Описание экскурсииПо старой каторжной дороге "Владимирке" мы пройдем к самой знаменитой тюрьме России - Владимирскому централу. Внимание! Поскольку тюрьма является режимным действующим объектом внутрь заходить мы не будем!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Разберемся какое место занимает тюрьма в жизни общества, вехи развития Владимирского централа конца 18 века и до наших дней, узнаем о бытовых условиях содержания арестантов, знаменитых узниках, кто из знаменитостей посещал централ. Порассуждаем о смысле песни М. Круга «Владимирский централ»
- Вы узнаете сколько времени и в каких условиях осужденные шли на каторгу в Сибирь и на Сахалин (спойлер: очень долго и в очень ужасных условиях)
- Рассмотрим понятие и виды тюрем, какое место они занимали в жизни общества
- Узнаем когда был образован централ, вехи развития с конца 18 века и до наших дней
- Я расскажу о бытовых условиях содержания узников: нормах питания, прогулках, досуге
- Узнаем о знаменитых узниках Владимирского централа, кто из знаменитостей посещал централ
- Порассуждаем о блатных песнях и попробуем разобраться о чем поется в песне М. Круга «Владимирский централ»
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Владимир
Завершение: Князь-Владимирское кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Узнайте древние предания Владимира и Боголюбова, прогуливаясь по историческим местам и наслаждаясь архитектурными шедеврами
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь, у Стеллы
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
10 400 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Лучший выборЛегенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 13:00
13 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Уникальная экскурсия по Владимирскому Ополью. Посетите старинные усадьбы и храмы, насладитесь атмосферой древних мест и узнайте их историю
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
23 900 ₽ за всё до 4 чел.