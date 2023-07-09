1 чел.
По популярности
12 часов
Водная прогулка
Русь былинная: групповая автобусная экскурсия в Муром + прогулка на теплоходе
Увидеть визитные карточки Мурома и поклониться мощам Петра и Февронии
Начало: На Соборной площади города Владимира
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
4 200₽ за человека
4 часа
Групповая
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
12 июля в 09:00
13 июля в 09:00
2 100₽ за человека
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААракчеева9 июля 2023«Русь Православная»: экскурсия в СуздальБыли на экскурсии в Суздале. Очень понравилось. Очень много нового узнали
- ЕЕлена11 июня 2023Владимир, Боголюбово и Суздаль за один деньБыли на экскурсии 7 июня по трём городам, Владимир-Боголюбово-Суздаль. Проводила экскурсию Марина Евсюкова. Гид отличный, рассказывает так, что забываешь, где находишься! Все подробно, интересно, современно! Спасибо, Марина!
- ООльга16 апреля 2023Владимир, Боголюбово и Суздаль за один деньОчень довольны экскурсией Марина просто профи Отвечала на все интересующие нас вопросы. Интересно провела всю программу. Большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На автобусе»
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