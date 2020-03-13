41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Истоки Владимирской Руси

Вы увидите символ Владимира — Золотые ворота — и услышите интересные факты о домонгольском военном зодчестве. Следом рассмотрите Успенский собор, задуманный как главный храм всея Руси и послуживший прототипом центрального собора московского Кремля. Кроме того, я покажу вам Княгинин женский монастырь с фресками 370-летней давности и Дмитриевский собор — шедевр белокаменного резного декора.

Владимир вчера и сегодня

Во второй части вы исследуете более поздние, но также заслуживающие внимания памятники владимирского градостроительства: водонапорную башню, старообрядческую церковь и костел святого Розария. Погуляете по местному Арбату — древней Георгиевской улице — и посетите 4 смотровые площадки, откуда открываются чудесные виды на город и окрестности.