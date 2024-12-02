Белокаменный Владимир

Присоединяйтесь к экскурсии по Владимиру и откройте для себя величие белокаменных соборов и богатую историю города. Узнайте о тайнах древнего зодчества
Экскурсия по Владимиру предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города и увидеть шедевры архитектуры.

Участники смогут полюбоваться фасадами Дмитриевского собора, украшенными более чем тысячей резных камней, и познакомиться с росписями великого Андрея Рублёва в Успенском соборе. Это единственный храм в стране, где сохранилось такое количество росписей знаменитого иконописца.

Также экскурсия включает посещение Соборной и Театральной площадей, где можно ощутить дух древнего города
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть росписи Андрея Рублёва
  • 🗿 Полюбоваться резьбой Дмитриевского собора
  • 🏰 Узнать историю древнего Владимира
  • 📚 Посетить музейный центр «Палаты»
  • 🎨 Оценить уникальность владимиро-суздальского зодчества
Белокаменный Владимир
Белокаменный Владимир
Белокаменный Владимир
Ближайшие даты:
22
фев1
мар8
мар15
мар22
мар29
мар5
апр
Время начала: 11:30

Что можно увидеть

  • Дмитриевский собор
  • Успенский собор
  • Соборная площадь
  • Театральная площадь

Описание экскурсии

За 2,5 часа вы:

  • Посетите читальный зал в музейном центре «Палаты»
  • Осмотрите белокаменные рельефы и интерьеры Дмитриевского собора
  • Полюбуетесь росписями величайшего художника Руси — Андрея Рублёва в Успенском кафедральном соборе
  • Познакомитесь с архитектурным ансамблем Соборной площади
  • Пройдёте по Театральной площади

А также вы узнаете:

  • Историю древнего Владимира: о кремле, Новом городе, Золотых воротах и оборонительных валах
  • О знаменитой школе владимиро-суздальского зодчества
  • Как с Успенским собором связаны Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо и Александр Невский
  • Чем отличается «Страшный суд» Андрея Рублёва от работ греческих мастеров 12 века
  • Какую интригующую загадку хранит в себе декор Дмитриевского собора

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1300 ₽
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Труда900 ₽
инвалиды и участники Великой Отечественной войны900 ₽
участники специальной военной операции, а также члены их семей900 ₽
жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей900 ₽
лица, имеющие официальный статус беженца, при предъявлении удостоверения900 ₽
инвалиды I и II группы900 ₽
лицо, сопровождающее инвалида, неспособного самостоятельно передвигаться900 ₽
ребенок-инвалид и лицо, сопровождающее ребенка-инвалида900 ₽
члены многодетных семей900 ₽
сотрудники музеев, подведомственных Министерству культуры РФ900 ₽
сотрудники региональных и муниципальных музеев, члены совета музеев (ИКОМ)900 ₽
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС900 ₽
лица, не достигшие 14-летнего возраста900 ₽
учащиеся и студенты старше 14 лет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музейного центра «Палаты»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
2 дек 2024
Экскурсия и гид Елена Александровна очень понравились. Все, что организатор заявил в описании, соответствует действительности. Маршрут разработан грамотно с посещением самых интересных достопримечательностей, а так же экскурсия проходила и внутри помещений, что важно для холодного времени. Мы были на экскурсии зимой. Узнали много нового. Длительность 2,5 часа, но мы совсем не устали и могли бы еще долго слушать. Рекомендую.

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