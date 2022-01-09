Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Программа предлагает расширенный вариант обзорной экскурсии по Владимиру. Включает в себя:

классическую программу знакомства с Владимиром. Прогулку по древним улочкам города, посещением смотровых площадок и Соборной площади,

посещение трех знаменитых владимирских музеев: Успенского и Дмитриевского соборов и Исторического музея.

Успенский собор

Мы пройдем внутрь, узнаем загадку этого храма, почему его называют собором-матрешкой, увидим древние фрески, постоим на царском месте (где стояла во время службы Екатерина II) и узнаем много других тайн, связанных с этим храмом.

Дмитриевский собор

Внутри мы увидим фрески XII в., реликварий Дмитрия Солунского (списки икон и копия мощевика), захоронение первого генерал-губернатора Владимира и, наконец, просто побываем в пространстве, где когда-то стояли на службе дети и внуки Юрия Долгорукого.

Исторический музей

В музее вы сможете глубоко и предметно погрузиться в историю Владимирского края, увидеть макет города XII века и сравнить насколько он смог сохранить свои древние черты, арх. находки, документы, фотографии…

После музея вы сможете смело считать себя знатоком истории и без труда ориентироваться в исторической части города. Город станет вам родным и понятным.

Важно знать

Для посещения музеев возможно потребуются маски и QR-коды.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: