Elena проводит ещё 1 экскурсию

Боголюбово и церковь ⛪ Покрова на Нерли В поселке Боголюбово вы посетите территорию одноименного женского монастыря и узнаете, какие события произошли здесь в 12 веке, как они предопределили дальнейший ход истории 📖 и какая трагедия случилась за стенами великолепной резиденции князя Андрея Боголюбского. Далее прогуляетесь 👣 до знаменитой белокаменной церкви Покрова на Нерли и раскроете, с чем связано ее расположение и что спасло ее от разрушения.
Старинный Владимир В историческом сердце древнего Владимира вы полюбуетесь Дмитриевским собором с резными фасадами и Золотыми воротами, преграждавшими путь врагам многие столетия. Рассмотрите Свято-Успенский Кафедральный собор и услышите, как и почему он стал главным храмом на Руси. А понять, что интересного происходило в городе губернском, поможет прогулка 👣 по пешеходной улице Георгиевская.
Организационные детали
Транспортные расходы не включены в стоимость. До Боголюбово мы можем доехать на вашем транспорте или на такси 🚕 (около 200 рублей).
По желанию можно посетить Дмитриевский или Успенский соборы. Стоимость билета — 150 рублей с человека.
Начало и место завершения
🚩 у Троицкой церкви
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!