Описание тура
Интерактивный мастеровой тур -экскурсия по Древней Руси в губернском городе Владимир и уездном Суздаль. Не банально и не стандартно). Вы окунетесь в 19 век и примерите на себя обязанности купцов, побудете кузнецом, гончаром и парфюмером и узнаете многое о их жизни и быте. Выкуете свой гвоздь, сделаете свой кувшин и самый настоящий свой парфюм и все это заберете с собой в 21 век. .))) Автолюбители могут ехать на своей машине (стоимость будет дешевле)
Программа тура по дням
1 день
08:00 -11:00 выезд группы из Москвы в Владимир по платной дороге 11:00 -14:00 авторская купеческая экскурсия по старинной торговой улице с мастер классом в действующей кузнице с чаем из самовара с бубликами и экскурсией в старинной аптеке с мастер классом по изготовлению парфюма. 14:00 -14:30 посещение храма Всея Руси Свято Успенского Собора 14:30 -15:00 обед самостоятельно 15:00 15:40 переезд в Боголюбово и посещение церкви Покрова на Нерли и далее переезд в г. Суздаль и заселение в туристический центр с аквапарком 18:00 19:00 свободное время для бассейна, аквапарка, Спа 19:00-20:00 ужин в ресторане отеля 20:00 свободное время
2 день
08:00 -11:00 завтрак,
11:00-14:00 пешая экскурсия по старинному центру Суздали с посещением
Кремля и Покровского монастыря
14:00-15:00 обед и дегустация традиционной медовухи
15:00 -16:00 гончарный мастер класс
16:00-18:00 свободное время для прогулок, посещение торговых лавочек, покупки
сувениров. Музей деревянного зодчества по желанию, катание на лодке по реке.
18:00- 21:00 возвращение в Москву по платной дороге
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное проживание в отеле
- Питание: ужин, завтрак, обед с дегустацией медовухи
- Все входные билеты по программе и экскурсии
- Все мастер классы по программе
- Сопровождение гидом
- Трансфер по всему маршруту на минивэне (или на своем авто, что будет дешевле за вычетом трансфера)
Что не входит в цену
- Доп. оплата: алкоголь, сувениры
- Личные расходы
- Трансфер если вы едите на своей машине и поэтому стоимость будет 17600 руб