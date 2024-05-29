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прекрасного Владимира. Лариса — отличный специалист, который разбирается в своем деле, ответит на все вопросы, интересно преподнесет материал. Кроме того, Лариса подскажет, куда можно зайти после экскурсии (музеи, сувенирные магазины, кафе), что тоже очень важно, особенно, когда вы первый раз в городе. В общем, знакомство со Владимиром прошло на «отлично», огромные благодарности замечательной Ларисе! Всем однозначно рекомендуем!