24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и достопримечательности Владимира

В ходе интерактивной экскурсии в веселой и увлекательной форме вы узнаете все самое важное из истории города и познакомитесь с главными объектами Владимира. Вы узнаете историю создания Дмитриевского собора и услышите рассказ о великом князе Всеволоде Большое Гнездо. Возле памятника Александру Невскому поговорим о его великом подвиге и периоде, когда он был князем Владимиро-Суздальской земли. Вы увидите летописный центр Руси — Рождественский мужской монастырь, в котором бы погребен Александр Невский. Познакомитесь с устройством Николо-Кремлевской церкви, осмотрите звонницу, возведенную на месте утраченной Домовой Церкви при мужской гимназии. Я расскажу вам о творчестве Андрея Рублёва и о том, как его имя связано со стольным градом Владимир. В программе будет старинный Свято-Георгиевский храм, освященный в честь Георгия Победоносца, а также Спасская церковь и Никольская церковь. На Спасском холме поговорим о религиозных постройках, возведенных на месте княжеского двора Андрея Боголюбского. Вы побываете на том самом месте, где по преданию татаро-монголы проломили крепостные стены и ворвались в город. Рассмотрите Золотые Ворота, которые служили парадным въездом в самую богатую княжеско-боярскую часть города. Увидите Никитскую церковь — уникальный для Владимира памятник архитектуры, построенный в стиле провинциального барокко. А также узнаете историю древнего Успенского Княгинина монастыря.

По пути вы будете иногда отклоняться от привычного туристического маршрута, чтобы открыть некоторые не менее значимые памятники архитектуры, которые порой не замечают даже местные жители.

Два варианта квеста по историческому центру

«Большое путешествие». Состоит из 15 загадок-тайников. Расстояние, которое необходимо преодолеть по квесту — 4 км. Подходит как для компании друзей, так и для индивидуальных участников.

«Битва команд». Участники разбиваются на 2 команды у которых свой, индивидуальный квест. Каждый квест состоит из 9 загадок-тайников. Расстояние, которое необходимо преодолеть по каждому квесту — 2,5 км. Цель — обогнать команду соперника и первым достичь финиша!

Кому подходит экскурсия

Программа квеста может адаптироваться как для группы школьников, так и для взрослой компании.