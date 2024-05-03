Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
Вас ждёт увлекательное путешествие по старинным усадьбам Владимира.
В селе Черкутино посетите мемориальный дом-музей великого законотворца Михаила Михайловича Сперанского. Узнайте о его вкладе в юридическую науку и образование в России.
Далее отправляйтесь читать дальше
в усадьбу Орехово, где жил и работал основоположник русской авиации Николай Егорович Жуковский. Откройте для себя творческую лабораторию учёного и его выдающиеся труды.
Завершите экскурсию у готической усадьбы Жерехово, одного из старейших памятников архитектуры во Владимирской области. Полюбуйтесь её барочной и псевдоготической архитектурой, узнаете о её владельцах и истории. Транспортные расходы включены в стоимость, а дополнительные расходы на билеты оплачиваются отдельно. Не упустите шанс погрузиться в историю и культуру Владимирской области
5
1 отзыв
6 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальные исторические объекты
🧑🏫 Образовательный характер
🚗 Комфортное передвижение
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
📸 Возможность сделать уникальные фотографии
🎓 Знакомство с выдающимися личностями
Что можно увидеть
Музей М.М. Сперанского
Усадьба Орехово
Усадьба Жерехово
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музей М. М. Сперанского
Мы начнём экскурсию с села Черкутино, где родился знаменитый реформатор своего времени Михаил Михайлович Сперанский. Вы побываете в мемориальном доме-музее, осмотрите экспонаты выставочного зала и узнаете о биографии выдающегося законотворца, основоположника юридической науки и классического юридического образования в России.
Усадьба Орехово
Затем вы посетите поместье, где родился основоположник русской аэродинамики и воздухоплавания Николай Егорович Жуковский. Орехово было творческой лабораторией учёного, «отца русской авиации». В кабинете усадебного дома он создал многие свои труды. Орехово было местом встреч, оживлённых бесед и споров выдающихся учёных конца 19 — начала 20 вв.
Усадьба Жерехово
В завершение мы отправимся к одной из старейших усадеб во Владимирской области. Территория закрыта, поэтому мы осмотрим сооружение снаружи. Вы познакомитесь с архитектурой памятника 18 века, созданного в стиле барокко и перестроенного в псевдоготическом стиле. Особенно выразительны обелиски на башнях, издали напоминающие горящие свечи. В разное время усадьба принадлежала Всеволожским, Зубовым, Оболенским.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость. Поездка проходит на автомобиле Mazda CX-5.
Дополнительные расходы: билет в дом-музей усадьба Н. Е. Жуковского — 250 руб. за взрослого, школьники — 240 руб., дети до 7 лет бесплатно; музей М. М. Сперанского — 250 руб. за человека. Оплата наличными в кассах музеев.
Усадьбу Жерехово осматриваем только снаружи, билеты не нужны
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Екатерина, и сегодня я буду вашим экскурсоводом! Так я обычно начинаю свою экскурсию. Я — аттестованный экскурсовод Владимирской области и аккредитованный частный гид Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Моё основное направление читать дальше
— усадьбы и старинные русские города: я люблю путешествовать по России и, конечно, посещать усадьбы в разных уголках нашей страны. Также я провожу экскурсии в одном из уникальных дворцово-парковых ансамблей Владимирской области — усадьбе Муромцево. История этой усадьбы тесно связана с городом Судогдой, рядом с которым Муромцево и расположено. Поэтому я всегда рассказываю об этом небольшом городке на своих экскурсиях.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
3 мая 2024
Замечательная экскурсия - очень информативная, насыщенная и увлекательная. Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень приятно слушать людей, которые не просто знают, но и любят то, о чем говорят. Это же относится и к экскурсоводам в усадьбе Жуковского и музее Сперанского. Люди с горящими глазами, мы вами искренне восхищены!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира