Марина проводит ещё 1 экскурсию

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Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья

Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского

Марина
Марина – Гид из Владимира
Это путешествие приоткроет для вас дверь в сложную и многоликую историю 📖 Древней Руси.

Мы исследуем уголки Владимира, где оставил след легендарный князь Андрей Боголюбский, рассмотрим творения зодчих 12 века и расшифруем послание на стенах монастыря.

А после познакомимся с памятниками Боголюбова града и насладимся дивным пейзажем с церковью Покрова на Нерли.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 700 ₽ за экскурсию

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Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья

Что вас ожидает

По следам великого князя
Главные страницы истории 📖 Владимирской Руси откроются вам на территории Нового города, который появился по велению князя Андрея Боголюбского. Мы рассмотрим шедевры иностранных зодчих 12 века и загадаем желание под аркой Золотых ворот, о создании которых я расскажу. С нескольких смотровых площадок полюбуемся просторами знаменитого Залесья и Патриаршим садом, побываем на месте бывшей резиденции князя и его отца Юрия Долгорукого. Кроме того, вы отыщете «Владимирский Арбат», окажетесь в древнейшей части города и с моей помощью попробуете разгадать послание, зашифрованное на стенах Дмитриевского собора.

Предания Боголюбова града
Затем мы отправимся в место, где когда-то размещался грандиозный замок 🏰 Андрея Боголюбского. Вы прогуляетесь 👣 по территории Боголюбова града, где встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего. Посетите монументальный храм 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря и узнаете, что связывает его с Храмом Христа Спасителя. И конечно, приоткроете тайну трагедии, которая по сей день считается одним из самых страшных и загадочных убийств в истории 📖 средневековой Руси.

В завершение прогулки в русское Средневековье мы совершим паломнический путь к самому красивому храму России — церкви Покрова на Нерли. Вы ощутите силу притяжения этого места и восхититесь его необыкновенной красотой.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проводится на вашем автомобиле 🚘, или, за дополнительную плату, на моём автомобиле 🚘 (до 4 человек) или на микроавтобусе 🚌 (до 20 человек)
  • Нам предстоит пройти 3 км пешком до храма Покрова на Нерли, поэтому желательно запастись удобной обувью, а также головными уборами (для дам) для посещения храмов
  • Программа экскурсии 🧭 может корректироваться, исходя из погодных условий и ваших пожеланий
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Добрый день! Меня зовут Марина, я работаю гидом по городам Золотого Кольца, как с группами, так и с индивидуальными туристами. В школе я ужасно не любила историю, и только начав погружаться в профессию гида, осознала, насколько же это интересно и захватывающе. Поэтому, составляя программы и маршруты экскурсий, я стараюсь избегать банальностей и заученных фактов. Для меня каждая экскурсия — это маленькое путешествие в прошлое, а иногда и в будущее. Предлагаю вам погрузиться в атмосферу древних городов, неизвестных артефактов, узнать несколько версий исторических событий, познакомиться с интересными страницами в биографии известных людей, которые жили на просторах нашей родины. По вашему пожеланию адаптирую программу экскурсии под любые вкусы. Это может быть легкое знакомство с городом, паломнический тур или захватывающий квест для молодого поколения. Приезжайте, я буду очень рада знакомству.
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Марина проводит ещё 1 экскурсию

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