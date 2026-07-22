Марина проводит ещё 1 экскурсию

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Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья

Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
Это путешествие приоткроет для вас дверь в сложную и многоликую историю Древней Руси.

Мы исследуем уголки Владимира, где оставил след легендарный князь Андрей Боголюбский, рассмотрим творения зодчих 12 века и расшифруем послание на стенах монастыря.

А после познакомимся с памятниками Боголюбова града и насладимся дивным пейзажем с церковью Покрова на Нерли.
5
67 отзывов
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья

Описание экскурсии

По следам великого князя

Главные страницы истории Владимирской Руси откроются вам на территории Нового города, который появился по велению князя Андрея Боголюбского. Мы рассмотрим шедевры иностранных зодчих 12 века и загадаем желание под аркой Золотых ворот, о создании которых я расскажу. С нескольких смотровых площадок полюбуемся просторами знаменитого Залесья и Патриаршим садом, побываем на месте бывшей резиденции князя и его отца Юрия Долгорукого. Кроме того, вы отыщете «Владимирский Арбат», окажетесь в древнейшей части города и с моей помощью попробуете разгадать послание, зашифрованное на стенах Дмитриевского собора.

Предания Боголюбова града

Затем мы отправимся в место, где когда-то размещался грандиозный замок Андрея Боголюбского. Вы прогуляетесь по территории Боголюбова града, где встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего. Посетите монументальный храм 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря и узнаете, что связывает его с Храмом Христа Спасителя. И конечно, приоткроете тайну трагедии, которая по сей день считается одним из самых страшных и загадочных убийств в истории средневековой Руси.

В завершение прогулки в русское Средневековье мы совершим паломнический путь к самому красивому храму России — церкви Покрова на Нерли. Вы ощутите силу притяжения этого места и восхититесь его необыкновенной красотой.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Haval Jolion Premium (максимум 4 пассажира)
  • Если вас больше 4 человек — напишите гиду, чтобы уточнить стоимость аренды минивена или микроавтобуса (зависит от сезона)
  • Нам предстоит пройти 3 км пешком до храма Покрова на Нерли, поэтому желательно запастись удобной обувью, а также головными уборами (для дам) для посещения храмов
  • Программа экскурсии может корректироваться, исходя из погодных условий и ваших пожеланий
  • Экскурсию проведу для вас я или моя коллега

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4841 туриста
Я гид-экскурсовод по Владимиру, Суздалю и окрестностям. Считаю, что историю России невозможно понять без истории Суздаля и Владимира: вся корневая система будущей Московии, все базовые смыслы нашей великой страны были
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заложены именно на этой земле. Моя цель — донести важные факты и ключевые моменты истории до своих гостей простым и доступным языком. Я не люблю длинные лекции на одном месте, много цифр и фамилий. Вовлекаю (по возможности) гостей в диалог, привожу несколько точек зрения на события, благодаря большому опыту путешествий, информацию всегда даю в контексте мировой истории, привожу аналогии исторических фактов и современных. Я работаю в команде с коллегами — увлечёнными людьми и настоящими профессионалами своего дела. Приглашаем вас совершить историческое путешествие по древней Владимиро-Суздальской земле в сопровождении хорошего проводника.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Дата посещения: 21 июл 2026
21 июля мы ,две подруги из Москвы,побывали на экскурсии "Владимир и Боголюбов Град...с замечательным гидом Мариной.Это была великолепная прогулка на машине и пешком,с посещением интереснейших мест Владимира и Боголюбова. Марина-прекрасный
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рассказчик,очень эрудированный человек,влюбюленный в свой город.Она очень внимательна и деликатна,общаться с ней очень приятно и интересно. У нее прекрасная речь и потрясающее чувство юмора. Мы остались в восторге от экскурсии и хотим еще раз поблагодарить Марину ! Рекомендуем всем этого чудесного экскурсовода!

