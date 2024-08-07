Владимир - белокаменная столица Руси

Индивидуальная экскурсия по древнему Владимиру: от Мономахова города до Богородице-Рождественского монастыря. Узнайте историю и символику каждого храма
На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в славное прошлое Владимира, когда он был столицей Северо-Восточной Руси в 12 веке. Узнаете историю основания города и его стремительного возвышения. Посетите главные символы
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- уникальные белокаменные соборы Успенский и Дмитриевский.

Пройдётесь по древней части города, побываете на смотровой площадке у памятника князю Владимиру и узнаете о его значении.

Также посетите Богородице-Рождественский мужской монастырь, где увидите место захоронения Александра Невского и руины древнего оборонительного вала

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные белокаменные соборы
  • 🏰 История основания Владимира
  • 🕍 Посещение древней части города
  • 👑 Памятник князю Владимиру
  • ⛪ Богородице-Рождественский монастырь
    • Владимир - белокаменная столица Руси
    Владимир - белокаменная столица Руси
    Владимир - белокаменная столица Руси
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

    Что можно увидеть

  • Мономахов город
  • Памятник князю Владимиру
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Богородице-Рождественский мужской монастырь

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    • Мономахов, или Печерний, город. Мы пройдём с запада на восток всю древнейшую часть Владимира. Она совсем небольшая.
    • Памятник князю Владимиру. Побываем на смотровой площадке у монумента. Я расскажу историю основания нашего города.
    • Успенский собор. Посетим символ столичного статуса Владимира 12 века, отразивший как в зеркале всю 1000-летнюю историю Руси. Там рассмотрим фрески гениального Андрея Рублева и поймём, почему его «Страшный суд» — вовсе не страшный.
    • Дмитриевский собор. Попробуем расшифровать многочисленные рельефы на стенах этого храма. Зайдём внутрь и оценим мастерство древних зодчих.
    • Богородице-Рождественский мужской монастырь. Побываем в древнейшем монастыре Северо-Восточной Руси, который когда-то был главным духовным центром этих земель. Увидим место захоронения Александра Невского и руины древнего оборонительного вала.

    Вы узнаете:

    • Как и почему именно так строились соборы.
    • Какую символику несут отдельные элементы храмов — от конструкции до белокаменной резьбы.
    • Почему Успенский собор называют «храмом в футляре».
    • Почему на фасаде собора 12 века изображены Александр Македонский и греко-римская борьба.

    Организационные детали

    Маршрут небольшой протяжённости. Доступен при любом уровне физической подготовки.

    Дополнительно оплачиваются:

    • входные билеты в Успенский собор — 250 руб. /чел. + 500 руб. /чел. билет гида.
    • вход в Дмитриевский собор — 200 руб. /чел.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Соборной площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    Ирина
    7 авг 2024
    Анастасия прекрасный человек и экскурсовод! Рекомендуем от души заказывать экскурсии у этого гида.

    Располагает к себе с первой минуты и создаёт дружелюбную атмосферу.

    Были с 2 детьми (8 и 11 лет) понравилось
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    всем!
    Рассказывала очень понятно и динамично, некогда было заскучать.

    Все таки смотреть город с гидом совсем иная история, чем самостоятельно.
    Все наполняется смыслами и успеваешь прочувствовать мощь города.

    А ещё Анастасия сделала прекрасные семейные снимки, за что отдельная благодарность!!!

    От души благодарим и с радостью будем рекомендовать.

    И спасибо этому сайту за возможность находить таких грамотных и любящих свое дело экскурсоводов!

    Анастасия прекрасный человек и экскурсовод! Рекомендуем от души заказывать экскурсии у этого гида.Анастасия прекрасный человек и экскурсовод! Рекомендуем от души заказывать экскурсии у этого гида.Анастасия прекрасный человек и экскурсовод! Рекомендуем от души заказывать экскурсии у этого гида.Анастасия прекрасный человек и экскурсовод! Рекомендуем от души заказывать экскурсии у этого гида.
    Ирина
    24 июл 2024
    Спасибо огромное Анастасии за экскурсию! Очень интересно, познавательно, услышали много ценной информации - получили массу впечатлений и положительных эмоций ☺️
    Рекомендуем познакомиться с городом в компании Анастасии 💯!!!
    Спасибо огромное Анастасии за экскурсию! Очень интересно, познавательно, услышали много ценной информации - получили массу впечатлений

    Входит в следующие категории Владимира

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