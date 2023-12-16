Большая авторская экскурсия «День во Владимире»

Индивидуальная экскурсия во Владимире
Помимо главных белокаменных памятников Владимира — Золотых Ворот, Успенского и Дмитриевского соборов, пешеходной Георгиевской улицы с её панорамными видами на заклязьменские просторы, мы увидим места, которые остаются незамеченными многими, посещающими наш славный город.

И вовсе не потому, что они менее интересны — просто они лежат немного в стороне от главной туристической «тропы».
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Соборная площадь
  • Богородице-Рождественский монастырь
  • Княгинин монастырь
  • Золотые ворота
  • Георгиевская пешеходная улица с панорамными смотровыми площадками
  • Спасские храмы
  • Георгиевский храм
  • Памятник Владимирской вишне
  • Памятник князю Владимиру
  • Козлов вал
  • Ремесленное училище Мальцовых
  • Храм Архангела Михаила

Описание

Маршрут для тех, кто хочет большего! Для тех, кому всегда хочется свернуть с проторенной дорожки, кого манит неизведанное, кто видит красоту в непарадном! Не туристический, но занимательный маршрут Мы пройдем по живописной тропе над обрывом, вдоль монастырской стены, зайдем и в Богородице-Рождественский монастырь, который, кстати, основан аж в 12-м веке. Тогда он был главным монастырем центральной Руси. Здесь был похоронен Александр Невский, здесь писалась Лаврентьевская летопись, здесь жили Владимирские архиереи. Можем попить чаю с монастырскими пирожками. Потом мы свернем с центральной улицы и углубимся в старинные купеческие переулки. На примере семьи Столетовых узнаем о том, как жило это сословие и какой вклад внесли купцы в облик и в развитие не только нашего города, но и страны! Почти теми же путями, что гуляли когда-то детьми братья Столетовы — будущий профессор-физик и генерал-герой Шипки — пройдем вдоль бывшей Торговой площади к древнему Княгинину монастырю. Узнаем, почему он «Княгинин», ощутим атмосферу древнего храма, фрески которого писали те же мастера, что расписывали Успенский собор в Москве. При желании сможем подняться по узкой винтовой лестнице на колокольню одной из владимирских храмов! А самых пытливых и неугомонных в конце будет ждать сюрприз — панорама города, которую мало кто видел! Организационные детали • Продолжительность экскурсии будет зависеть от ваших возможностей и желания, но, чтобы все посмотреть нам потребуется не меньше 3-4 часов.
Мы не будем спешить, будем греться и отдыхать (При желании или необходимости погреться, можем добавить в наше путешествие дегустации и кофе у камина).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
Завершение: Студеная гора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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