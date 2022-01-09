Обзорная прогулка по Владимиру: историческая часть города, музей и соборы

Приглашаю вас на прогулку по древним улочкам города

Входной билет
Приглашаю вас на прогулку по древним улочкам города.

Мы полюбуемся на окрестности со смотровых площадок и пройдемся по Соборной площади, посетим три знаменитых владимирских музея: Успенский и Дмитриевский соборы и Исторический музей.
Обзорная прогулка по Владимиру: историческая часть города, музей и соборы
Обзорная прогулка по Владимиру: историческая часть города, музей и соборы

Что вы можете увидеть 🤩

  • Владимирский Кремль
  • Соборная площадь
  • Пешеходная улица
  • Золотые ворота
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Исторический музей.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Программа предлагает расширенный вариант обзорной экскурсии по Владимиру. Включает в себя:

  • классическую программу знакомства с Владимиром. Прогулку по древним улочкам города, посещением смотровых площадок и Соборной площади,
  • посещение трех знаменитых владимирских музеев: Успенского и Дмитриевского соборов и Исторического музея.
Успенский собор
Мы пройдем внутрь, узнаем загадку этого храма, почему его называют собором-матрешкой, увидим древние фрески, постоим на царском месте (где стояла во время службы Екатерина II) и узнаем много других тайн, связанных с этим храмом.

Дмитриевский собор

Внутри мы увидим фрески XII в., реликварий Дмитрия Солунского (списки икон и копия мощевика), захоронение первого генерал-губернатора Владимира и, наконец, просто побываем в пространстве, где когда-то стояли на службе дети и внуки Юрия Долгорукого.

Исторический музей

В музее вы сможете глубоко и предметно погрузиться в историю Владимирского края, увидеть макет города XII века и сравнить насколько он смог сохранить свои древние черты, арх. находки, документы, фотографии…
После музея вы сможете смело считать себя знатоком истории и без труда ориентироваться в исторической части города. Город станет вам родным и понятным.
Важно знать
Для посещения музеев возможно потребуются маски и QR-коды.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт,
  • питание
  • билеты в музей и соборы (150 руб. /чел. за 1 объект).

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • транспорт
  • питание
  • билеты в музей и соборы (150 руб. /чел. за 1 объект).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная пл.
Завершение: Соборная пл.
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для посещения музеев возможно потребуются маски и qr-коды.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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