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О
Марина профессионал и душевный человек. Наше путешествие в Боголюбово и Владимир было прекрасно организовано, увлекательно и заботливо. 4 часа пролетели незаметно. Более того, Марина подарила нам дополнительно 40 минут на фотосъемки.
Марина профессионал и душевный человек. Наше путешествие в Боголюбово и Владимир было прекрасно организовано, увлекательно и
Марина профессионал и душевный человек. Наше путешествие в Боголюбово и Владимир было прекрасно организовано, увлекательно и
Марина профессионал и душевный человек. Наше путешествие в Боголюбово и Владимир было прекрасно организовано, увлекательно и
Марина профессионал и душевный человек. Наше путешествие в Боголюбово и Владимир было прекрасно организовано, увлекательно и
Марина профессионал и душевный человек. Наше путешествие в Боголюбово и Владимир было прекрасно организовано, увлекательно и
Марина профессионал и душевный человек. Наше путешествие в Боголюбово и Владимир было прекрасно организовано, увлекательно и
Марина профессионал и душевный человек. Наше путешествие в Боголюбово и Владимир было прекрасно организовано, увлекательно и
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Виктория
Ах, какая душевная экскурсия!
Удивительная природа, намоленные места, монастыри и храмы.
И чудесный гид. С Мариной посетили церковь Покрова на Нерли, что возвышается красивой свечой над заливными лугами. Прикоснулись к искусству Андрея Рублева. Полюбовались искусством итальянских зодчих, сотворивших Дмитриевский собор. И увидели собор в соборе. Такая старинная русская матрёшка)))
Марина, благодарим за чудесный экскурс в историю!
Ах, какая душевная экскурсия!
Ах, какая душевная экскурсия!
Ах, какая душевная экскурсия!
Ах, какая душевная экскурсия!
Ах, какая душевная экскурсия!
Ах, какая душевная экскурсия!
Ах, какая душевная экскурсия!
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О
Отличная экскурсия, легко воспринимается, экскурсовод очень грамотно и интересно провела нас по древним храмам, без лишней информации, при этом получили ответы на все наши вопросы. Скорректировали время проведения по нашей просьбе. Рекомендуем 👍
Отличная экскурсия, легко воспринимается, экскурсовод очень грамотно и интересно провела нас по древним храмам, без лишней
Отличная экскурсия, легко воспринимается, экскурсовод очень грамотно и интересно провела нас по древним храмам, без лишней
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Дарья
Экскурсию проводила Елена.
Мы посмотрели все, что запланировали.
Дмитриевский собор, Успенский собор с фресками Рублёва, смотровые площадки Владимира, заехали в Боголюбово и дошли до Покрова на Нерли.
Елена – профессионал своего дела!
Всё очень понравилось!
Хочется вернуться)
Экскурсию проводила Елена.
Экскурсию проводила Елена.
Экскурсию проводила Елена.
Экскурсию проводила Елена.
Экскурсию проводила Елена.
Экскурсию проводила Елена.
Экскурсию проводила Елена.
Экскурсию проводила Елена.
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Алиса
Посетили экскурсию 6 апреля, остались в полном восторге Марина замечательный, увлеченный и эрудированный экскурсовод, показала и рассказала нам о местах, пропитанных древней историей Руси, о правителях, творивших историю, о традициях
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людей живших в этих местах и о современности славного города Владимира

Подача материала экскурсии была удивительно легкой, с приятным юмором, но при этом глубокой, и побуждающей к самостоятельному изучению смежных исторических тем

Нам удивительно повезло, и в наш приезд состоялся разлив рек Нерль и Клязьма, Марина организовала водную прогулку к храму Покрова на Нерли, мы смогли увидеть поистине великолепные виды

Спасибо огромное, и до новых встреч- обязательно вернемся, что бы прикоснуться к истории Суздаля

Посетили экскурсию 6 апреля, остались в полном восторге Марина замечательный, увлеченный и эрудированный экскурсовод, показала и
Посетили экскурсию 6 апреля, остались в полном восторге Марина замечательный, увлеченный и эрудированный экскурсовод, показала и
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