Владимирское Ополье - это возможность окунуться в прошлое.
Путешествие включает посещение усадеб князей Голицыных, осмотр церкви Дмитрия Солунского и заброшенных часовен. На обратном пути - остановка в Юрьеве-Польском с посещением музея и Георгиевского храма. Экскурсия позволяет увидеть уникальные места, которые ещё не охвачены массовым туризмом. Это шанс насладиться архитектурой и природой, а также узнать интересные исторические факты
Путешествие включает посещение усадеб князей Голицыных, осмотр церкви Дмитрия Солунского и заброшенных часовен. На обратном пути - остановка в Юрьеве-Польском с посещением музея и Георгиевского храма. Экскурсия позволяет увидеть уникальные места, которые ещё не охвачены массовым туризмом. Это шанс насладиться архитектурой и природой, а также узнать интересные исторические факты
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные усадьбы
- ⛪ Исторические храмы
- 🌿 Природные красоты
- 🏛️ Музейные экспонаты
- 🧀 Дегустация сыра
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться природой и архитектурой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Село Клементьево
- Замок графов Толей
- Усадьба Багратионов
- Георгиевский храм
- Сыродельня в Красном
Описание экскурсии
Неизведанная Владимирская земля
Вы увидите удивительные места, куда пока не добрался массовый туризм. В программе экскурсии:
- Село Клементьево — я покажу заброшенный храм, когда-то принадлежавший Новодевичьему монастырю.
- Замок графов Толей — вы осмотрите руины усадебного ансамбля конца XIX века. Расшифруете особенности архитектуры главного дома, украшенного зубчатыми башнями, парадным подъездом и стрельчатыми арками. А также услышите связанную с замком печальную историю любви.
- Усадьба Багратионов — я расскажу, как во владимирском селе Сима оказался полководец Багратион и почему его похоронили в имении. Кроме того, мы побываем внутри усадьбы в гостях у Аллы Анатольевны, она нам расскажет интересные подробности о жизни полководца, которых вы нигде не найдёте! А еще вы увидите церковь Дмитрия Солунского 18 века и первое место захоронения Петра Ивановича.
- Юрьев-Польский — древний город с валами, основанный в 1152 году. Вы оцените Георгиевский храм и посетите местный музей, где увидите интерьеры усадьбы Голицыных и артефакты Отечественной войны.
- Сыродельня в древнем селе Красное, которое принадлежало Дмитрию Донскому! Маленькое предприятие имеет много наград. Мы попробуем самые интересные сорта сыра, а если захотите — закажем большую дегустацию.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Билеты в музей в Юрьев-Польском оплачиваются дополнительно — 60 руб/чел.
- В Юрьеве-польском есть кафе, в нём можно пообедать недорого и вкусно
- Последняя пятница месяца — санитарный день в музее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3374 туристов
Я — аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорные экскурсии, отдых
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень необычная поездка, красивейшие места, гид - в теме!
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М
Экскурсия составлена для любителей истории, старины, заброшек и путешествий. Экскурсовод владеет материалом, умеет его подать, интересный собеседник, деликатный гид. История края на местности и в лицах заиграла новыми красками; локации
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О
Благодарю от всей души гида по Владимирскому Ополью Татьяну. Блистательная рассказчица продемонстрировала глубокие и всесторонние знания истории Владимирского края, а также неравнодушное отношение к городу Владимиру, его историческим памятникам и
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Нашим гидом была Елена. Очень приятная в общении и подачи информации. Посетили все места маршрута. Было очень познавательно. Особенно понравилась экскурсия в Симах. Когда приезжаешь в такие места, хочется выразить
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Н
Интересная экскурсия. Позволяет познакомиться с малоразрекламированными уголками Владимирской области, окунуться в жизнь русской провинции, почувствовать быт и атмосферу сельской жизни, увидеть во всей красе ополье. Много нового узнали о жизни героя войны 1812 года Багратиона. Спасибо Татьяне за познавательный рассказ об истории края и яркие впечатления от красоты русской природы.
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М
Огромное спасибо Татьяне! Отвезла, рассказала, показала, накормила, привезла… но все с таким энтузиазмом и блеском в глазах, что еще долго останутся в душе. Интересный и нетиповой маршрут добавляют звездочек в мой отзыв. Еще раз огромное спасибо Татьяне!
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