Вы узнаете, как «медвежий угол Руси» буквально за полвека удалось превратить в политический, культурный и религиозный центр страны.
Подниметесь на лучшие смотровые площадки, пройдете по старинным улицам и раскроете самобытный характер Владимира.
Подниметесь на лучшие смотровые площадки, пройдете по старинным улицам и раскроете самобытный характер Владимира.
Описание экскурсии
Владимир — путешествие во времени
Я поясню, каким образом обычный средневековый город стал колыбелью российской государственности. Покажу несколько церквей конца XVIII века, возведенных на месте соборов XII столетия, и любопытные гражданские постройки губернского периода. Кроме того, вы увидите «визитные карточки» Владимира, ради которых обычно приезжают путешественники:
- Золотые ворота — памятник военной архитектуры и парадный вход стольного града. Я расскажу, когда и кем они были созданы и какую роль играют сегодня.
- Успенский собор — главный православный храм на Руси на протяжении более чем 200 лет. Вы узнаете, как он связан с одноименным собором в Москве и осмотрите его изнутри.
- Дмитриевский собор — личный собор великого князя Всеволода Большое Гнездо, известный белокаменной резьбой.
Организационные детали
- Мы осматриваем достопримечательности только снаружи
- Возможно посещение Успенского собора с осмотром внутри. Билет оплачивается отдельно на месте (400 ₽/чел.), в том числе для гида (700 ₽). Продолжительность экскурсии увеличится до 2 ч, доплата — 1500 ₽. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
- По предварительной договоренности маршрут можно дополнить поездкой в Боголюбово (+ примерно 1,5 ч, доплата — 4000 ₽ + транспорт)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ступенек театра Драмы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 3061 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Я живу во Владимире с рождения. Экскурсии вожу несколько лет, хотя историей интересовался всегда. Когда я начал углубляться в богатое прошлое Владимиро-Суздальской земли, то, как это часто бывает, мне открылись новые горизонты и взгляд на многие события изменился. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 279 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Благодарим Владимира за экскурсию по Владимиру. Провели время информативно и позитивно. Владимир, очень харизматичный, не перегружает информацией. Время прогулки быстро пролетело. Отличный экскурсовод, смело обращайтесь.
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В
Отличная прогулка, интересный рассказ, хорошая организация. Очень удобно слушать в наушниках: всегда можно отойти в сторону и ничего не пропустить. Спасибо Владимиру.
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Очень понравилась экскурсия. Владимир очень эрудированный и интересный экскурсовод. Наша группа состояла из 6 взрослых. Никто не остался равнодушным. Владимир внимательно реагировал на все наши просьбы, отвечал на вопросы очень профессионально. Благодарим за экскурсию и рекомендуем Владимира как экскурсовода по Владимиру!
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Е
Экскурсия по Владимиру с гидом Владимиром очень понравилась. Она была интересной, познавательной и совсем не скучной. Время для нас пролетело незаметно. Владимир мастер своего дела. Видно, что он очень любит и хорошо знает город. СПАСИБО ЕМУ БОЛЬШОЕ за профессионализм!!! Рекомендуем всем!
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Т
огромное спасибо Владимиру за очень интересную экскурсию, были компанией 9 человек очень понравился формат, по времени идеально подобрано, информации много и преподносится очень интересно Очень заметно насколько Глубокие и разносторонние
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Владимир - знающий гид, который сумел показать нам основные вехи истории древнего города, объяснить сюжеты каменной резьбы храмов, показать неочевидные особенности. Рассказ был логичен и хорошо структурирован.
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