Экскурсии к водонапорной башне

Найдено 13 экскурсий в категории «Водонапорная башня» во Владимире, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заметки губернского Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
40 отзывов
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 300 за всё до 10 чел.
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Владимиром
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
А если не хочется мёрзнуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300 за всё до 10 чел.
Древний Владимир: путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за человека
Легенды древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 10 чел.
Заметки губернского Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Заметки губернского Владимира: экскурсия в исторический центр
Приглашаем на уникальную прогулку по губернскому Владимиру, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 5 чел.
Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прошлое и настоящее Владимира: путеводитель по древней столице
Познайте дух русского Средневековья, пройдитесь по историческим местам Владимира с личным гидом
Начало: Владимир, Соборная площадь
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 30 чел.
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1 600 за человека
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
В экспресс-формате увидеть город, а затем погрузиться в прошлое через истории и фото в уютном месте
Начало: У водонапорной башни
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
3 900 за всё до 5 чел.
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
    Отличный музей варенья! Маленький, но экскурсия очень интересная!!! Отличная дегустация!!! Экскурсия по центру 2 часа. Все спокойно посмотрели. Спасибо
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Древний Владимир: путь сквозь века
    Владимир просто нереальный гид! Эрудированный, грамотный и тактичный! Знает иностранный язык, с юмором! Просто удовольствие с ним гулять по Владимиру
  • О
    Олег
    17 мая 2024
    Легенды древнего Владимира
    Вся экскурсия очень понравилась, проводил Корней, спасибо ему за интересное занимательное и теплое путешествие в историю и легенды города Владимира
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Владимир - от далекого прошлого до наших дней
    Отличная экскурсия. Всей нашей большой компании было интересно, прошли по историческим местам, полюбовались прекрасными памятниками архитектуры и видами. Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира
    9.05.2024 с гидом Егором мы увидели Дмитровский собор,Успенский собор,Золотые ворота и многое другое. Егор рассказал много интересных и неизвестных фактов и загадок. Очень интересный собеседник,знающий историю, географию, археологию.
  • Я
    Яна
    8 мая 2024
    Легенды древнего Владимира
    Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказала нам князьях и истории города! Спасибо большое за таких профессионалов и любителей своего дела! Было очень приятно, спасибо большое!
  • Д
    Дарья
    4 мая 2024
    Владимир. Путь сквозь века
    Огромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успели посмотреть все главные достопримечательности
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    прекрасного Владимира. Лариса — отличный специалист, который разбирается в своем деле, ответит на все вопросы, интересно преподнесет материал. Кроме того, Лариса подскажет, куда можно зайти после экскурсии (музеи, сувенирные магазины, кафе), что тоже очень важно, особенно, когда вы первый раз в городе. В общем, знакомство со Владимиром прошло на «отлично», огромные благодарности замечательной Ларисе! Всем однозначно рекомендуем!

    Огромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успелиОгромное спасибо Ларисе за проверенную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно, интересный маршрут, в ходе которого успели
  • М
    Михаил
    4 мая 2024
    Заметки губернского Владимира
    Корней провел очень хорошую экскурсию для первого знакомства с Владимиром. История возникновения города, князья, строительство храмов. Также отсылки к современным событиям. Легко и непринужденно. Рекомендую
  • А
    Александра
    29 апреля 2024
    Владимир - от далекого прошлого до наших дней
    Елена прибыла вовремя, маршрут оптимально показывает старый город. Гид адаптировала экскурсию под наши нужды и порекомендовала отличные места для посещения! Нам очень понравилось, спасибо! Рекомендуем гида!
  • О
    Оксана
    29 апреля 2024
    Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира
    28 числа посетили город Владимир! Прекрасный гид Егор, встретил нас в намеченное время. Хочу выделить первый факт. Замечательный вид экскурсовода,
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    сразу располагает к стальной, интересной и конструктивной экскурсии. Спасибо огромное Егору, вовлек в историю Владимира. Два часа пролетели, как мгновение. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Водонапорная башня»

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  3. Владимир - от далекого прошлого до наших дней
  4. Знакомство с Владимиром
  5. А если не хочется мёрзнуть
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
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