Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Шаг за шагом в древней архитектуре Владимира вам откроется истинный дух русской культуры. На прогулке вы услышите историю монастыря, в котором писалась Лаврентьевская летопись, узнаете, почему не кажется страшным «Страшный суд» Андрея Рублева, и увидите постройку, которую называют «белой лебедью русской архитектуры» — храм Покрова на Нерли. Вы рассмотрите детали внутреннего убранства Успенского собора, вглядитесь в бескрайние дали Залесья, раскроете тайны загадочных барельефов Дмитриевского собора, а на примере древних храмов Владимира мы поговорим об особенностях и секретах белокаменного зодчества.
Вехи истории и ключевые места Владимира
Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдёте по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице и познакомитесь с другими интересными местами города. А по пути мы попробуем перенестись в прошлые эпохи и проследить, как Владимир из небольшого пограничного городка становится столицей великого русского государства. Вы узнаете, каков вклад каждого из великих князей Владимирских в историю русского государства, и даже проведете исторические параллели с сегодняшними реалиями.
Организационные детали
По желанию возможно добавить в программу экскурсии посещение музейных экспозиций (Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский собор, Рождественский собор Боголюбского монастыря, церковь Покрова на Нерли) — входные билеты приобретаются дополнительно
Содержание экскурсии можно варьировать с учетом пожеланий путешественников
Чтобы добраться до Боголюбово, можно использовать либо личный транспорт либо такси (ориентировочно 500 рублей туда-обратно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Владимир, Соборная площадь, у Стеллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 17988 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем читать дальшеуменьшить
большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов.
Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учётом пожеланий и интересов участников. Берём на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 117 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Огромная благодарность нашему экскурсоводу Евгению. Во время экскурсии мы погрузились в историческую эпоху Андрея Боголюбского. Материал подан с увлечением, юмором, без лишних скучных дат. Евгений был чуток к нашим пожеланиям читать дальшеуменьшить
и ответил на все вопросы. Он подсказал, на что именно стоит обратить внимание на объектах, которые после экскурсии мы пошли осматривать самостоятельно. Искренне благодарим Евгения за профессионализм и отлично проведенное время!
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Лариса
С городом Владимир и Боголюбово нас знакомила Марина, гид от Бога! Зачечательный, профессиональный гид!!! Влюбила нас в свой город, показала нам интересные исторические места, сопровождая всё это интересным повествованием! На протяжении всей экскурсии было впечатление что мы находимся в нутри исторических событий! С таким гидом готовы посетить все города Золотого кольцы!!! 🩷
Мария
Ответ организатора:
Здравствуйте, огромная благодарность за такой душевный отзыв. Марина-удивительный человек,музыкант,лингвист,она преподаёт итальянский и спортсмен. С таким разносторонним человеком действительно очень интересно всегда)
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия. Евгений профессионал своего дела. Рекомендую
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А
Андреева
Всё было отлично. Марина -экскурсовод прекрасно провела экскурсию, отвечая на все интересующие вопросы. Подробный рассказ об архитектурных особенностях памятников Руси до монголо-татарского нашествия привлёк внимание окружающих, которые стали просить контакты нашего экскурсовода. Спасибо огромное за уделённое время и огромный труд!
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У
Ульяна
Спасибо экскурсоводу Евгению за прекрасную, познавательную экскурсию. Интересный рассказ и возможность диалога. Замечательное общение с умным человеком. Спасибо за предупредительность внимательность к нуждам экскурсантов. Всем рекомендую
Мария
Ответ организатора:
Здравствуйте, ка же приятно иметь дело с такими экскурсантами! Спасибо вам за вашу высокую оценку!
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Н
Наталья
У нас получилась прекрасная экскурсия с Евгением! Было очень познавательно и интересно, все были вовлечены в обсуждение исторических фактов. Евгений профессионал своего дела! Время на экскурсии пролетело незаметно! Очень большое впечатление произвела церковь Покрова на Нерли!
Мария
Ответ организатора:
Большое спасибо вам! Очень рады,что экскурсия не оставила вас равнодушными.
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