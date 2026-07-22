Марина проводит ещё 1 экскурсию

Это путешествие приоткроет для вас дверь в сложную и многоликую историю Древней Руси. Мы исследуем уголки Владимира, где оставил след легендарный князь Андрей Боголюбский, рассмотрим творения зодчих 12 века и расшифруем послание на стенах монастыря. А после познакомимся с памятниками Боголюбова града и насладимся дивным пейзажем с церковью Покрова на Нерли.

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Описание экскурсии

По следам великого князя

Главные страницы истории Владимирской Руси откроются вам на территории Нового города, который появился по велению князя Андрея Боголюбского. Мы рассмотрим шедевры иностранных зодчих 12 века и загадаем желание под аркой Золотых ворот, о создании которых я расскажу. С нескольких смотровых площадок полюбуемся просторами знаменитого Залесья и Патриаршим садом, побываем на месте бывшей резиденции князя и его отца Юрия Долгорукого. Кроме того, вы отыщете «Владимирский Арбат», окажетесь в древнейшей части города и с моей помощью попробуете разгадать послание, зашифрованное на стенах Дмитриевского собора.

Предания Боголюбова града

Затем мы отправимся в место, где когда-то размещался грандиозный замок Андрея Боголюбского. Вы прогуляетесь по территории Боголюбова града, где встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего. Посетите монументальный храм 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря и узнаете, что связывает его с Храмом Христа Спасителя. И конечно, приоткроете тайну трагедии, которая по сей день считается одним из самых страшных и загадочных убийств в истории средневековой Руси.

В завершение прогулки в русское Средневековье мы совершим паломнический путь к самому красивому храму России — церкви Покрова на Нерли. Вы ощутите силу притяжения этого места и восхититесь его необыкновенной красотой.

Организационные детали