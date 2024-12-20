Откройте для себя мифы и легенды Владимира с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» во Владимире, цены от 5290 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Легенды Древнего Владимира
Пешая
95 отзывов
2 часа
Квест
до 5 чел.
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
«Вас ждут истории о великих князьях, легенды монастырей и храмов, рассказы о грандиозных событиях, а еще вы примените на практике старинную русскую систему мер и поиграете в игры наших прабабушек и прадедушек»
Завтра в 10:00
31 дек в 10:00
7500 за всё до 5 чел.
Легенды древнего Владимира
Пешая
102 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
31 дек в 09:00
5290 за всё до 10 чел.
Владимир: легенды древнего города
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир: легенды древнего города
Узнать главное о городе на 1,5-часовой экскурсии
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:30
31 дек в 08:30
5300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    20 декабря 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Огромное спасибо Марии за великолепный рассказ о древнем Владимире! Нам очень-очень понравилось)
  • Д
    Добрый
    8 декабря 2024
    Легенды древнего Владимира
    Всё отлично. Интересно, с юмором, по фактам. Очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    11 ноября 2024
    Легенды Древнего Владимира
    На осенних каникулах поехали с детьми в Суздаль и Владимир. Во Владимире нас встретила гид Мария. Мы хотели экскурсию-квест с
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    загадками тайнами, чтобы было интересно детям. Мы получили то, что хотели!!! Было очень интересно, познавательно и увлекательно. Маршрут несложный, никто никуда не бежал (кроме детей, которые торопились найти "закладки", а потом разгадать ребусы), мы гуляли по центру Владимира, слушали интересные истории, задавали вопросы. Многие факты для меня оказались удивительными. Школьная программа очень сухо передает историю. Если бы то, о чем мы узнали на экскурсии изучалось на предмете, Историков в нашей стране было бы намного больше. В общем у нас была прекрасная прогулка с замечательным, внимательным и отзывчивым гидом. В конце дети пропахали полпарка в поисках клада. Это увенчалось успехом, и теперь у каждого из нас есть свой оберег на удачу. все было классно!

  • Ж
    Жанна
    5 ноября 2024
    Легенды древнего Владимира
    Экскурсия была увлекательная и познавательная. Мы узнали об истории основания города, о значимых и ярких событиях, произошедших за последние 1000
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    лет. Огромное спасибо экскурсоводу Корнею, который с любовью к своему городу, в легкой и доступной форме вел свое повествование. Экскурсия длилась дольше, чем заявленные два часа, но время пролетело незаметно!

  • А
    Анастасия
    4 ноября 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Мы провели замечательные 2 часа в компании прекрасной Марии. Наша группа из 9 человек (4 взрослых и 5 детей) узнала
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    много интересного об основании и развития города, много исторических фактов, которые Мария преподносила легко. Было очень интересно. Для детей был организован мини квест с поиском клада. Мы в восторге и очень рекомендуем эту экскурсию.

    Мы провели замечательные 2 часа в компании прекрасной Марии. Наша группа из 9 человек (4 взрослыхМы провели замечательные 2 часа в компании прекрасной Марии. Наша группа из 9 человек (4 взрослыхМы провели замечательные 2 часа в компании прекрасной Марии. Наша группа из 9 человек (4 взрослых
  • М
    Марина
    2 ноября 2024
    Легенды древнего Владимира
    Татьяна - отличный гид! Знающий, хорошо подготовленный, приятный в общении. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Мифы и легенды»

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  7. Водонапорная башня
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Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 5290 до 7500. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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