Помимо главных белокаменных памятников Владимира — Золотых Ворот, Успенского и Дмитриевского соборов, пешеходной Георгиевской улицы с её панорамными видами на заклязьменские просторы, мы увидим места, которые остаются незамеченными многими, посещающими наш славный город.
И вовсе не потому, что они менее интересны — просто они лежат немного в стороне от главной туристической «тропы».
И вовсе не потому, что они менее интересны — просто они лежат немного в стороне от главной туристической «тропы».
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Что вас ожидает:
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Соборная площадь
- Богородице-Рождественский монастырь
- Княгинин монастырь
- Золотые ворота
- Георгиевская пешеходная улица с панорамными смотровыми площадками
- Спасские храмы
- Георгиевский храм
- Памятник Владимирской вишне
- Памятник князю Владимиру
- Козлов вал
- Ремесленное училище Мальцовых
- Храм Архангела Михаила
Описание
Маршрут для тех, кто хочет большего! Для тех, кому всегда хочется свернуть с проторенной дорожки, кого манит неизведанное, кто видит красоту в непарадном! Не туристический, но занимательный маршрут Мы пройдем по живописной тропе над обрывом, вдоль монастырской стены, зайдем и в Богородице-Рождественский монастырь, который, кстати, основан аж в 12-м веке. Тогда он был главным монастырем центральной Руси. Здесь был похоронен Александр Невский, здесь писалась Лаврентьевская летопись, здесь жили Владимирские архиереи. Можем попить чаю с монастырскими пирожками. Потом мы свернем с центральной улицы и углубимся в старинные купеческие переулки. На примере семьи Столетовых узнаем о том, как жило это сословие и какой вклад внесли купцы в облик и в развитие не только нашего города, но и страны! Почти теми же путями, что гуляли когда-то детьми братья Столетовы — будущий профессор-физик и генерал-герой Шипки — пройдем вдоль бывшей Торговой площади к древнему Княгинину монастырю. Узнаем, почему он «Княгинин», ощутим атмосферу древнего храма, фрески которого писали те же мастера, что расписывали Успенский собор в Москве. При желании сможем подняться по узкой винтовой лестнице на колокольню одной из владимирских храмов! А самых пытливых и неугомонных в конце будет ждать сюрприз — панорама города, которую мало кто видел! Организационные детали • Продолжительность экскурсии будет зависеть от ваших возможностей и желания, но, чтобы все посмотреть нам потребуется не меньше 3-4 часов.
Мы не будем спешить, будем греться и отдыхать (При желании или необходимости погреться, можем добавить в наше путешествие дегустации и кофе у камина).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: УЛ.Б. Московская, 54Завершение: Студеная гора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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