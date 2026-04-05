Увлекательная экскурсия для юных путешественников Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по Владимиру. Формат экскурсии идеален для юных путешественников, которые приехали в компании друзей или одноклассников, также подходит для семей с детьми. Детские экскурсии — сложный способ для подачи информации. Ведь так не просто заинтересовать живой и непоседливый ум даже самой увлекательной историей! Именно поэтому для таких путешественников я подготовила занимательный квиз для нашего маршрута. С самого начала экскурсии дети становятся участниками расследования по поиску древнего клада. Для прохождения маршрута участникам потребуется смекалка, быстрые ноги, хороший нюх и артистические способности. В процессе экскурсии дети не только узнают историю древнего города, но и развивают свои когнитивные способности. Во время экскурсии нас ждут:

Две главные площади Владимира.

Четыре смотровые площадки.

Золотые ворота.

Успенский и Дмитриевский соборы.

Водонапорная башня.

Памятник Владимиру-Крестителю.

Памятник вишне.

Владимирский Арбат.

Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира. После прохождения квиза, каждый участник получает долгожданный клад в виде золотой (шоколадной монеты). При желании, можно заранее заказать фирменные призы в виде владимирского пряника и открытки. Важная информация:.

Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира. После прохождения квиза, каждый участник получает долгожданный клад в виде золотой (шоколадной монеты). При желании, можно заранее заказать фирменные призы в виде владимирского пряника и открытки. Важная информация:.

• Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира. После прохождения квиза, каждый участник получает долгожданный клад в виде золотой (шоколадной монеты). При желании, можно заранее заказать фирменные призы в виде владимирского пряника и открытки. Важная информация: