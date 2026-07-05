Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

О Оксана Благодарим Владимира за экскурсию по Владимиру. Провели время информативно и позитивно. Владимир, очень харизматичный, не перегружает информацией. Время прогулки быстро пролетело. Отличный экскурсовод, смело обращайтесь. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Валерия Отличная прогулка, интересный рассказ, хорошая организация. Очень удобно слушать в наушниках: всегда можно отойти в сторону и ничего не пропустить. Спасибо Владимиру. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марина Очень понравилась экскурсия. Владимир очень эрудированный и интересный экскурсовод. Наша группа состояла из 6 взрослых. Никто не остался равнодушным. Владимир внимательно реагировал на все наши просьбы, отвечал на вопросы очень профессионально. Благодарим за экскурсию и рекомендуем Владимира как экскурсовода по Владимиру! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Экскурсия по Владимиру с гидом Владимиром очень понравилась. Она была интересной, познавательной и совсем не скучной. Время для нас пролетело незаметно. Владимир мастер своего дела. Видно, что он очень любит и хорошо знает город. СПАСИБО ЕМУ БОЛЬШОЕ за профессионализм!!! Рекомендуем всем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна читать дальше уменьшить знания у Владимира и насколько он ориентируется и в истории в целом и в истории города в частности, получили также интересные ответы на все свои вопросы Будем рекомендовать, а также надеемся побывать на других экскурсиях Владимира Большое спасибо! огромное спасибо Владимиру за очень интересную экскурсию, были компанией 9 человек очень понравился формат, по времени идеально подобрано, информации много и преподносится очень интересно Очень заметно насколько Глубокие и разносторонние Вам был полезен этот отзыв? Да Нет