Elena проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Боголюбово и церковь ⛪ Покрова на Нерли

В поселке Боголюбово вы посетите территорию одноименного женского монастыря и узнаете, какие события произошли здесь в 12 веке, как они предопределили дальнейший ход истории 📖 и какая трагедия случилась за стенами великолепной резиденции князя Андрея Боголюбского. Далее прогуляетесь 👣 до знаменитой белокаменной церкви Покрова на Нерли и раскроете, с чем связано ее расположение и что спасло ее от разрушения.

Старинный Владимир

В историческом сердце древнего Владимира вы полюбуетесь Дмитриевским собором с резными фасадами и Золотыми воротами, преграждавшими путь врагам многие столетия. Рассмотрите Свято-Успенский Кафедральный собор и услышите, как и почему он стал главным храмом на Руси. А понять, что интересного происходило в городе губернском, поможет прогулка 👣 по пешеходной улице Георгиевская.

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