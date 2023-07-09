Экскурсии на автобусе во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» во Владимире, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Русь былинная: групповая автобусная экскурсия в Муром + прогулка на теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
12 часов
Водная прогулка
Русь былинная: групповая автобусная экскурсия в Муром + прогулка на теплоходе
Увидеть визитные карточки Мурома и поклониться мощам Петра и Февронии
Начало: На Соборной площади города Владимира
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
4 200 за человека
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
🚌 На автобусе
4 часа
Групповая
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
12 июля в 09:00
13 июля в 09:00
2 100 за человека
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
🚌 На автобусе
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аракчеева
    9 июля 2023
    «Русь Православная»: экскурсия в Суздаль
    Были на экскурсии в Суздале. Очень понравилось. Очень много нового узнали
  • Е
    Елена
    11 июня 2023
    Владимир, Боголюбово и Суздаль за один день
    Были на экскурсии 7 июня по трём городам, Владимир-Боголюбово-Суздаль. Проводила экскурсию Марина Евсюкова. Гид отличный, рассказывает так, что забываешь, где находишься! Все подробно, интересно, современно! Спасибо, Марина!
  • О
    Ольга
    16 апреля 2023
    Владимир, Боголюбово и Суздаль за один день
    Очень довольны экскурсией Марина просто профи Отвечала на все интересующие нас вопросы. Интересно провела всю программу. Большое спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Русь былинная: групповая автобусная экскурсия в Муром + прогулка на теплоходе
  2. Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
  3. Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июле 2024
Сейчас во Владимире в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 2 100 до 6 000.
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