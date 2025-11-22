Мои заказы

Мастер-класс во Владимире «Вишня и шоколад»

Сделать конфеты и унести с собой вкус настоящего праздника
Приглашаем взрослых и детей в увлекательный мир сладостей! Вы узнаете секреты настоящего шоколада и попробуете редкие сорта бельгийских деликатесов. Под руководством опытного мастера создадите собственные конфеты и плитки. Завершите мастер-класс уютным чаепитием с вишнёвым вареньем и хрустящими баранками.
2 отзыва
Описание мастер-класса

  • Вместе с опытным шоколатье вы научитесь темперировать шоколад, заливать его в формы и стабилизировать.
  • Самостоятельно сделаете шесть шоколадных конфет с вишней и четыре маленьких шоколадных плитки.
  • Примете участие в интерактивной лекции, увидите и продегустируете плоды какао-бобов, а также попробуете несколько видов бельгийского шоколада.
  • А после насладитесь чаем с вишнёвым вареньем и хрустящими баранками.

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит в уютной мастерской.
  • Возраст участников — от 3 лет.

ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Большой Московской улицы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннета
Аннета — ваш гид во Владимире
Я основательница уникального арт-пространства во Владимире. С трепетной любовью и заботой я создала это место, чтобы каждый гость — будь то ребёнок или взрослый — почувствовал себя здесь как дома. На
моих мастер-классах вы откроете дверь в чарующий мир шоколадного искусства! Представьте, как ваши руки творят изысканные конфеты с той самой, прославленной владимирской вишней — как вы становитесь художником, чья кисть рисует на шоколадном полотне. Я поделюсь с вами секретами шоколатье, и вы унесёте домой не просто конфеты, а сладкие шедевры, созданные своими руками. А ещё проведу для вас увлекательный мастер-класс по традиционной русской чайной церемонии и расскажу историю владимирской вишни. Приходите всей семьёй за новыми, восхитительными вкусами и тёплыми, незабываемыми воспоминаниями!

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
22 ноя 2025
Очень интересный мастер-класс, рекомендуем от души! Были с мужем и дочкой 6 лет- понравилось всем на 💯! Хозяйке Анетте ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Очаровательная, гостеприимная, веселая и душевная! И плюсом ко всему вышесказанному оооочень вкусные шоколадные конфеты!)
Ирина
Ирина
4 ноя 2025
Очень рады, что день во Владимире закончился этим мастер-классом! Нашли его на Трипстере случайно и сразу загорелись.

Путешествовали по Золотому кольцу с 6-леткой.

К вечеру разыгрался ветер, и мы с удовольствием занырнули
в теплую атмосферу Вишнёвого дома.
Делали шоколад, пили чай с вишневым вареньем, слушали рассказы Анетты о какао бобах.
В завершение ушел и с собой по мешочку шоколадных конфет и купили друзьям шоколад в подарок.
Спасибо, нам очень понравилось!

Входит в следующие категории Владимира

