папой, как рассматривали вместе с вашим сынишкой вещи, имеющие реальную историческую ценность, и завязывали на удачу узелочки.

По поводу ресторана «Графин» - это один из ресторанов, о котором большинство туристов оставляют положительные отзывы, а я всецело полагаюсь на мнение гостей города.

С уважением, Мария
Т
13 авг 2019
Вечер добрый всем!
С приветом из Новосибирска Татьяна!
Хочу выразить большую благодарность за проведенную экскурсию по Боголюбово и Суздалю экскурсоводу Анастасии (дочери Марии), которая провела для меня индивидуальную экскурсию. Так получилось, что Мария заболела, и по нашей обоюдной договоренности экскурсию провела для меня её дочь, Анастасия.
Это была не просто экскурсия, не просто повествование, рассказ о всём, что я увидела воочию, это был ДИАЛОГ! Конечно, я в этом диалоге была как малый ребёнок, но…. Анастасия настолько живёт своим краем, любит его, знает всю глубину истории своего края - это и Боголюбово, и храм Покрова на Нерли, и Суздаль с его потрясающим Кремлем, с его улочками… это и исторические персонажи - и Андрей Боголюбский, и Александр Невский… Всего не перечислишь, что я увидела и узнала об этих потрясающих местах, настоящих "жемчужинах"! Это всё нужно услышать, увидеть, прочувствовать каждой "клеточкой"!
Настя потрясающе справилась с этим, от всей души, от всего сердца - СПАСИБО - Насте и её маме, Марии, которая также сопровождала меня с самых первых минут, как только я зарегистрировалась и, практически, всю экскурсию сопровождала!
Я рекомендую всем, кто хочет узнать настоящий Суздаль, его историю, увидеть своими глазами храм Покрова на Нерли, прикоснуться к нему своим сердцем, кто любит нашу историю, любит путешествовать по святым, заповедным местам - обращаться именно к ним.
И, надеюсь, что я еще смогу приехать вновь в Суздаль, и пройти с Настей и Марией по этим улочкам и побывать во Владимире -моё здоровье подвело в этот раз меня, но я не теряю надежды на встречу! СПАСИБО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!
И большое спасибо команде Трипстера, благодаря которой я познакомилась с потрясающими людьми и Суздалем.
С любовью и уважением, Масленицына Татьяна, г. Новосибирск, 13.08.2019
М
20 июня 2019
Экскурсия очень понравилась.
Е
10 июня 2019
Экскурсия с Марией нам очень понравилась. Много интересных исторических фактов. Это был не просто монолог гида, но и более глубокое обсуждение интересующих нас исторических моментов. С нами были дети, им тоже было интересно на экскурсии.
О
21 янв 2019
Отличная экскурсия, теперь хочется узнать ещё больше и больше об этих краях. Огромное спасибо
С
17 дек 2018
Спасибо Марии, очень интересная экскурсия. Мы перебивали, постоянно задавали свои вопросы, причем не всегда по теме., но Мария отважно отвечала и продолжала раскручивать клубок истории в нужном направлении.
Всем рекомендую гида Марию. Ее экскурсия будет конкретно для вас!
Е
7 ноя 2018
В качестве первого города из Золотого кольца, с которым мы решили познакомиться, стал Владимир. И знакомство получилось просто идеальным по единодушному мнению всей нашей компании! Сложилось все: и чудесная осенняя погода, и совершенно магический город, и очень интересная экскурсия! Без профессионального сопровождения впечатление не было бы таким ярким, и мы бы не узнали столько тайн и необычных фактов без нашего гида Марии (спасибо предыдущим путешественникам за отзывы. ) Несмотря на довольно насыщенную программу, 3 часа пролетели легко, познавательно и непринужденно во многом благодаря именно позитивной и комфортной атмосфере, которую создала наш гид. Однозначно рекомендуем и планируем следующую поездку - в Суздаль!
M
14 окт 2018
Мария организовала для нас экскурсию с гидом Юлией. Мы получили огромное удовольствие от проведённого времени в компании безусловного профессионала и просто приятного человека!
Ещё 2 отзыва

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