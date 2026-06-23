24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с Владимиром в интерактивном формате - это весело и увлекательно.Участники получают задания в начале квеста и вместе с гидом отправляются в путешествие по Древнему Владимиру, в конце которого добираются

до клада. По пути узнаются важные факты из жизни города, которые помогают в выполнении заданий. В программе истории о великих князьях, легенды монастырей и храмов, рассказы о грандиозных событиях. Участники применяют на практике старинную русскую систему мер и играют в игры наших предков. Программа квеста адаптируется как для группы школьников, так и для взрослой компании

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

История и достопримечательности Владимира

В ходе интерактивной экскурсии в веселой и увлекательной форме вы узнаете все самое важное из истории города и познакомитесь с главными объектами Владимира.

Вы узнаете:

историю создания Дмитриевского собора и услышите рассказ о великом князе Всеволоде Большое Гнездо

о великом подвиге Александра Невского и периоде, когда он был князем Владимиро-Суздальской земли

как устроена Николо-Кремлевской церковь, осмотрите звонницу, возведенную на месте утраченной Домовой Церкви при мужской гимназии

как имя Андрея Рублёва связано со стольным градом Владимир

о религиозных постройках, возведенных на месте княжеского двора Андрея Боголюбского

историю древнего Успенского Княгинина монастыря

Вы увидите:

летописный центр Руси — Рождественский мужской монастырь, в котором бы погребен Александр Невский

старинный Свято-Георгиевский храм, освященный в честь Георгия Победоносца

Спасскую и Никольскую церкви

место, где по преданию татаро-монголы проломили крепостные стены и ворвались в город

Золотые Ворота, которые служили парадным въездом в самую богатую княжеско-боярскую часть города

Никитскую церковь — уникальный для Владимира памятник архитектуры, построенный в стиле провинциального барокко

По пути вы будете иногда отклоняться от привычного туристического маршрута, чтобы открыть некоторые не менее значимые памятники архитектуры, которые порой не замечают даже местные жители.

Два варианта квеста по историческому центру

«Большое путешествие». Состоит из 15 загадок-тайников. Расстояние, которое необходимо преодолеть по квесту — 4 км. Подходит как для компании друзей, так и для индивидуальных участников.

«Битва команд». Участники разбиваются на 2 команды у которых свой, индивидуальный квест. Каждый квест состоит из 9 загадок-тайников. Расстояние, которое необходимо преодолеть по каждому квесту — 2,5 км. Цель — обогнать команду соперника и первым достичь финиша!

Кому подходит экскурсия

Программа квеста может адаптироваться как для группы школьников, так и для взрослой компании.

Организационные детали