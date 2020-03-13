41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Знакомьтесь, Владимир!

История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии

Николай
Задать вопрос
Николай – ваш гид
Я расскажу о возникновении, становлении Владимира и особенностях его архитектуры.

Покажу самые интересные памятники столицы Древней Руси и поясню, почему они не имеют аналогов в стране.
2400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии41 отзыв
4.73
Знакомьтесь, Владимир!
Знакомьтесь, Владимир!

Что вас ожидает

Истоки Владимирской Руси
Вы увидите символ Владимира — Золотые ворота — и услышите интересные факты о домонгольском военном зодчестве. Следом рассмотрите Успенский собор, задуманный как главный храм всея Руси и послуживший прототипом центрального собора московского Кремля. Кроме того, я покажу вам Княгинин женский монастырь с фресками 370-летней давности и Дмитриевский собор — шедевр белокаменного резного декора.

Владимир вчера и сегодня
Во второй части вы исследуете более поздние, но также заслуживающие внимания памятники владимирского градостроительства: водонапорную башню, старообрядческую церковь и костел святого Розария. Погуляете по местному Арбату — древней Георгиевской улице — и посетите 4 смотровые площадки, откуда открываются чудесные виды на город и окрестности.

Организационные детали

В праздничные дни экскурсия проводится только в групповом формате и на автомобиле. Групповой формат подразумевает скидку, которая зависит от размера группы. Я обязательно сообщу вам все детали при оформлении заказа (до внесения предоплаты).

Как проходит экскурсия

  • Все памятники архитектуры осматриваем снаружи и заходим только в действующие соборы и церкви. В музеи, по желанию, можно зайти во время экскурсии самостоятельно.
  • Прогулка может быть пешей или проходить на вашем автомобиле. За дополнительную плату я могу организовать экскурсию на своем автомобиле или ретромобиле ГАЗ-21 «Волга» (только в теплое время года).
  • Экскурсию можно провести на английском и немецком языках
Знакомьтесь, Владимир!
Знакомьтесь, Владимир!
Знакомьтесь, Владимир!
Знакомьтесь, Владимир!
Знакомьтесь, Владимир!
Знакомьтесь, Владимир!
Знакомьтесь, Владимир!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Николай
Николай
Мне 33 года, экскурсиями занимаюсь начиная с 2012 года, провожу их по Владимиру, Боголюбово, Суздалю, мой подход заключается в стремлении дать исторический обзор с причинно - следственными связями, частично это проходит в формате диалога, стремлении провести экскурсию в зависимости от индивидуальных особенностей экскурсантов(темп движения, мировоззрение и.т.п.)
Напишите мне

41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 марта 2020
Большое спасибо Николаю за веселую и познавательную экскурсию!😍 2,5 часа пролетели очень быстро, даже несмотря на ветер, который сбивал нас с ног!!))) После экскурсии решили посмотреть на ютубе, какие ещё интересные объекты есть во Владимире, и поняли, что Николай показал нам 90% всех интересностей всего за 2,5 часа! Благодарим и желаем счастья! Маргарита и Максим.
9 марта 2020
Интересно, познавательно, совсем не утомительно, с юмором!
Спасибо!
2 марта 2020
Отличная экскурсия! Николай великолепный гид, который может увлечь своим рассказом любую аудиторию. В нашей группе были и взрослые и дети и все остались очень довольны. Узнали много нового. Гид чувствовал группу и подстраиваться под наши интересы и пожелания. Он хорошо владеет материалом и компетентность отвечает на вопросы даже весьма "продвинутых. Спасиипользователей". Спасибо!
25 февраля 2020
Здравствуйте!
Нам единодушно очень понравился гид Николай - у него действительно все на отлично - и знание истории в необыкновенной гармонии с любовью к родному городу и очень хорошо поставленная речь в сочетании с четко, ясно и интересно подаваемым материалом. Были просто удивлены объемом материала, полученным за 2 с небольшим часа. Очень продуманно составлено передвижение - мы были на машине и очень хорошо сочеталось передвижение на машине с пешими переходами. Этого гида обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым
25 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Гид Николай рассказывал интересно и занимательно! Рекомендую данную экскурсию 👍
24 февраля 2020
Превосходный Эксурсовод! Интересные факты, ненавязчивая подача, живой диалог со слушателями. Чувствуется что знания очень глубокие. При желании Николай может говорить на литературном татарском языке
Денис
16 февраля 2020
Спасибо за экскурсию. Было интересно. Думаю, что ещё буду обращаться (хотелось бы ещё побывать в Суздале и Боголюбово).
3 февраля 2020
Знание города очень хорошее.Но хотелось бы, чтобы гид был прилично одет.
23 января 2020
Была Однодневная командировка во Владимир, и после рабочего дня, хотелось посмотреть город.
Николай мгновенно отреагировал на заявку и уже через 1,5 часа мы сидели у него в машине!
Экскурсия была очень интересная, с загадками об истории и игрой «верю-не верю», что делало ее еще более увлекательной!!!!!!!!
Огромное спасибо Николаю за прекрасный вечер и познавательный рассказ о Владимире!!!!!
13 января 2020
Спасибо Николаю за отличную экскурсию и необычную манеру подачи информации! Очень интересно, нескучно, информация очень хорошо усваивается, время пролетает незаметно. Буду рекомендовать друзьям. Спасибо)
Ещё 31 отзыв

