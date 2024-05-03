Аллеями старинных владимирских усадеб

Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
Вас ждёт увлекательное путешествие по старинным усадьбам Владимира.

В селе Черкутино посетите мемориальный дом-музей великого законотворца Михаила Михайловича Сперанского. Узнайте о его вкладе в юридическую науку и образование в России.

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в усадьбу Орехово, где жил и работал основоположник русской авиации Николай Егорович Жуковский. Откройте для себя творческую лабораторию учёного и его выдающиеся труды.

Завершите экскурсию у готической усадьбы Жерехово, одного из старейших памятников архитектуры во Владимирской области. Полюбуйтесь её барочной и псевдоготической архитектурой, узнаете о её владельцах и истории. Транспортные расходы включены в стоимость, а дополнительные расходы на билеты оплачиваются отдельно. Не упустите шанс погрузиться в историю и культуру Владимирской области

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

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  6. 🎓 Знакомство с выдающимися личностями

Что можно увидеть

  • Музей М.М. Сперанского
  • Усадьба Орехово
  • Усадьба Жерехово
Аллеями старинных владимирских усадеб
Аллеями старинных владимирских усадеб
Аллеями старинных владимирских усадеб
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей М. М. Сперанского

Мы начнём экскурсию с села Черкутино, где родился знаменитый реформатор своего времени Михаил Михайлович Сперанский. Вы побываете в мемориальном доме-музее, осмотрите экспонаты выставочного зала и узнаете о биографии выдающегося законотворца, основоположника юридической науки и классического юридического образования в России.

Усадьба Орехово

Затем вы посетите поместье, где родился основоположник русской аэродинамики и воздухоплавания Николай Егорович Жуковский. Орехово было творческой лабораторией учёного, «отца русской авиации». В кабинете усадебного дома он создал многие свои труды. Орехово было местом встреч, оживлённых бесед и споров выдающихся учёных конца 19 — начала 20 вв.

Усадьба Жерехово

В завершение мы отправимся к одной из старейших усадеб во Владимирской области. Территория закрыта, поэтому мы осмотрим сооружение снаружи. Вы познакомитесь с архитектурой памятника 18 века, созданного в стиле барокко и перестроенного в псевдоготическом стиле. Особенно выразительны обелиски на башнях, издали напоминающие горящие свечи. В разное время усадьба принадлежала Всеволожским, Зубовым, Оболенским.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Поездка проходит на автомобиле Mazda CX-5.
  • Дополнительные расходы: билет в дом-музей усадьба Н. Е. Жуковского — 250 руб. за взрослого, школьники — 240 руб., дети до 7 лет бесплатно; музей М. М. Сперанского — 250 руб. за человека. Оплата наличными в кассах музеев.
  • Усадьбу Жерехово осматриваем только снаружи, билеты не нужны

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
3 мая 2024
Замечательная экскурсия - очень информативная, насыщенная и увлекательная. Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень приятно слушать людей, которые не просто знают, но и любят то, о чем говорят. Это же относится и к экскурсоводам в усадьбе Жуковского и музее Сперанского. Люди с горящими глазами, мы вами искренне восхищены!

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