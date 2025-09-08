Е Екатерина

Безумно интересная и познавательная получилась прогулка по старому погосту. Алексей интересно и доступно доносил до нас историю. Время пролетело не заметно, а в голове отложилась информация. Если еще раз будет необходимость побывать в г. Владимир, обязательно возьмем экскурсию у Алексея вновь, но уже в другом направлении.