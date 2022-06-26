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Владимирское Ополье: путешествие во времени

Уникальная экскурсия по Владимирскому Ополью. Посетите старинные усадьбы и храмы, насладитесь атмосферой древних мест и узнайте их историю
Владимирское Ополье - это возможность окунуться в прошлое.

Путешествие включает посещение усадеб князей Голицыных, осмотр церкви Дмитрия Солунского и заброшенных часовен. На обратном пути - остановка в Юрьеве-Польском с посещением музея и Георгиевского храма. Экскурсия позволяет увидеть уникальные места, которые ещё не охвачены массовым туризмом. Это шанс насладиться архитектурой и природой, а также узнать интересные исторические факты
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные усадьбы
  • ⛪ Исторические храмы
  • 🌿 Природные красоты
  • 🏛️ Музейные экспонаты
  • 🧀 Дегустация сыра

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться природой и архитектурой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Владимирское Ополье: путешествие во времени

Что можно увидеть

  • Село Клементьево
  • Замок графов Толей
  • Усадьба Багратионов
  • Георгиевский храм
  • Сыродельня в Красном

Описание экскурсии

Неизведанная Владимирская земля

Вы увидите удивительные места, куда пока не добрался массовый туризм. В программе экскурсии:

  • Село Клементьево — я покажу заброшенный храм, когда-то принадлежавший Новодевичьему монастырю.
  • Замок графов Толей — вы осмотрите руины усадебного ансамбля конца XIX века. Расшифруете особенности архитектуры главного дома, украшенного зубчатыми башнями, парадным подъездом и стрельчатыми арками. А также услышите связанную с замком печальную историю любви.
  • Усадьба Багратионов — я расскажу, как во владимирском селе Сима оказался полководец Багратион и почему его похоронили в имении. Кроме того, мы побываем внутри усадьбы в гостях у Аллы Анатольевны, она нам расскажет интересные подробности о жизни полководца, которых вы нигде не найдёте! А еще вы увидите церковь Дмитрия Солунского 18 века и первое место захоронения Петра Ивановича.
  • Юрьев-Польский — древний город с валами, основанный в 1152 году. Вы оцените Георгиевский храм и посетите местный музей, где увидите интерьеры усадьбы Голицыных и артефакты Отечественной войны.
  • Сыродельня в древнем селе Красное, которое принадлежало Дмитрию Донскому! Маленькое предприятие имеет много наград. Мы попробуем самые интересные сорта сыра, а если захотите — закажем большую дегустацию.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Билеты в музей в Юрьев-Польском оплачиваются дополнительно — 60 руб/чел.
  • В Юрьеве-польском есть кафе, в нём можно пообедать недорого и вкусно
  • Последняя пятница месяца — санитарный день в музее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня
Таня — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3374 туристов
Я — аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорные экскурсии, отдых
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выходного дня и тур на 2-3 дня, посещение музеев и выставок, мастер-клаcсы и дегустации, транспорт и фото/видеосъёмки. Подберём рестораны, кафе и устроим комплексное питание. Гарантируем качество исполнения, подтверждённое аккредитацией Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Владимирской Епархии и аттестационной комиссии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Оксана
Очень необычная поездка, красивейшие места, гид - в теме!
Очень необычная поездка, красивейшие места, гид - в теме!
Очень необычная поездка, красивейшие места, гид - в теме!
Очень необычная поездка, красивейшие места, гид - в теме!
Очень необычная поездка, красивейшие места, гид - в теме!
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М
Экскурсия составлена для любителей истории, старины, заброшек и путешествий. Экскурсовод владеет материалом, умеет его подать, интересный собеседник, деликатный гид. История края на местности и в лицах заиграла новыми красками; локации
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маршрута сами по себе интересны, разнообразны, необычны и просто красивы, а увлекательный рассказ Татьяны, как и заявлено в названии экскурсии, позволил не только разглядеть красоту Ополья и его архитектурных и ландшафтных памятников, но и увидеть вживе, как изменялся край с эпохи финно-угорских и славянских племен до наших дней.

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О
Благодарю от всей души гида по Владимирскому Ополью Татьяну. Блистательная рассказчица продемонстрировала глубокие и всесторонние знания истории Владимирского края, а также неравнодушное отношение к городу Владимиру, его историческим памятникам и
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трогательное внимание к гостям города. Выражаю личную признательность прекрасному гиду за то, что она отвезла нас в местечко Лучки, узнав, что я бывала там в своем далеком советском детстве. Этот населенный пункт не был заявлен в программе экскурсии. Татьяна - профессионал высочайшего уровня! Безусловно рекомендую)

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Мария
Нашим гидом была Елена. Очень приятная в общении и подачи информации. Посетили все места маршрута. Было очень познавательно. Особенно понравилась экскурсия в Симах. Когда приезжаешь в такие места, хочется выразить
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бесконечную благодарность, людям сохраняются наследие и передадим знания нашим детям и внукам. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу в Симах Алле Анатольевне. Сыну понравились заброшки по пути. Очень хорошие локации для лофтовых фото. Поездка была очень комфортная и познавательная. Однозначно рекомендую

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Н
Интересная экскурсия. Позволяет познакомиться с малоразрекламированными уголками Владимирской области, окунуться в жизнь русской провинции, почувствовать быт и атмосферу сельской жизни, увидеть во всей красе ополье. Много нового узнали о жизни героя войны 1812 года Багратиона. Спасибо Татьяне за познавательный рассказ об истории края и яркие впечатления от красоты русской природы.
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М
Огромное спасибо Татьяне! Отвезла, рассказала, показала, накормила, привезла… но все с таким энтузиазмом и блеском в глазах, что еще долго останутся в душе. Интересный и нетиповой маршрут добавляют звездочек в мой отзыв. Еще раз огромное спасибо Татьяне!
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