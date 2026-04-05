Моя экскурсия по Владимиру отлично подойдет для школьников и детей.
Формат квиза — прекрасный вариант пробудить любознательность в юных путешественниках и познакомить их с историей города. За два часа экскурсии мы пройдем по главным местам Владимира и узнаем множество интересных фактов. А главное, разгадаем секрет пропавшего клада и в конце каждый получит сладкий приз за участие.
Формат квиза — прекрасный вариант пробудить любознательность в юных путешественниках и познакомить их с историей города. За два часа экскурсии мы пройдем по главным местам Владимира и узнаем множество интересных фактов. А главное, разгадаем секрет пропавшего клада и в конце каждый получит сладкий приз за участие.
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия для юных путешественников Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по Владимиру. Формат экскурсии идеален для юных путешественников, которые приехали в компании друзей или одноклассников, также подходит для семей с детьми. Детские экскурсии — сложный способ для подачи информации. Ведь так не просто заинтересовать живой и непоседливый ум даже самой увлекательной историей! Именно поэтому для таких путешественников я подготовила занимательный квиз для нашего маршрута. С самого начала экскурсии дети становятся участниками расследования по поиску древнего клада. Для прохождения маршрута участникам потребуется смекалка, быстрые ноги, хороший нюх и артистические способности. В процессе экскурсии дети не только узнают историю древнего города, но и развивают свои когнитивные способности. Во время экскурсии нас ждут:
- Две главные площади Владимира.
- Четыре смотровые площадки.
- Золотые ворота.
- Успенский и Дмитриевский соборы.
- Водонапорная башня.
- Памятник Владимиру-Крестителю.
- Памятник вишне.
- Владимирский Арбат.
Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира. После прохождения квиза, каждый участник получает долгожданный клад в виде золотой (шоколадной монеты). При желании, можно заранее заказать фирменные призы в виде владимирского пряника и открытки. Важная информация:.
Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира. После прохождения квиза, каждый участник получает долгожданный клад в виде золотой (шоколадной монеты). При желании, можно заранее заказать фирменные призы в виде владимирского пряника и открытки. Важная информация:.
• Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира. После прохождения квиза, каждый участник получает долгожданный клад в виде золотой (шоколадной монеты). При желании, можно заранее заказать фирменные призы в виде владимирского пряника и открытки. Важная информация:
- Обратите внимание! Экскурсия-квиз состоится при наборе группы минимум от 6 человек. Либо при меньшем количестве участников, но с внесением оплаты минимум за шестерых.
- Программа квиза разработана для детей в возрасте 7-12 лет. Для малышей-дошколят или школьников более старшего возраста данная экскурсия не подходит, но возможно участие в смешанной группе.
- На большую группу детей обязательно должно быть несколько взрослых сопровождающих. Для сопровождающих взрослых эта экскурсия тоже будет интересна, она откроет много неожиданных деталей древнего города и познакомит с общей историей.
По договоренности с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Две главные площади Владимира
- Четыре смотровые площадки
- Золотые ворота
- Успенский и Дмитриевский соборы
- Водонапорная башня
- Памятник основателю города
- Памятник вишне
- Владимирский Арбат
- Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира
Что включено
- Экскурсионная программа
- Сладкие призы в процессе прохождения квиза
Что не входит в цену
- Трансфер
- Мастер-класс (Можно заказать дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! Экскурсия-квиз состоится при наборе группы минимум от 6 человек. Либо при меньшем количестве участников, но с внесением оплаты минимум за шестерых
- Программа квиза разработана для детей в возрасте 7-12 лет. Для малышей-дошколят или школьников более старшего возраста данная экскурсия не подходит, но возможно участие в смешанной группе
- На большую группу детей обязательно должно быть несколько взрослых сопровождающих. Для сопровождающих взрослых эта экскурсия тоже будет интересна, она откроет много неожиданных деталей древнего города и познакомит с общей историей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Отличная экскурсия для детей!
Большое спасибо Марине за экскурсию и интерактив на ней. Марина подстраивалась под настроение ребят (включались доп предложения по типу -добегите до памятника и обратно) и смогла всех увлечь. 2 часа пролетели незаметно! Нашей большой компании и взрослым и детям 9-10 лет очень понравилось
Большое спасибо Марине за экскурсию и интерактив на ней. Марина подстраивалась под настроение ребят (включались доп предложения по типу -добегите до памятника и обратно) и смогла всех увлечь. 2 часа пролетели незаметно! Нашей большой компании и взрослым и детям 9-10 лет очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия просто супер. Ни каких тяжёлых для восприятия детьми подробностей, но основные моменты истории города были донесены до всех. Очень динамичная, увлекательная экскурсия. Марина просто создана быть детским гидом. Было интересно не только детям, но и родителям.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Понравилось и детям и взрослым, хотя дети были разновозрастные. Марина - замечательный экскурсовод, хорошо знающий город и историю, успевала вести квест для детей и отвечать на вопросы взрослых. Очень рекомендую для групп с детьми
Вам был полезен этот отзыв?
О
Мы заказывали экскурсию по Владимиру для четверых детей от 6 до 11 лет. Марина справилась с нелегкой задачей на 5+++!!! Интересно, живо, понятно! Очень понравилось всем: и детям, и взрослым! Прекрасный гид! Большое спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Мы заказывали экскурсию по Владимиру для четверых детей от 6 до 11 лет. Марина справилась с нелегкой задачей на 5+++!!! Интересно, живо, понятно! Очень понравилось всем: и детям, и взрослым! Прекрасный гид! Большое спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень увлекательная экскурсия и для детей и для взрослых, Марина супер, все четко, подробно и интересно!
В конце детки еще и призы получили!
Спасибо!
В конце детки еще и призы получили!
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии на «Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп»
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Увлекательная игра-экскурсия для детей и школьников во Владимире: загадки, история и приключения в центре города. Узнайте секреты древнего города
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: в субботу в 11:30 и 14:30, в воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
23 авг в 11:30
800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
«Тайны города и чудеса у Бабы Яги» - семейная прогулка по Владимиру
Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь
Расписание: Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии
5 сен в 13:00
6 сен в 13:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Средневековый Владимир: поучительная экскурсия
Увидеть знаковые места города и погрузиться в его прошлое - от основания до периода расцвета
Начало: В центре Владимира
Сегодня в 12:30
29 авг в 09:30
от 7800 ₽ за всё до 6 чел.
14 000 ₽ за экскурсию