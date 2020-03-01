4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Из Владимира — в Боголюбово!

Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Боголюбово — невероятное по красоте и атмосфере место, где сохранился подлинный дух русской старины.

Я покажу его главные достопримечательности — церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский женский монастырь — помогу погрузиться в богатую историю северо-востока Руси и по-настоящему ощутить местный колорит.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Из Владимира — в Боголюбово!
Из Владимира — в Боголюбово!

Что вас ожидает

О, этот город Боголюбый с изящным храмом на Нерли!
По пути следования в Боголюбово, мы минуем знаменитую Владимирку, Владимирский централ, воспетый Михаилом Кругом, Ярилину долину — место крещения язычников князем Владимиром, а также села Красное и Доброе, стоянку древнего человека и один из старейших монастырей.

Добравшись до белокаменного Боголюбово, возведенного в XII веке и ставшего резиденцией сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского, я расскажу о его незаурядной личности и великих деяниях. Вы узнаете, как Андрею удалось объединить разрозненные княжества, заложить основные принципы самодержавия и повлиять на будущее Российского государства. А также увидите изящную церковь Покрова на Нерли, олицетворяющую расцвет Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском.

Древний Свято-Боголюбский женский монастырь
Еще один символ Боголюбово — Свято-Боголюбский женский монастырь. Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы. Зайдете в собор Боголюбской иконы Божией Матери 1866 года, освященную самим Феофаном Затворником, и увидите чудотворный список иконы XII века.

Организационные детали

  • По желанию можно включить в экскурсию посещение музейной экспозиции собора Рождества Богородицы — 200 руб./чел.
  • Возможен трансфер из Владимира в Боголюбово и обратно: на такси или на машине гида (ориентировочно 400 руб.)
  • Стоимость экскурсии указана за группу до 4 человек. Если вас больше, за каждого дополнительного участника доплачивается по 200 руб.
Из Владимира — в Боголюбово!
Из Владимира — в Боголюбово!
Из Владимира — в Боголюбово!
Из Владимира — в Боголюбово!
Из Владимира — в Боголюбово!
Из Владимира — в Боголюбово!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Вдохновленная сама летописной историей Великого Владимирского княжества, предлагаю и гостям Владимирского края вдохновиться и восхититься рукотворными и нерукотворными чудесами нашей земли!
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Елена очень интересный рассказчик. Прекрасно ориентируется в теме, обладает глубокими познаниями по истории становления Российского государства. На экскурсию советую выделить отдельный день. Посещая Боголюбово, необходимо окунутся в атмосферу монастырской жизни, побывать на богослужении в Храме монастыря, а также в трапезной. Отдельных слов заслуживает посещение храма Покрова на Нерли. Сам маршрут протяженностью почти пять километров это уже отдельное путешествие, причем проходит по заливным лугам рек Нерль и Клязьма, в хорошую погоду и в весенне-летний период это просто удивительные по своей красоте пейзажи нашей русской природы. еще не затронутой человеческой деятельностью. Если Вам тяжело преодолеть такой протяженный путь можно воспользоваться повозкой запряженной лошадью. В храме Покрова на Нерли можно купить монастырскую выпечку и иные монастырские продукты.Обязательно зарядитесь энергетикой храма прикоснувшись к нему частями своего тела, ведь ему уже более 1000 лет. Уважаемые путешественники я рекомендую Вам посетить данную экскурсию и воспользоваться услугами гида - Елены.
8 февраля 2020
Спасибо Елене за познавательную экскурсию в Свято-Боголюбский женский монастырь и церковь Покрова на Нерли. Ощутили дух русского народа не только получив интересную информацию, но и в реальных событиях, когда сильный ветер обжигал лицо и в буквальном смысле сносил с ног. Это нисколько не испортило экскурсию, а только предало большей эмоциональности. Не смотря на погоду, встречали людей, идущих в церковь или из нее. Так и хочется сказать: " К ней не зарастет народная тропа...".Рекомендую экскурсию всем, но семьям с маленькими детьми лучше в безветренную погоду
6 января 2020
Если Вы планируете экскурсию на каникулы или праздники, когда много желающих, будьте готовы, что вам предложат объединиться с другими туристами.
22 декабря 2019
Большое спасибо Елене за прекрасно организованную экскурсию.
Прекрасное знание истории, интересный рассказ и чуткое отношение превратили ненастный день в незабываемое путешествие.

Елена проводит ещё 1 экскурсию

Владимир: предания глубокой стариныВладимир: предания глубокой стариныВладимир: предания глубокой старины
2500 за экскурсию
1.5 часа
20 отзывов
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
На обзорной экскурсии по древнейшему русскому городу вы увидите уникальные шедевры белокаменного зодчества, узнаете о славной истории государства. Кроме того, экскурсия познакомит вас со старорусскими гастрономическими традициями и жизнью современного Владимира, бережно хранящего своё наследие. А затем вы сможете отправиться в Боголюбово, который хранит воспоминания о жизни и доблестных делах великих князей

Выбирайте и другие экскурсии во Владимире

Для детейВсеИстория и архитектураСо скидкойИндивидуальныеОбзорныеВ другой городКвестыЗа городомНа автомобилеНеобычные маршрутыПешком