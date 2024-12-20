2 часа
Квест
до 5 чел.
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
«Вас ждут истории о великих князьях, легенды монастырей и храмов, рассказы о грандиозных событиях, а еще вы примените на практике старинную русскую систему мер и поиграете в игры наших прабабушек и прадедушек»
Завтра в 10:00
31 дек в 10:00
7500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
31 дек в 09:00
5290₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир: легенды древнего города
Узнать главное о городе на 1,5-часовой экскурсии
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:30
31 дек в 08:30
5300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария20 декабря 2024Огромное спасибо Марии за великолепный рассказ о древнем Владимире! Нам очень-очень понравилось)
- ДДобрый8 декабря 2024Всё отлично. Интересно, с юмором, по фактам. Очень понравилось
- ТТатьяна11 ноября 2024На осенних каникулах поехали с детьми в Суздаль и Владимир. Во Владимире нас встретила гид Мария. Мы хотели экскурсию-квест с
- ЖЖанна5 ноября 2024Экскурсия была увлекательная и познавательная. Мы узнали об истории основания города, о значимых и ярких событиях, произошедших за последние 1000
- ААнастасия4 ноября 2024Мы провели замечательные 2 часа в компании прекрасной Марии. Наша группа из 9 человек (4 взрослых и 5 детей) узнала
- ММарина2 ноября 2024Татьяна - отличный гид! Знающий, хорошо подготовленный, приятный в общении. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 5290 до 7500. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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