Elena проводит ещё 1 экскурсию

Два в одном: Владимир и Боголюбово

Полюбоваться шедеврами белокаменного зодчества и раскрыть их богатую историю

Elena
Elena – Гид из Владимира
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Владимира и окрестностей: церковь ⛪ Покрова на Нерли, Золотые ворота, Боголюбский женский монастырь, Дмитриевский и Успенский соборы.

Расшифруете особенности их архитектуры и узнаете о людях, создавших это великолепие.

А также насладитесь местными идиллическими пейзажами.
Задать вопросОбычно отвечает за 40 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Два в одном: Владимир и Боголюбово
Два в одном: Владимир и Боголюбово

Что вас ожидает

Боголюбово и церковь ⛪ Покрова на Нерли
В поселке Боголюбово вы посетите территорию одноименного женского монастыря и узнаете, какие события произошли здесь в 12 веке, как они предопределили дальнейший ход истории 📖 и какая трагедия случилась за стенами великолепной резиденции князя Андрея Боголюбского. Далее прогуляетесь 👣 до знаменитой белокаменной церкви Покрова на Нерли и раскроете, с чем связано ее расположение и что спасло ее от разрушения.

Старинный Владимир
В историческом сердце древнего Владимира вы полюбуетесь Дмитриевским собором с резными фасадами и Золотыми воротами, преграждавшими путь врагам многие столетия. Рассмотрите Свято-Успенский Кафедральный собор и услышите, как и почему он стал главным храмом на Руси. А понять, что интересного происходило в городе губернском, поможет прогулка 👣 по пешеходной улице Георгиевская.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость. До Боголюбово мы можем доехать на вашем транспорте или на такси 🚕 (около 200 рублей).
  • По желанию можно посетить Дмитриевский или Успенский соборы. Стоимость билета — 150 рублей с человека.
Начало и место завершения
🚩 у Троицкой церкви
Два в одном: Владимир и Боголюбово
Два в одном: Владимир и Боголюбово
Два в одном: Владимир и Боголюбово
Два в одном: Владимир и Боголюбово
Два в одном: Владимир и Боголюбово

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!
Напишите мне

Elena проводит ещё 1 экскурсию

Владимир — от далекого прошлого до наших дней
2 800
2.5 часа
Владимир — от далекого прошлого до наших дней
28 отзывов
История, главные достопримечательности и завораживающие виды старинного города на обзорной экскурсии

Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Владимир сквозь столетия
скидка10%
3900
3 510
2 часа
Владимир сквозь столетия
18 отзывов
Все самые интересные места древнего города на неспешной и эмоциональной обзорной экскурсии
Прошлое и настоящее Владимира
4 550
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира
24 отзыва
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Древний Владимир — путь сквозь века
2 200
3 часа
Древний Владимир — путь сквозь века
20 отзывов
Аудиоэкскурсия по Владимиру: обзорная прогулка по старому городу
890
2 часа
Аудиоэкскурсия по Владимиру: обзорная прогулка по старому городу
Старый Владимир за 2 часа
3 250
2 часа
Старый Владимир за 2 часа
Погулять по историческому центру в компании археолога и узнать о городе самое интересное
Знакомьтесь, Владимир!
2 400
2.5 часа
Знакомьтесь, Владимир!
122 отзыва
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии