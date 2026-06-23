24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с Владимиром в интерактивном формате - это весело и увлекательно.
Участники получают задания в начале квеста и вместе с гидом отправляются в путешествие по Древнему Владимиру, в конце которого добираются
Участники получают задания в начале квеста и вместе с гидом отправляются в путешествие по Древнему Владимиру, в конце которого добираются
5 причин купить этот квест
- 🗝 Увлекательный формат знакомства с историей
- 🏰 Посещение ключевых достопримечательностей
- 🧩 Решение интересных загадок
- 🎭 Истории о великих князьях и событиях
- 🎲 Игры и старинные русские меры
Что можно увидеть
- Дмитриевский собор
- Николо-Кремлевская церковь
- Успенский Княгинин монастырь
- Рождественский мужской монастырь
- Свято-Георгиевский храм
- Спасская церковь
- Никольская церковь
- Золотые Ворота
- Никитская церковь
Описание квеста
История и достопримечательности Владимира
В ходе интерактивной экскурсии в веселой и увлекательной форме вы узнаете все самое важное из истории города и познакомитесь с главными объектами Владимира.
Вы узнаете:
- историю создания Дмитриевского собора и услышите рассказ о великом князе Всеволоде Большое Гнездо
- о великом подвиге Александра Невского и периоде, когда он был князем Владимиро-Суздальской земли
- как устроена Николо-Кремлевской церковь, осмотрите звонницу, возведенную на месте утраченной Домовой Церкви при мужской гимназии
- как имя Андрея Рублёва связано со стольным градом Владимир
- о религиозных постройках, возведенных на месте княжеского двора Андрея Боголюбского
- историю древнего Успенского Княгинина монастыря
Вы увидите:
- летописный центр Руси — Рождественский мужской монастырь, в котором бы погребен Александр Невский
- старинный Свято-Георгиевский храм, освященный в честь Георгия Победоносца
- Спасскую и Никольскую церкви
- место, где по преданию татаро-монголы проломили крепостные стены и ворвались в город
- Золотые Ворота, которые служили парадным въездом в самую богатую княжеско-боярскую часть города
- Никитскую церковь — уникальный для Владимира памятник архитектуры, построенный в стиле провинциального барокко
По пути вы будете иногда отклоняться от привычного туристического маршрута, чтобы открыть некоторые не менее значимые памятники архитектуры, которые порой не замечают даже местные жители.
Два варианта квеста по историческому центру
- «Большое путешествие». Состоит из 15 загадок-тайников. Расстояние, которое необходимо преодолеть по квесту — 4 км. Подходит как для компании друзей, так и для индивидуальных участников.
- «Битва команд». Участники разбиваются на 2 команды у которых свой, индивидуальный квест. Каждый квест состоит из 9 загадок-тайников. Расстояние, которое необходимо преодолеть по каждому квесту — 2,5 км. Цель — обогнать команду соперника и первым достичь финиша!
Кому подходит экскурсия
Программа квеста может адаптироваться как для группы школьников, так и для взрослой компании.
Организационные детали
- Среднее время прохождения — 3 часа
- Возможен также вариант самостоятельного прохождения квеста (без участия гида). Перед началом вы получите задания, с которыми нужно будет самостоятельно справиться, а по окончании квеста ведущий проверит результаты и вручит призы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 18035 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 108 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо гиду Марине за замечательную экскурсию, для каждого из разновозрастных детей нашла свой подход и вовлекла в общение на тему Древней Руси, узнали много интересных фактов, развили наблюдательность и поиграли в игры.
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А
Классная легкая экскурсия, веселая и познавательная, интересно, необычно (форма квеста), рекомендуем всем, и взрослым,и детям))
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О
Всё было продумано до мелочей: маршрут оказался оптимальным по длине и сложности — дети не устали, но успели увидеть главные достопримечательности. Гид сумел заинтересовать ребят от 7 до 12 лет: рассказывал увлекательно, с шутками и интересными фактами, которые легко запоминаются. Особенно понравились интерактивные элементы — дети отгадывали загадки про историю города и участвовали в мини‑квесте
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Это было просто великолепно! Мария и Анастасия - волшебницы! Мало того, что учли все особенности группы (дети от 5 до 16 лет + родители, все эмоционально уставшие после конкурса), так
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Экскурсия великолепна! Именно в виде квеста, адаптированного для детей. Были с девчонками 10 и 11 лет. Они в восторге! Экскурсию проводила Марина, очень повезло нам с гидом. Искали и берестяные грамоты, потом читали их, искали клад, а затем этот клад распределили между главными действующими лицами!
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Невероятно яркая и интересная программа. Брала квест для дочки на день рождения (11 лет). Ребенок в восторге, было интересно и познавательно. Мария прекрасный рассказчик.
Взрослые тоже почерпнули для себя нечто новое из истории. Ярко, необычно и запоминающееся!
Безмерно благодарны!
Взрослые тоже почерпнули для себя нечто новое из истории. Ярко, необычно и запоминающееся!
Безмерно благодарны!
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