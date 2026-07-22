Марина проводит ещё 1 экскурсию

Главные страницы истории Владимирской Руси откроются вам на территории Нового города, который появился по велению князя Андрея Боголюбского. Мы рассмотрим шедевры иностранных зодчих 12 века и загадаем желание под аркой Золотых ворот, о создании которых я расскажу. С нескольких смотровых площадок полюбуемся просторами знаменитого Залесья и Патриаршим садом, побываем на месте бывшей резиденции князя и его отца Юрия Долгорукого. Кроме того, вы отыщете «Владимирский Арбат», окажетесь в древнейшей части города и с моей помощью попробуете разгадать послание, зашифрованное на стенах Дмитриевского собора.
Предания Боголюбова града
Затем мы отправимся в место, где когда-то размещался грандиозный замок Андрея Боголюбского. Вы прогуляетесь по территории Боголюбова града, где встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего. Посетите монументальный храм 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря и узнаете, что связывает его с Храмом Христа Спасителя. И конечно, приоткроете тайну трагедии, которая по сей день считается одним из самых страшных и загадочных убийств в истории средневековой Руси.
В завершение прогулки в русское Средневековье мы совершим паломнический путь к самому красивому храму России — церкви Покрова на Нерли. Вы ощутите силу притяжения этого места и восхититесь его необыкновенной красотой.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле Haval Jolion Premium (максимум 4 пассажира)
Если вас больше 4 человек — напишите гиду, чтобы уточнить стоимость аренды минивена или микроавтобуса (зависит от сезона)
Нам предстоит пройти 3 км пешком до храма Покрова на Нерли, поэтому желательно запастись удобной обувью, а также головными уборами (для дам) для посещения храмов
Программа экскурсии может корректироваться, исходя из погодных условий и ваших пожеланий
Экскурсию проведу для вас я или моя коллега
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4841 туриста
Я гид-экскурсовод по Владимиру, Суздалю и окрестностям. Считаю, что историю России невозможно понять без истории Суздаля и Владимира: вся корневая система будущей Московии, все базовые смыслы нашей великой страны были читать дальшеуменьшить
заложены именно на этой земле.
Моя цель — донести важные факты и ключевые моменты истории до своих гостей простым и доступным языком. Я не люблю длинные лекции на одном месте, много цифр и фамилий. Вовлекаю (по возможности) гостей в диалог, привожу несколько точек зрения на события, благодаря большому опыту путешествий, информацию всегда даю в контексте мировой истории, привожу аналогии исторических фактов и современных.
Я работаю в команде с коллегами — увлечёнными людьми и настоящими профессионалами своего дела. Приглашаем вас совершить историческое путешествие по древней Владимиро-Суздальской земле в сопровождении хорошего проводника.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Дата посещения: 21 июл 2026
21 июля мы ,две подруги из Москвы,побывали на экскурсии "Владимир и Боголюбов Град...с замечательным гидом Мариной.Это была великолепная прогулка на машине и пешком,с посещением интереснейших мест Владимира и Боголюбова. Марина-прекрасный читать дальшеуменьшить
рассказчик,очень эрудированный человек,влюбюленный в свой город.Она очень внимательна и деликатна,общаться с ней очень приятно и интересно. У нее прекрасная речь и потрясающее чувство юмора. Мы остались в восторге от экскурсии и хотим еще раз поблагодарить Марину ! Рекомендуем всем этого чудесного экскурсовода!
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О
Олег
Марина профессионал и душевный человек. Наше путешествие в Боголюбово и Владимир было прекрасно организовано, увлекательно и заботливо. 4 часа пролетели незаметно. Более того, Марина подарила нам дополнительно 40 минут на фотосъемки.
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Виктория
Ах, какая душевная экскурсия! Удивительная природа, намоленные места, монастыри и храмы. И чудесный гид. С Мариной посетили церковь Покрова на Нерли, что возвышается красивой свечой над заливными лугами. Прикоснулись к искусству Андрея Рублева. Полюбовались искусством итальянских зодчих, сотворивших Дмитриевский собор. И увидели собор в соборе. Такая старинная русская матрёшка))) Марина, благодарим за чудесный экскурс в историю!
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О
Ольга
Отличная экскурсия, легко воспринимается, экскурсовод очень грамотно и интересно провела нас по древним храмам, без лишней информации, при этом получили ответы на все наши вопросы. Скорректировали время проведения по нашей просьбе. Рекомендуем 👍
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Дарья
Экскурсию проводила Елена. Мы посмотрели все, что запланировали. Дмитриевский собор, Успенский собор с фресками Рублёва, смотровые площадки Владимира, заехали в Боголюбово и дошли до Покрова на Нерли. Елена – профессионал своего дела! Всё очень понравилось! Хочется вернуться)
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Алиса
Посетили экскурсию 6 апреля, остались в полном восторге Марина замечательный, увлеченный и эрудированный экскурсовод, показала и рассказала нам о местах, пропитанных древней историей Руси, о правителях, творивших историю, о традициях читать дальшеуменьшить
людей живших в этих местах и о современности славного города Владимира
Подача материала экскурсии была удивительно легкой, с приятным юмором, но при этом глубокой, и побуждающей к самостоятельному изучению смежных исторических тем
Нам удивительно повезло, и в наш приезд состоялся разлив рек Нерль и Клязьма, Марина организовала водную прогулку к храму Покрова на Нерли, мы смогли увидеть поистине великолепные виды
Спасибо огромное, и до новых встреч- обязательно вернемся, что бы прикоснуться к истории Суздаля
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