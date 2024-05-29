1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Заметки губернского Владимира: экскурсия в исторический центр
Приглашаем на уникальную прогулку по губернскому Владимиру, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира: путеводитель по древней столице
Познайте дух русского Средневековья, пройдитесь по историческим местам Владимира с личным гидом
Начало: Владимир, Соборная площадь
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
В экспресс-формате увидеть город, а затем погрузиться в прошлое через истории и фото в уютном месте
Начало: У водонапорной башни
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана29 мая 2024Отличный музей варенья! Маленький, но экскурсия очень интересная!!! Отличная дегустация!!! Экскурсия по центру 2 часа. Все спокойно посмотрели. Спасибо
- ННаталия27 мая 2024Владимир просто нереальный гид! Эрудированный, грамотный и тактичный! Знает иностранный язык, с юмором! Просто удовольствие с ним гулять по Владимиру
- ООлег17 мая 2024Вся экскурсия очень понравилась, проводил Корней, спасибо ему за интересное занимательное и теплое путешествие в историю и легенды города Владимира
- ЮЮлия13 мая 2024Отличная экскурсия. Всей нашей большой компании было интересно, прошли по историческим местам, полюбовались прекрасными памятниками архитектуры и видами. Спасибо большое!
- ННаталья10 мая 20249.05.2024 с гидом Егором мы увидели Дмитровский собор,Успенский собор,Золотые ворота и многое другое. Егор рассказал много интересных и неизвестных фактов и загадок. Очень интересный собеседник,знающий историю, географию, археологию.
- ЯЯна8 мая 2024Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказала нам князьях и истории города! Спасибо большое за таких профессионалов и любителей своего дела! Было очень приятно, спасибо большое!
- ДДарья4 мая 2024Огромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успели посмотреть все главные достопримечательности
- ММихаил4 мая 2024Корней провел очень хорошую экскурсию для первого знакомства с Владимиром. История возникновения города, князья, строительство храмов. Также отсылки к современным событиям. Легко и непринужденно. Рекомендую
- ААлександра29 апреля 2024Елена прибыла вовремя, маршрут оптимально показывает старый город. Гид адаптировала экскурсию под наши нужды и порекомендовала отличные места для посещения! Нам очень понравилось, спасибо! Рекомендуем гида!
- ООксана29 апреля 202428 числа посетили город Владимир! Прекрасный гид Егор, встретил нас в намеченное время. Хочу выделить первый факт. Замечательный вид экскурсовода,
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Водонапорная башня»
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