Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира

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Увлекательное путешествие в историю и культуру русского Средневековья! Вместе мы отправимся в город Владимир, где каждая улица и каждый камень несут в себе глубокие исторические корни.
Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира
Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира
Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира
Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира
Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира
Прошлое и настоящее древней столицы - Владимира
Ближайшие даты:
14
окт
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18
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даты

Что вас ожидает:

  • Успенский кафедральный собор
  • Дмитриевский собор
  • Здание Палат
  • Исторический центр города Владимира
  • Исторический культурный ландшафт XVIII-XIX вв
  • Георгиевский храм
  • Пешеходная Георгиевская улица
  • Водонапорная башня
  • Спасский холм
  • Козлов вал
  • Золотые ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Путешествие в мир русского Средневековья.
  • Я познакомлю вас с знаменитым владимирским белокаменным зодчеством, проведу по старинным узким улочкам. Вместе мы погрузимся в самобытность старинного русского города, где рождалась и формировалась Россия.
  • Внимательно присмотревшись к деталям проследим, как менялся город, и что ждет его в будущем. Какие места вы увидите: Успенский кафедральный собор, Дмитриевский собор, здание Палат, исторический центр города Владимира, исторический культурный ландшафт XVIII-XIX вв, Георгиевский храм, пешеходная Георгиевская улица, водонапорная башня, Спасский холм, Козлов вал, Золотые ворота.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Программа создается под запрос каждого туриста (или группы) индивидуально. В списке мест указан минимум, который будет включен в программу экскурсии. Экскурсия может быть расширена и дополнена по пожеланиям экскурсантов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение музеев и выставок оплачиваются туристами самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Соборная площадь
Завершение: Владимир, ул. Дворянская, д. 1а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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