Увлекательное путешествие в историю и культуру русского Средневековья! Вместе мы отправимся в город Владимир, где каждая улица и каждый камень несут в себе глубокие исторические корни.
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:
- Успенский кафедральный собор
- Дмитриевский собор
- Здание Палат
- Исторический центр города Владимира
- Исторический культурный ландшафт XVIII-XIX вв
- Георгиевский храм
- Пешеходная Георгиевская улица
- Водонапорная башня
- Спасский холм
- Козлов вал
- Золотые ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Путешествие в мир русского Средневековья.
- Я познакомлю вас с знаменитым владимирским белокаменным зодчеством, проведу по старинным узким улочкам. Вместе мы погрузимся в самобытность старинного русского города, где рождалась и формировалась Россия.
- Внимательно присмотревшись к деталям проследим, как менялся город, и что ждет его в будущем. Какие места вы увидите: Успенский кафедральный собор, Дмитриевский собор, здание Палат, исторический центр города Владимира, исторический культурный ландшафт XVIII-XIX вв, Георгиевский храм, пешеходная Георгиевская улица, водонапорная башня, Спасский холм, Козлов вал, Золотые ворота.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Программа создается под запрос каждого туриста (или группы) индивидуально. В списке мест указан минимум, который будет включен в программу экскурсии. Экскурсия может быть расширена и дополнена по пожеланиям экскурсантов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Посещение музеев и выставок оплачиваются туристами самостоятельно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владимир, Соборная площадьЗавершение: Владимир, ул. Дворянская, д. 1а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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