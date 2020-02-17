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Все самые интересные места древнего города на неспешной и эмоциональной обзорной экскурсии

Владимир
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Владимир – ваш гид
Вы узнаете, как «медвежий угол Руси» буквально за полвека удалось превратить в политический, культурный и религиозный центр страны.

Подниметесь на лучшие смотровые площадки, пройдете по старинным улицам и раскроете самобытный характер Владимира.
3900 ₽
2730 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча у ступенек театра Драмы
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Владимир сквозь столетия
Владимир сквозь столетия

Что вас ожидает

Владимир — путешествие во времени
Я поясню, каким образом обычный средневековый город стал колыбелью российской государственности. Покажу несколько церквей конца XVIII века, возведенных на месте соборов XII столетия, и любопытные гражданские постройки губернского периода. Кроме того, вы увидите «визитные карточки» Владимира, ради которых обычно приезжают путешественники:

  • Золотые ворота — памятник военной архитектуры и парадный вход стольного града. Я расскажу, когда и кем они были созданы и какую роль играют сегодня.
  • Успенский собор — главный православный храм на Руси на протяжении более чем 200-х лет. Вы узнаете, как он связан с одноименным собором в Москве.
  • Дмитриевский собор — личный собор великого князя Всеволода Большое Гнездо, известный белокаменной резьбой.

Организационные детали

  • Мы осматриваем достопримечательности только снаружи
  • По предварительной договоренности маршрут можно дополнить поездкой в Боголюбово (доплата — 2000 рублей + транспорт)
Владимир сквозь столетия
Владимир сквозь столетия
Владимир сквозь столетия
Владимир сквозь столетия
Владимир сквозь столетия
Владимир сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у ступенек театра Драмы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Добрый день, дорогие путешественники! Я живу во Владимире с рождения. Экскурсии вожу больше года, хотя историей интересовался всегда. Когда я начал углубляться в богатое прошлое города, то, как это часто бывает, мне открылись новые горизонты и взгляд на многие события изменился. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 февраля 2020
Экскурсия подтвердила свое название "Владимир сквозь столетия". Мы окунулись в эпоху 12 века. Прошли земляной вал старого города. Эмоционально штурмовали колоколенку. Насладились фресками в храмах. Нам очень понравилась экскурсия, и сам Владимир предстал перед нами во всем величии. СПАСИБО нашему гиду Владимиру.

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