Николай проводит ещё 1 экскурсию

Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчестваВладимир и Боголюбово: шедевры русского зодчестваВладимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
3600 за экскурсию
5 часов
71 отзыв
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Эта обзорная прогулка создана для тех, кто хочет прикоснуться к истокам богатейшей древнерусской культуры. Я открою для вас самые яркие страницы истории Древней Руси, помогу понять значение событий прошлого. Познакомлю с потрясающими постройками домонгольской эпохи, в каждой из которых поёт душа русского зодчества.

Обзорные экскурсии во Владимире

Прогулка по центру ВладимираПрогулка по центру ВладимираПрогулка по центру Владимира
3900 за экскурсию
2 часа
70 отзывов
Все самое важное в 2-х часовой экскурсии по городу
Если у вас совсем мало времени, и вы хотите увидеть самые интересные объекты средневековой столицы Руси – небольшая экскурсия по центру Владимира поможет вам познакомиться с городом и его насыщенной историей. Вы успеете посетить 5 смотровых площадок и изучить основные достопримечательности города.
Владимир — от далекого прошлого до наших днейВладимир — от далекого прошлого до наших днейВладимир — от далекого прошлого до наших дней
3300 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
История, главные достопримечательности и завораживающие виды старинного города на обзорной экскурсии
«Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество и иметь другую историю, кроме истории наших предков», — писал Пушкин. Гуляя по Владимиру и рассматривая памятники разных эпох, вы совершите путешествие во времени и убедитесь, насколько грандиозно прошлое города и всей страны.
Легенды Древнего ВладимираЛегенды Древнего ВладимираЛегенды Древнего Владимира
От 5650 за экскурсию
2.5 часа
24 отзыва
Уличный исторический квест
Знакомиться с городом в интерактивном формате — весело и увлекательно. Вы получите задания в начале квеста и вместе с гидом отправитесь в путешествие по Древнему Владимиру, в конце которого доберетесь до клада! По пути вы будете узнавать самые важные факты из жизни города, которые помогут в выполнении заданий. Вас ждут истории о великих князьях, легенды монастырей и храмов, рассказы о грандиозных событиях, а еще вы примените на практике старинную русскую систему мер и поиграете в игры наших прабабушек и прадедушек.
Владимир. Путь сквозь векаВладимир. Путь сквозь векаВладимир. Путь сквозь века
От 3000 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
О событиях, героях и облике Владимира на обзорной прогулке по уникальному наследию прошлого
Владимир — изумительный город. Кажется, именно здесь заснула вечность. Она ощущается в красоте истинно русских пейзажей, золотом сиянии куполов, рельефах белокаменных храмов. Город на Клязьме является центром Золотого кольца России, здесь сосредоточена значительная часть историко-культурного достояния нашей страны. На прогулке по самым примечательным местам города я расскажу об исторических событиях, героях и облике Владимира в разные столетия, поделюсь народными преданиями и традициями, познакомлю с уникальным наследием прошлого. Вы погрузитесь в атмосферу княжеской Руси и губернской России и станете лучше понимать и чувствовать город.
Прошлое и настоящее ВладимираПрошлое и настоящее ВладимираПрошлое и настоящее Владимира
От 3510 за экскурсию
2 часа
20 отзывов
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей с увлекательными рассказами о местных тайнах и легендах. Вы узнаете об основных событиях, происходивших здесь на протяжении тысячелетней истории, и о скрытых от глаз деталях.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендахВладимир и Боголюбово в сказаниях и легендахВладимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
6000 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече! Вы пройдете по просторам Залесья и Боголюбского луга, полюбуетесь изящным храмом Покрова на Нерли и аутентичными барельефами Дмитриевского собора, прогуляетесь по владимирскому Арбату и Патриаршим садам. А рассказы о великих князьях Владимира и  древней истории Руси помогут почувствовать размеренное дыхание прошлых эпох.

Выбирайте и другие экскурсии во Владимире

Для детейВсеИстория и архитектураСо скидкойИндивидуальныеОбзорныеВ другой городКвестыЗа городомНа автомобилеНеобычные маршрутыПешком