Старое городское кладбище, которое расположено у стен Владимирского централа вблизи от исторического центра города Владимира - это место, где можно прикоснуться к судьбам людей, и через них познать великую историю нашей страны.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииПриглашаю вас на уникальную экскурсию по Старому Князь-Владимирскому кладбищу — одному из редких сохранившихся некрополей России, который хранит память о Владимире с конца XVIII до начала XXI века. Это не просто прогулка, а настоящее путешествие сквозь эпохи, где каждая могила и каждый памятник рассказывают свою историю. Что вас ждёт? Старое Князь-Владимирское кладбище — это место, где покоятся люди, чьи судьбы сплелись с историей города и страны:
- Разнообразие судеб. Здесь нашли последний приют политики и учёные, военные и купцы, духовенство, знатные князья и простые горожане.
- Уникальные надгробия. Памятники разных эпох отражают, как менялась культура памяти — от изящных мемориалов Нового времени до строгих надписей советского периода.
- Вид на Владимирский централ. С территории кладбища открывается панорама на историческое здание знаменитой тюрьмы, связанной с именами известных личностей XX века, некоторые из которых тоже похоронены здесь. Атмосфера некрополя пропитана духом прошлого. Это место, где можно не только узнать о реальных событиях и людях, но и почувствовать связь времён, задуматься о жизни, памяти и вечности. Кому будет интересно?
- Тем, кто увлекается историей Владимира и хочет увидеть её через судьбы его жителей.
- Любителям необычных маршрутов, где каждый шаг открывает новые грани прошлого.
- Всем, кто ценит тишину, размышления и возможность прикоснуться к чему-то большему. Почему стоит пойти?
- Увидите редкий исторический некрополь, сохранивший дух нескольких веков.
- Узнаете о людях, которые строили историю Владимира и России.
• Ощутите уникальную атмосферу, где прошлое оживает в каждом памятнике. Важная информация:
- Экскурсию проведу я или один из членов нашей команды гидов.
- Группы до 45 человек. Стоимость для первых 7 участников фиксированная, далее — доплата 800 рублей за каждого, начиная с восьмого.
- Удлинение маршрута возможно по вашему желанию, доплата — 4000 рублей за час (по согласованию с гидом).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Захоронения братьев Столетовых - героя обороны Шипки и выдающегося физика
- Могила матери первого маршала СССР и связанную с ней необычную историю
- Участки кладбища, где покоятся представители иудейской и мусульманской общин
- Место упокоения святителя Афанасия (Сахарова)
- Могила блаженной Наташи, рядом с которой установлен почтовый ящик для писем «на тот свет»
- Кенотаф католического святого, погибшего в стенах тюрьмы во Владимире
- А также множество других интересных и загадочных мест, хранящих историю прошлого
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт
Место начала и завершения?
Владимир, улица Большая Нижегородская, д. 71
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Отзывы и рейтинг
5
Е
Екатерина
8 сен 2025
Безумно интересная и познавательная получилась прогулка по старому погосту. Алексей интересно и доступно доносил до нас историю. Время пролетело не заметно, а в голове отложилась информация. Если еще раз будет необходимость побывать в г. Владимир, обязательно возьмем экскурсию у Алексея вновь, но уже в другом направлении.
