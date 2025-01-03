Групповая прогулка по холмам Владимира - это возможность увидеть город с высоты и пройтись по его уникальным улицам.
Участники смогут посетить Троицкую церковь, католический костёл, улицу Гоголя и другие знаковые места.
Прогулка
Участники смогут посетить Троицкую церковь, католический костёл, улицу Гоголя и другие знаковые места.
Прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на город
- 🏛 Посещение исторических памятников
- 🚶♂️ Активный отдых на свежем воздухе
- 🕒 Короткая продолжительность
- 👥 Общение в группе
Что можно увидеть
- Троицкая церковь
- Католический костёл
- Улица Гоголя
- Вознесенский храм
- Водонапорная башня
- Спасский храм
- Никольская церковь
- Княгинин женский монастырь
- Никитская церковь
Описание экскурсии
По Владимиру лучше передвигаться пешком. Во-первых, это лучший отдых от городской суеты, во-вторых, шанс рассмотреть город более внимательно. Несмотря на непростой ландшафт, состоящий из холмов и небольших горок, прогулка получится приятной и несложной. Обойти важнейшие места Владимира мы сможем за полтора-два часа — с учётом того, что стоять на месте мы практически не будем. Ведь так вы точно ничего не пропустите!
На маршруте нам встретятся
- Троицкая церковь — памятник архитектуры 19 века
- Католический костёл
- Улица Гоголя
- Улица Вознесенская — «Владимирская Рублёвка»
- Вознесенский храм
- Летне-Перевозинская улица
- Улица Козлов Вал
- Водонапорная башня 19 века
- Смотровая площадка у Патриаршего сада
- Спасский храм и Никольская церковь
- Смотровая площадка у старой аптеки
- «Дом с привидениями»
- Девическая улица
- Здание бывшей Городской думы
- Белокаменный Успенский собор 12 века
- Белокаменный Дмитриевский собор 12 века и его смотровая площадка
- Рождественский мужской монастырь
Организационные детали
- Мы пройдём пешком примерно 4 км. На маршруте много спусков и подъёмов. Нужна физическая выносливость для прогулки пешком: большую часть маршрута мы идём, а не стоим на месте
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид во Владимире
Я — коренная жительница Владимира, краевед-любитель, учитель. Со школы интересуюсь историей и природой родного края, провожу экскурсии для своих учеников-школьников и многочисленных друзей — гостей нашего города. Люблю пешеходные прогулки. Собираю интересные истории о родном городе. Изучаю происхождение названий улиц, переулков, площадей…Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
3 янв 2025
Честно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы и интересней провести экскурсию. Ребенку 16 лет было и не понятно и не интересно, тихо!!!
Е
Елена
1 дек 2024
Добрый день. Групповая прогулка по городским холмам и смотровым площадкам Владимира очень понравилась. Экскурсовод Ирина очень интересно и доступно рассказала о самых важных моментов в истории города Владимира. Спасибо большое.
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