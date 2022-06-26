Владимирское Ополье - это возможность окунуться в прошлое.



Путешествие включает посещение усадеб князей Голицыных, осмотр церкви Дмитрия Солунского и заброшенных часовен. На обратном пути - остановка в Юрьеве-Польском с посещением музея и Георгиевского храма. Экскурсия позволяет увидеть уникальные места, которые ещё не охвачены массовым туризмом. Это шанс насладиться архитектурой и природой, а также узнать интересные исторические факты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться природой и архитектурой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и снежным условиям.

Сейчас август — это идеальное время.