Марина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

По следам великого князя

Главные страницы истории 📖 Владимирской Руси откроются вам на территории Нового города, который появился по велению князя Андрея Боголюбского. Мы рассмотрим шедевры иностранных зодчих 12 века и загадаем желание под аркой Золотых ворот, о создании которых я расскажу. С нескольких смотровых площадок полюбуемся просторами знаменитого Залесья и Патриаршим садом, побываем на месте бывшей резиденции князя и его отца Юрия Долгорукого. Кроме того, вы отыщете «Владимирский Арбат», окажетесь в древнейшей части города и с моей помощью попробуете разгадать послание, зашифрованное на стенах Дмитриевского собора.

Предания Боголюбова града

Затем мы отправимся в место, где когда-то размещался грандиозный замок 🏰 Андрея Боголюбского. Вы прогуляетесь 👣 по территории Боголюбова града, где встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего. Посетите монументальный храм 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря и узнаете, что связывает его с Храмом Христа Спасителя. И конечно, приоткроете тайну трагедии, которая по сей день считается одним из самых страшных и загадочных убийств в истории 📖 средневековой Руси.

В завершение прогулки в русское Средневековье мы совершим паломнический путь к самому красивому храму России — церкви Покрова на Нерли. Вы ощутите силу притяжения этого места и восхититесь его необыкновенной красотой.

Организационные детали