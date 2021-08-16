Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

Вечер добрый всем!

С приветом из Новосибирска Татьяна!

Хочу выразить большую благодарность за проведенную экскурсию по Боголюбово и Суздалю экскурсоводу Анастасии (дочери Марии), которая провела для меня индивидуальную экскурсию. Так получилось, что Мария заболела, и по нашей обоюдной договоренности экскурсию провела для меня её дочь, Анастасия.

Это была не просто экскурсия, не просто повествование, рассказ о всём, что я увидела воочию, это был ДИАЛОГ! Конечно, я в этом диалоге была как малый ребёнок, но…. Анастасия настолько живёт своим краем, любит его, знает всю глубину истории своего края - это и Боголюбово, и храм Покрова на Нерли, и Суздаль с его потрясающим Кремлем, с его улочками… это и исторические персонажи - и Андрей Боголюбский, и Александр Невский… Всего не перечислишь, что я увидела и узнала об этих потрясающих местах, настоящих "жемчужинах"! Это всё нужно услышать, увидеть, прочувствовать каждой "клеточкой"!

Настя потрясающе справилась с этим, от всей души, от всего сердца - СПАСИБО - Насте и её маме, Марии, которая также сопровождала меня с самых первых минут, как только я зарегистрировалась и, практически, всю экскурсию сопровождала!

Я рекомендую всем, кто хочет узнать настоящий Суздаль, его историю, увидеть своими глазами храм Покрова на Нерли, прикоснуться к нему своим сердцем, кто любит нашу историю, любит путешествовать по святым, заповедным местам - обращаться именно к ним.

И, надеюсь, что я еще смогу приехать вновь в Суздаль, и пройти с Настей и Марией по этим улочкам и побывать во Владимире -моё здоровье подвело в этот раз меня, но я не теряю надежды на встречу! СПАСИБО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!

И большое спасибо команде Трипстера, благодаря которой я познакомилась с потрясающими людьми и Суздалем.

С любовью и уважением, Масленицына Татьяна, г. Новосибирск, 13.08.2019