Две главные площади Владимира.

Четыре смотровые площадки.

Золотые ворота.

Успенский и Дмитриевский соборы.

Водонапорная башня.

Памятник основателю города.

Памятник вишне.

Владимирский Арбат.

Памятники пожарному, художнику, шалопаю и другим жителям Владимира. Важно!

Программа квиза разработана для детей в возрасте 8-12 лет. Для малышей-дошколят или школьников более старшего возраста данная экскурсия не подходит, но возможно участие в смешанной группе.

На большую группу детей обязательно должно быть несколько взрослых сопровождающих.

Увлекательная экскурсия для юных путешественников Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по Владимиру. Формат экскурсии идеален для юных путешественников, которые приехали в компании друзей или одноклассников, также подходит для семей с детьми. Детские экскурсии — сложный способ для подачи информации. Ведь так не просто заинтересовать живой и непоседливый ум даже самой увлекательной историей! Именно поэтому для таких путешественников я подготовила занимательный квиз для нашего маршрута. Во время экскурсии нас ждут: