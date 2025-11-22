Приглашаем взрослых и детей в увлекательный мир сладостей! Вы узнаете секреты настоящего шоколада и попробуете редкие сорта бельгийских деликатесов. Под руководством опытного мастера создадите собственные конфеты и плитки. Завершите мастер-класс уютным чаепитием с вишнёвым вареньем и хрустящими баранками.
Описание мастер-класса
- Вместе с опытным шоколатье вы научитесь темперировать шоколад, заливать его в формы и стабилизировать.
- Самостоятельно сделаете шесть шоколадных конфет с вишней и четыре маленьких шоколадных плитки.
- Примете участие в интерактивной лекции, увидите и продегустируете плоды какао-бобов, а также попробуете несколько видов бельгийского шоколада.
- А после насладитесь чаем с вишнёвым вареньем и хрустящими баранками.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в уютной мастерской.
- Возраст участников — от 3 лет.
ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Большой Московской улицы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннета — ваш гид во Владимире
Я основательница уникального арт-пространства во Владимире. С трепетной любовью и заботой я создала это место, чтобы каждый гость — будь то ребёнок или взрослый — почувствовал себя здесь как дома. На
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
22 ноя 2025
Очень интересный мастер-класс, рекомендуем от души! Были с мужем и дочкой 6 лет- понравилось всем на 💯! Хозяйке Анетте ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Очаровательная, гостеприимная, веселая и душевная! И плюсом ко всему вышесказанному оооочень вкусные шоколадные конфеты!)
Ирина
4 ноя 2025
Очень рады, что день во Владимире закончился этим мастер-классом! Нашли его на Трипстере случайно и сразу загорелись.
Путешествовали по Золотому кольцу с 6-леткой.
