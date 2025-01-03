Групповая прогулка по городским холмам и смотровым площадкам Владимира

Откройте для себя Владимир с новой стороны! Групповая прогулка по холмам и смотровым площадкам подарит незабываемые впечатления и заряд энергии
Групповая прогулка по холмам Владимира - это возможность увидеть город с высоты и пройтись по его уникальным улицам.

Участники смогут посетить Троицкую церковь, католический костёл, улицу Гоголя и другие знаковые места.

Прогулка
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длится около двух часов и включает посещение смотровых площадок, откуда открываются потрясающие виды на город. Маршрут требует физической выносливости, так как включает множество спусков и подъёмов. Пройдя около 4 км, участники получат возможность почувствовать себя настоящими жителями Владимира

4
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на город
  • 🏛 Посещение исторических памятников
  • 🚶‍♂️ Активный отдых на свежем воздухе
  • 🕒 Короткая продолжительность
  • 👥 Общение в группе
Групповая прогулка по городским холмам и смотровым площадкам Владимира
Групповая прогулка по городским холмам и смотровым площадкам Владимира
Групповая прогулка по городским холмам и смотровым площадкам Владимира
Ближайшие даты:
23
мар24
мар26
мар28
мар
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Троицкая церковь
  • Католический костёл
  • Улица Гоголя
  • Вознесенский храм
  • Водонапорная башня
  • Спасский храм
  • Никольская церковь
  • Княгинин женский монастырь
  • Никитская церковь

Описание экскурсии

По Владимиру лучше передвигаться пешком. Во-первых, это лучший отдых от городской суеты, во-вторых, шанс рассмотреть город более внимательно. Несмотря на непростой ландшафт, состоящий из холмов и небольших горок, прогулка получится приятной и несложной. Обойти важнейшие места Владимира мы сможем за полтора-два часа — с учётом того, что стоять на месте мы практически не будем. Ведь так вы точно ничего не пропустите!

На маршруте нам встретятся

  • Троицкая церковь — памятник архитектуры 19 века
  • Католический костёл
  • Улица Гоголя
  • Улица Вознесенская — «Владимирская Рублёвка»
  • Вознесенский храм
  • Летне-Перевозинская улица
  • Улица Козлов Вал
  • Водонапорная башня 19 века
  • Смотровая площадка у Патриаршего сада
  • Спасский храм и Никольская церковь
  • Смотровая площадка у старой аптеки
  • «Дом с привидениями»
  • Девическая улица
  • Здание бывшей Городской думы
  • Белокаменный Успенский собор 12 века
  • Белокаменный Дмитриевский собор 12 века и его смотровая площадка
  • Рождественский мужской монастырь

Организационные детали

  • Мы пройдём пешком примерно 4 км. На маршруте много спусков и подъёмов. Нужна физическая выносливость для прогулки пешком: большую часть маршрута мы идём, а не стоим на месте
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Оксана
3 янв 2025
Честно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы и интересней провести экскурсию. Ребенку 16 лет было и не понятно и не интересно, тихо!!!
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Экскурсовод говорил обращаясь в основном к одному человеку, рядом стоящему было слышно, остальным нет. Надо либо микрофон с собой брать или не вести групповые экскурсии вообще. Материал неинтересный, не увлекает, неуверенно рассказывает гид,мало информации о городе, истории. Единственное,что хотелось бы отметить, красивые виды с холмов, но тогда нужно добавить и смотровые площадки еще, если задумывалась как экскурсия" с верху"

Честно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы иЧестно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы иЧестно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы иЧестно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы иЧестно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы иЧестно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы иЧестно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы иЧестно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы иЧестно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы иЧестно, не люблю писать отрицательные отзывы, но считаю что за эти деньги можно было бы и
Е
1 дек 2024
Добрый день. Групповая прогулка по городским холмам и смотровым площадкам Владимира очень понравилась. Экскурсовод Ирина очень интересно и доступно рассказала о самых важных моментов в истории города Владимира. Спасибо большое.

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