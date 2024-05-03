Вас ждёт увлекательное путешествие по старинным усадьбам Владимира.В селе Черкутино посетите мемориальный дом-музей великого законотворца Михаила Михайловича Сперанского. Узнайте о его вкладе в юридическую науку и образование в России.Далее отправляйтесь

в усадьбу Орехово, где жил и работал основоположник русской авиации Николай Егорович Жуковский. Откройте для себя творческую лабораторию учёного и его выдающиеся труды. Завершите экскурсию у готической усадьбы Жерехово, одного из старейших памятников архитектуры во Владимирской области. Полюбуйтесь её барочной и псевдоготической архитектурой, узнаете о её владельцах и истории. Транспортные расходы включены в стоимость, а дополнительные расходы на билеты оплачиваются отдельно. Не упустите шанс погрузиться в историю и культуру Владимирской области

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей М. М. Сперанского

Мы начнём экскурсию с села Черкутино, где родился знаменитый реформатор своего времени Михаил Михайлович Сперанский. Вы побываете в мемориальном доме-музее, осмотрите экспонаты выставочного зала и узнаете о биографии выдающегося законотворца, основоположника юридической науки и классического юридического образования в России.

Усадьба Орехово

Затем вы посетите поместье, где родился основоположник русской аэродинамики и воздухоплавания Николай Егорович Жуковский. Орехово было творческой лабораторией учёного, «отца русской авиации». В кабинете усадебного дома он создал многие свои труды. Орехово было местом встреч, оживлённых бесед и споров выдающихся учёных конца 19 — начала 20 вв.

Усадьба Жерехово

В завершение мы отправимся к одной из старейших усадеб во Владимирской области. Территория закрыта, поэтому мы осмотрим сооружение снаружи. Вы познакомитесь с архитектурой памятника 18 века, созданного в стиле барокко и перестроенного в псевдоготическом стиле. Особенно выразительны обелиски на башнях, издали напоминающие горящие свечи. В разное время усадьба принадлежала Всеволожским, Зубовым, Оболенским.

Организационные детали