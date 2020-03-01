4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

О, этот город Боголюбый с изящным храмом на Нерли!

По пути следования в Боголюбово, мы минуем знаменитую Владимирку, Владимирский централ, воспетый Михаилом Кругом, Ярилину долину — место крещения язычников князем Владимиром, а также села Красное и Доброе, стоянку древнего человека и один из старейших монастырей.

Добравшись до белокаменного Боголюбово, возведенного в XII веке и ставшего резиденцией сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского, я расскажу о его незаурядной личности и великих деяниях. Вы узнаете, как Андрею удалось объединить разрозненные княжества, заложить основные принципы самодержавия и повлиять на будущее Российского государства. А также увидите изящную церковь Покрова на Нерли, олицетворяющую расцвет Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском.

Древний Свято-Боголюбский женский монастырь

Еще один символ Боголюбово — Свято-Боголюбский женский монастырь. Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы. Зайдете в собор Боголюбской иконы Божией Матери 1866 года, освященную самим Феофаном Затворником, и увидите чудотворный список иконы XII века.