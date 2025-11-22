Описание мастер-классаПотрясающее занятие для детей и взрослых, мозаика из смальты. Можно выбрать любую форму. Особенным великолепием будет сделать ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА из смальты самостоятельно!
Мастер-классы проходят по субботам и воскресеньям. Город Владимир, Ул. Георгиевская 3, Старая аптека 2 этаж. Запись по номеру телефона 89612582566
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, мастер-класс по мозаике
Где начинаем и завершаем?
Начало: Георгиевская 3, Старая аптека 2 этаж
Завершение: То же, что и начальное
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.