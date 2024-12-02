О Ольга

Экскурсия и гид Елена Александровна очень понравились. Все, что организатор заявил в описании, соответствует действительности. Маршрут разработан грамотно с посещением самых интересных достопримечательностей, а так же экскурсия проходила и внутри помещений, что важно для холодного времени. Мы были на экскурсии зимой. Узнали много нового. Длительность 2,5 часа, но мы совсем не устали и могли бы еще долго слушать. Рекомендую.