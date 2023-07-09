А Аракчеева «Русь Православная»: экскурсия в Суздаль Были на экскурсии в Суздале. Очень понравилось. Очень много нового узнали

Е Елена Владимир, Боголюбово и Суздаль за один день Были на экскурсии 7 июня по трём городам, Владимир-Боголюбово-Суздаль. Проводила экскурсию Марина Евсюкова. Гид отличный, рассказывает так, что забываешь, где находишься! Все подробно, интересно, современно! Спасибо, Марина!