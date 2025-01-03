читать дальше Экскурсовод говорил обращаясь в основном к одному человеку, рядом стоящему было слышно, остальным нет. Надо либо микрофон с собой брать или не вести групповые экскурсии вообще. Материал неинтересный, не увлекает, неуверенно рассказывает гид,мало информации о городе, истории. Единственное,что хотелось бы отметить, красивые виды с холмов, но тогда нужно добавить и смотровые площадки еще, если задумывалась как экскурсия" с верху"

Честно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы и интересней провести экскурсию. Ребенку 16 лет было и не понятно и не интересно, тихо!!!