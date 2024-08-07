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всем!

Рассказывала очень понятно и динамично, некогда было заскучать.



Все таки смотреть город с гидом совсем иная история, чем самостоятельно.

Все наполняется смыслами и успеваешь прочувствовать мощь города.



А ещё Анастасия сделала прекрасные семейные снимки, за что отдельная благодарность!!!



От души благодарим и с радостью будем рекомендовать.



И спасибо этому сайту за возможность находить таких грамотных и любящих свое дело экскурсоводов!