24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Уличный исторический квест

Мария
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Мария – представитель гидов
Знакомиться с городом в интерактивном формате — весело и увлекательно.

Вы получите задания в начале квеста и вместе с гидом отправитесь в путешествие по Древнему Владимиру, в конце которого доберетесь до клада! По пути вы будете узнавать самые важные факты из жизни города, которые помогут в выполнении заданий.

Вас ждут истории о великих князьях, легенды монастырей и храмов, рассказы о грандиозных событиях, а еще вы примените на практике старинную русскую систему мер и поиграете в игры наших прабабушек и прадедушек.
От 5650 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 39 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 40 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.96
Легенды Древнего Владимира
Легенды Древнего Владимира

Что вас ожидает

История и достопримечательности Владимира
В ходе интерактивной экскурсии в веселой и увлекательной форме вы узнаете все самое важное из истории города и познакомитесь с главными объектами Владимира. Вы узнаете историю создания Дмитриевского собора и услышите рассказ о великом князе Всеволоде Большое Гнездо. Возле памятника Александру Невскому поговорим о его великом подвиге и периоде, когда он был князем Владимиро-Суздальской земли. Вы увидите летописный центр Руси — Рождественский мужской монастырь, в котором бы погребен Александр Невский. Познакомитесь с устройством Николо-Кремлевской церкви, осмотрите звонницу, возведенную на месте утраченной Домовой Церкви при мужской гимназии. Я расскажу вам о творчестве Андрея Рублёва и о том, как его имя связано со стольным градом Владимир. В программе будет старинный Свято-Георгиевский храм, освященный в честь Георгия Победоносца, а также Спасская церковь и Никольская церковь. На Спасском холме поговорим о религиозных постройках, возведенных на месте княжеского двора Андрея Боголюбского. Вы побываете на том самом месте, где по преданию татаро-монголы проломили крепостные стены и ворвались в город. Рассмотрите Золотые Ворота, которые служили парадным въездом в самую богатую княжеско-боярскую часть города. Увидите Никитскую церковь — уникальный для Владимира памятник архитектуры, построенный в стиле провинциального барокко. А также узнаете историю древнего Успенского Княгинина монастыря.

По пути вы будете иногда отклоняться от привычного туристического маршрута, чтобы открыть некоторые не менее значимые памятники архитектуры, которые порой не замечают даже местные жители.

Два варианта квеста по историческому центру

  • «Большое путешествие». Состоит из 15 загадок-тайников. Расстояние, которое необходимо преодолеть по квесту — 4 км. Подходит как для компании друзей, так и для индивидуальных участников.
  • «Битва команд». Участники разбиваются на 2 команды у которых свой, индивидуальный квест. Каждый квест состоит из 9 загадок-тайников. Расстояние, которое необходимо преодолеть по каждому квесту — 2,5 км. Цель — обогнать команду соперника и первым достичь финиша!

Кому подходит экскурсия

Программа квеста может адаптироваться как для группы школьников, так и для взрослой компании.

Организационные детали

  • Среднее время прохождения — 3 часа
  • Возможен также вариант самостоятельного прохождения квеста (без участия гида). Перед началом вы получите задания, с которыми нужно будет самостоятельно справиться, а по окончании квеста ведущий проверит результаты и вручит призы.
Легенды Древнего Владимира
Легенды Древнего Владимира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Спасибо за экскурсию! Очень понравилось, семья из 4 человек с детьми 9 и 13 лет провели время с удовольствием несмотря на неожиданно испортившуюся погоду!
23 февраля 2020
Отличный квест, мы были детьми младшего школьного возраста, и они вместе со взрослыми с увлечением искали загадки и ответы на них.
6 февраля 2020
Несмотря на капризы погоды(ветер со снегом) экскурсия получилась живая и интересная. Узнали про историю становления города. Впечатляет количество объектов старины, их история.
6 февраля 2020
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Марией. Нас было три человека: двое взрослых и ребенок 14 лет. Экскурсовод был очень внимателен ко всем. Экскурсия проведена в форме квеста, на каждом этапе маршрута получали новую информацию, находили подсказки и двигались дальше. Благодарим Марию за погружение в мир легенд Древнего Владимира. Рекомендуем всем
9 января 2020
Спасибо большое Марии за супер интересную экскурсию!! Не только моя дочь 8 лет, но и я узнала много нового и итересного о городе. Информация была полностью адаптирована под возраст ребенка и дочка была очень глкбоко погружена в историю и запомнила очень много из того, что было рассказано. Квест был настолько интересным и увлекательным, что мы забыв о голоде и холоде, ползали под елками, считали шаги и искали подсказки. Мария обладает очень глубокими знаниями об истории города и с невероятной любовью и в очень интересной форме передает их детям. Мы только уехали на вокзал, а дочка уже спрашивала, когда мы опять вернемся? Однозначно, рекомендую Марию всем, кто хочет увлечь ребенка историей и сам прекрасно и с пользой провести время!
3 декабря 2019
Очень хорошая экскурсия. История Владимира подана просто, живо и интересно, с игровыми заданиями. Новые знания появились и у меня, и у сына. В конце попробовали поиграть в старинные детские игры. Ну и сувенир на память от гида - отдельная и запоминающаяся теплая деталь.
Спасибо! :)
14 октября 2019
Это была лучшая экскурсия за последние несколько лет! Дети, взрослые - мы все в восторге! СПАСИБО!!!
13 октября 2019
Мария великолепно провела экскурсию, невзирая на проливной дождь и ветер. Ей удалось заинтересовать и в игровой форме заложить интересные факты истории в головы двум младшим школьникам. Маршрут составлен великолепно. Мария — профессионал с глубокими знаниями, однозначно рекомендую ее и эту экскурсию.
10 октября 2019
Огромное спасибо, Марии Васильевне. Чудесная подача материала, прекрасный квест, обширные знания, умение преподнести материал детям, ведёт диалог с группой. Нам очень-очень понравилось и даже холодная погода с моросящий дождём не смогла нам испортить впечатление.
Виктория
26 сентября 2019
На экскурсию с Марией пришла наша большая группа детей и взрослых после долгого переезда. И все были в полном восторге от интересного рассказа, динамики, ярких образов и примеров. Дети активно включались в диалог, с удовольствием отвечали на вопросы и выполняли задания квеста. Большое спасибо !
Ещё 14 отзывов

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