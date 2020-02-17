Владимир. Путь сквозь века
О событиях, героях и облике Владимира на обзорной прогулке по уникальному наследию прошлого
Владимир — изумительный город. Кажется, именно здесь заснула вечность. Она ощущается в красоте истинно русских пейзажей, золотом сиянии куполов, рельефах белокаменных храмов. Город на Клязьме является центром Золотого кольца России, здесь сосредоточена значительная часть историко-культурного достояния нашей страны. На прогулке по самым примечательным местам города я расскажу об исторических событиях, героях и облике Владимира в разные столетия, поделюсь народными преданиями и традициями, познакомлю с уникальным наследием прошлого. Вы погрузитесь в атмосферу княжеской Руси и губернской России и станете лучше понимать и чувствовать город.