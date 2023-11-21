Моя экскурсия по Владимиру отлично подойдет для школьников и детей.
Формат квиза — прекрасный вариант пробудить любознательность в юных путешественниках и познакомить их с историей города. За два часа экскурсии мы пройдем по главным местам Владимира и узнаем множество интересных фактов.
Формат квиза — прекрасный вариант пробудить любознательность в юных путешественниках и познакомить их с историей города. За два часа экскурсии мы пройдем по главным местам Владимира и узнаем множество интересных фактов.
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает:
- Две главные площади Владимира
- Четыре смотровые площадки
- Золотые ворота
- Успенский и Дмитриевский соборы
- Водонапорная башня.
- Памятник основателю города
- Памятник вишне
- Владимирский Арбат
- Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Увлекательная экскурсия для юных путешественников Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по Владимиру. Формат экскурсии идеален для юных путешественников, которые приехали в компании друзей или одноклассников, также подходит для семей с детьми. Детские экскурсии — сложный способ для подачи информации. Ведь так не просто заинтересовать живой и непоседливый ум даже самой увлекательной историей! Именно поэтому для таких путешественников я подготовила занимательный квиз для нашего маршрута. Во время экскурсии нас ждут:
- Две главные площади Владимира.
- Четыре смотровые площадки.
- Золотые ворота.
- Успенский и Дмитриевский соборы.
- Водонапорная башня.
- Памятник основателю города.
- Памятник вишне.
- Владимирский Арбат.
- Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира. Важно!
- Программа квиза разработана для детей в возрасте 8-12 лет. Для малышей-дошколят или школьников более старшего возраста данная экскурсия не подходит, но возможно участие в смешанной группе.
- На большую группу детей обязательно должно быть несколько взрослых сопровождающих.
По договоренности с гидом
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионная программа
- Сладкие призы в процессе прохождения квиза
- Что не входит
- Трансфер
- Мастер-класс (Можно заказать дополнительно)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр ДрамыЗавершение: Соборная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности с гидомЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная, поэтому настраивайтесь на 1,5-2 часа прогулки. В прохладное время одевайтесь теплее и возьмите с собой дождевики.
- На большую группу детей обязательно должно быть несколько взрослых сопровождающих
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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