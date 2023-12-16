Маршрут для тех, кто хочет большего! Для тех, кому всегда хочется свернуть с проторенной дорожки, кого манит неизведанное, кто видит красоту в непарадном! Не туристический, но занимательный маршрут Мы пройдем по живописной тропе над обрывом, вдоль монастырской стены, зайдем и в Богородице-Рождественский монастырь, который, кстати, основан аж в 12-м веке. Тогда он был главным монастырем центральной Руси. Здесь был похоронен Александр Невский, здесь писалась Лаврентьевская летопись, здесь жили Владимирские архиереи. Можем попить чаю с монастырскими пирожками. Потом мы свернем с центральной улицы и углубимся в старинные купеческие переулки. На примере семьи Столетовых узнаем о том, как жило это сословие и какой вклад внесли купцы в облик и в развитие не только нашего города, но и страны! Почти теми же путями, что гуляли когда-то детьми братья Столетовы — будущий профессор-физик и генерал-герой Шипки — пройдем вдоль бывшей Торговой площади к древнему Княгинину монастырю. Узнаем, почему он «Княгинин», ощутим атмосферу древнего храма, фрески которого писали те же мастера, что расписывали Успенский собор в Москве. При желании сможем подняться по узкой винтовой лестнице на колокольню одной из владимирских храмов! А самых пытливых и неугомонных в конце будет ждать сюрприз — панорама города, которую мало кто видел! Организационные детали • Продолжительность экскурсии будет зависеть от ваших возможностей и желания, но, чтобы все посмотреть нам потребуется не меньше 3-4 часов.

Мы не будем спешить, будем греться и отдыхать (При желании или необходимости погреться, можем добавить в наше путешествие дегустации и кофе у камина).