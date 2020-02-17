Легенды Древнего Владимира

Уличный исторический квест

Знакомиться с городом в интерактивном формате — весело и увлекательно. Вы получите задания в начале квеста и вместе с гидом отправитесь в путешествие по Древнему Владимиру, в конце которого доберетесь до клада! По пути вы будете узнавать самые важные факты из жизни города, которые помогут в выполнении заданий. Вас ждут истории о великих князьях, легенды монастырей и храмов, рассказы о грандиозных событиях, а еще вы примените на практике старинную русскую систему мер и поиграете в игры наших прабабушек и прадедушек.