4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Боголюбово — невероятное по красоте и атмосфере место, где сохранился подлинный дух русской старины.
Я покажу его главные достопримечательности — церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский женский монастырь — помогу погрузиться в богатую историю северо-востока Руси и по-настоящему ощутить местный колорит.
О, этот город Боголюбый с изящным храмом на Нерли!
По пути следования в Боголюбово, мы минуем знаменитую Владимирку, Владимирский централ, воспетый Михаилом Кругом, Ярилину долину — место крещения язычников князем Владимиром, а также села Красное и Доброе, стоянку древнего человека и один из старейших монастырей.
Добравшись до белокаменного Боголюбово, возведенного в 12 веке и ставшего резиденцией сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского, я расскажу о его незаурядной личности и великих деяниях. Вы узнаете, как Андрею удалось объединить разрозненные княжества, заложить основные принципы самодержавия и повлиять на будущее Российского государства. А также увидите изящную церковь Покрова на Нерли, олицетворяющую расцвет Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском.
Древний Свято-Боголюбский женский монастырь
Еще один символ Боголюбово — Свято-Боголюбский женский монастырь. Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы. Зайдете в собор Боголюбской иконы Божией Матери 1866 года, освященную самим Феофаном Затворником, и увидите чудотворный список иконы 12 века.
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана за группу до 4 чел. Если вас больше, за каждого последующего участника доплата по 200 ₽.
Дополнительные опции (по желанию)
Посещение музейной экспозиции собора Рождества Богородицы — 300 ₽, пока не работает
Трансфер из Владимира в Боголюбово и обратно: на такси или на машине гида — ориентировочно 800 ₽
Если позволит погода, можно заказать прогулку на лодке к месту слияния двух древних рек Клязьмы и Нерли с осмотром достопримечательностей с воды. Стоимость для взрослых и детей старше 5 лет — около 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Уточняется перед экскурсией
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1752 туристов
Я сама вдохновлена летописной историей Великого княжества Владимирского, поэтому предлагаю и гостям Владимирского края вдохновиться и восхититься рукотворными и нерукотворными чудесами нашей земли!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Игорь
Дата посещения: 29 июл 2026
Все прошло отлично, интересно и познавательно. Огромное спасибо Елене за очень интересную экскурсию!
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К
Королькова
Дата посещения: 20 мая 2026
Экскурсия была хороша, но в такую жару возить людей в машине с неработающим кондиционером нельзя ! Мы чувствовали себя как в духовке!
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Ольга
Отличная экскурсия! Узнали много интересного и нового для себя. Всё прошло в виде приятной дружеской беседы. Однозначно -рекомендую!
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П
Полина
Спасибо большое Елене за прекрасно проведённое время, все ранее оговоренные условия и просьбы были учетны. Все понравилось: исследовали старину, увидели пасторальные пейзажи и насладились тишиной.
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Светлана
Очень душевная экскурсия! Елена прекрасный рассказчик. Интересно было и во время дороги и вовремя посещения храмов!
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С
Сергей
Замечательная экскурсия! Елена эрудированный человек с прекрасным и глубоким знанием истории. Большое спасибо!
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