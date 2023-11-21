Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп

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Моя экскурсия по Владимиру отлично подойдет для школьников и детей.

Формат квиза — прекрасный вариант пробудить любознательность в юных путешественниках и познакомить их с историей города. За два часа экскурсии мы пройдем по главным местам Владимира и узнаем множество интересных фактов.
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает:

  • Две главные площади Владимира
  • Четыре смотровые площадки
  • Золотые ворота
  • Успенский и Дмитриевский соборы
  • Водонапорная башня.
  • Памятник основателю города
  • Памятник вишне
  • Владимирский Арбат
  • Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Увлекательная экскурсия для юных путешественников Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по Владимиру. Формат экскурсии идеален для юных путешественников, которые приехали в компании друзей или одноклассников, также подходит для семей с детьми. Детские экскурсии — сложный способ для подачи информации. Ведь так не просто заинтересовать живой и непоседливый ум даже самой увлекательной историей! Именно поэтому для таких путешественников я подготовила занимательный квиз для нашего маршрута. Во время экскурсии нас ждут:
  • Две главные площади Владимира.
  • Четыре смотровые площадки.
  • Золотые ворота.
  • Успенский и Дмитриевский соборы.
  • Водонапорная башня.
  • Памятник основателю города.
  • Памятник вишне.
  • Владимирский Арбат.
  • Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира. Важно!
  • Программа квиза разработана для детей в возрасте 8-12 лет. Для малышей-дошколят или школьников более старшего возраста данная экскурсия не подходит, но возможно участие в смешанной группе.
  • На большую группу детей обязательно должно быть несколько взрослых сопровождающих.

По договоренности с гидом

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа
  • Сладкие призы в процессе прохождения квиза
Что не входит
  • Трансфер
  • Мастер-класс (Можно заказать дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная, поэтому настраивайтесь на 1,5-2 часа прогулки. В прохладное время одевайтесь теплее и возьмите с собой дождевики.
  • На большую группу детей обязательно должно быть несколько взрослых сопровождающих
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Для школьников
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Необычные
На выходные
Популярные места
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Успенский Собор
Святые места
Дмитриевский собор
Смотровая площадка

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