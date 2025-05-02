Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки
Владимир приглашает на мастер-класс по росписи матрёшки! Погрузитесь в атмосферу творчества и создайте уникальный сувенир. Все материалы предоставляются
Начало: На Георгиевской улице
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Владимиру и вишнёвая дегустация
Владимир ждёт вас с удивительными историями и вишнёвыми угощениями. Пройдите по старинным улочкам и насладитесь мастер-классом
Начало: На Соборной пл
8 июл в 17:00
10 июл в 09:30
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по мозаике из смальты
Погрузитесь в мир творчества и создайте собственное произведение искусства из смальты. Подходит для детей и взрослых, выберите любую форму и воплотите свои идеи
Начало: Георгиевская 3, Старая аптека 2 этаж
Расписание: По субботам и воскресеньям в 12:00
5 июл в 12:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 мая 2025Очень интересный мастер-класс. Много нового узнали о росписи матрешки, о её истории. Рекомендую к посещению вместе с детьми.
- ИИрина15 апреля 2025Получили с сыном огромное удовольствие от мастер-класса. Время полетело как одно мгновенье. Мероприятие очень интересное, как взрослым так и детям.
- ООлеся11 февраля 2025Очень хочется выразить благодарность Елене за проведенную экскурсию во Владимире, это было не просто здорово, это было просто феерично. Елена
- ННаталья7 января 2025Очень необычная экскурсия, скорее Мероприятие даже. Мастер-класс и чаепитие. Узнали много интересных фактов! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Мастер-классы»
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Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июле 2025
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