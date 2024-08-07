На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в славное прошлое Владимира, когда он был столицей Северо-Восточной Руси в 12 веке. Узнаете историю основания города и его стремительного возвышения. Посетите главные символы
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мономахов, или Печерний, город. Мы пройдём с запада на восток всю древнейшую часть Владимира. Она совсем небольшая.
- Памятник князю Владимиру. Побываем на смотровой площадке у монумента. Я расскажу историю основания нашего города.
- Успенский собор. Посетим символ столичного статуса Владимира 12 века, отразивший как в зеркале всю 1000-летнюю историю Руси. Там рассмотрим фрески гениального Андрея Рублева и поймём, почему его «Страшный суд» — вовсе не страшный.
- Дмитриевский собор. Попробуем расшифровать многочисленные рельефы на стенах этого храма. Зайдём внутрь и оценим мастерство древних зодчих.
- Богородице-Рождественский мужской монастырь. Побываем в древнейшем монастыре Северо-Восточной Руси, который когда-то был главным духовным центром этих земель. Увидим место захоронения Александра Невского и руины древнего оборонительного вала.
Вы узнаете:
- Как и почему именно так строились соборы.
- Какую символику несут отдельные элементы храмов — от конструкции до белокаменной резьбы.
- Почему Успенский собор называют «храмом в футляре».
- Почему на фасаде собора 12 века изображены Александр Македонский и греко-римская борьба.
Организационные детали
Маршрут небольшой протяжённости. Доступен при любом уровне физической подготовки.
Дополнительно оплачиваются:
- входные билеты в Успенский собор — 250 руб. /чел. + 500 руб. /чел. билет гида.
- вход в Дмитриевский собор — 200 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 136 туристов
Владимир — мой родной город. Я хорошо знаю его, нежно люблю и хочу передать капельку этой любви другим. Я обожаю гулять по его уютным улицам и рассказывать его интересные истории. Для меня экскурсия — произведение со своей логикой, сюжетом, идеей и, главное, настроением. И я с радостью делюсь этим с гостями моего города!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
7 авг 2024
Анастасия прекрасный человек и экскурсовод! Рекомендуем от души заказывать экскурсии у этого гида.
Располагает к себе с первой минуты и создаёт дружелюбную атмосферу.
Были с 2 детьми (8 и 11 лет) понравилось
Располагает к себе с первой минуты и создаёт дружелюбную атмосферу.
Были с 2 детьми (8 и 11 лет) понравилось
Ирина
24 июл 2024
Спасибо огромное Анастасии за экскурсию! Очень интересно, познавательно, услышали много ценной информации - получили массу впечатлений и положительных эмоций ☺️
Рекомендуем познакомиться с городом в компании Анастасии 💯!!!
Рекомендуем познакомиться с городом в компании Анастасии 💯!!!
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