Экскурсия по Владимиру предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города и увидеть шедевры архитектуры.
Участники смогут полюбоваться фасадами Дмитриевского собора, украшенными более чем тысячей резных камней, и познакомиться с росписями великого Андрея Рублёва в Успенском соборе. Это единственный храм в стране, где сохранилось такое количество росписей знаменитого иконописца.
Также экскурсия включает посещение Соборной и Театральной площадей, где можно ощутить дух древнего города
Участники смогут полюбоваться фасадами Дмитриевского собора, украшенными более чем тысячей резных камней, и познакомиться с росписями великого Андрея Рублёва в Успенском соборе. Это единственный храм в стране, где сохранилось такое количество росписей знаменитого иконописца.
Также экскурсия включает посещение Соборной и Театральной площадей, где можно ощутить дух древнего города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть росписи Андрея Рублёва
- 🗿 Полюбоваться резьбой Дмитриевского собора
- 🏰 Узнать историю древнего Владимира
- 📚 Посетить музейный центр «Палаты»
- 🎨 Оценить уникальность владимиро-суздальского зодчества
Что можно увидеть
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
- Соборная площадь
- Театральная площадь
Описание экскурсии
За 2,5 часа вы:
- Посетите читальный зал в музейном центре «Палаты»
- Осмотрите белокаменные рельефы и интерьеры Дмитриевского собора
- Полюбуетесь росписями величайшего художника Руси — Андрея Рублёва в Успенском кафедральном соборе
- Познакомитесь с архитектурным ансамблем Соборной площади
- Пройдёте по Театральной площади
А также вы узнаете:
- Историю древнего Владимира: о кремле, Новом городе, Золотых воротах и оборонительных валах
- О знаменитой школе владимиро-суздальского зодчества
- Как с Успенским собором связаны Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо и Александр Невский
- Чем отличается «Страшный суд» Андрея Рублёва от работ греческих мастеров 12 века
- Какую интригующую загадку хранит в себе декор Дмитриевского собора
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Труда
|900 ₽
|инвалиды и участники Великой Отечественной войны
|900 ₽
|участники специальной военной операции, а также члены их семей
|900 ₽
|жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
|900 ₽
|лица, имеющие официальный статус беженца, при предъявлении удостоверения
|900 ₽
|инвалиды I и II группы
|900 ₽
|лицо, сопровождающее инвалида, неспособного самостоятельно передвигаться
|900 ₽
|ребенок-инвалид и лицо, сопровождающее ребенка-инвалида
|900 ₽
|члены многодетных семей
|900 ₽
|сотрудники музеев, подведомственных Министерству культуры РФ
|900 ₽
|сотрудники региональных и муниципальных музеев, члены совета музеев (ИКОМ)
|900 ₽
|граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС
|900 ₽
|лица, не достигшие 14-летнего возраста
|900 ₽
|учащиеся и студенты старше 14 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музейного центра «Палаты»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимиро-Суздальский музей — ваша команда гидов во Владимире
Владимиро-Суздальский музей-заповедник — место, где вы отправитель в путешествие в богатую историю владимирской земли. От наших профессиональных гидов узнаете о фактах, именах и событиях. Сегодня музей насчитывает 45 экспозиций воЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
2 дек 2024
Экскурсия и гид Елена Александровна очень понравились. Все, что организатор заявил в описании, соответствует действительности. Маршрут разработан грамотно с посещением самых интересных достопримечательностей, а так же экскурсия проходила и внутри помещений, что важно для холодного времени. Мы были на экскурсии зимой. Узнали много нового. Длительность 2,5 часа, но мы совсем не устали и могли бы еще долго слушать. Рекомендую.
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