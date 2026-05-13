Владимир - Суздаль: купеческо-мастеровой тур

Купеческие экскурсии и мастер-классы по кузнечному, гончарному и парфюмерному делу
Описание тура

Интерактивный мастеровой тур -экскурсия по Древней Руси в губернском городе Владимир и уездном Суздаль. Не банально и не стандартно). Вы окунетесь в 19 век и примерите на себя обязанности купцов, побудете кузнецом, гончаром и парфюмером и узнаете многое о их жизни и быте. Выкуете свой гвоздь, сделаете свой кувшин и самый настоящий свой парфюм и все это заберете с собой в 21 век. .))) Автолюбители могут ехать на своей машине (стоимость будет дешевле)

Программа тура по дням

1 день

08:00 -11:00 выезд группы из Москвы в Владимир по платной дороге 11:00 -14:00 авторская купеческая экскурсия по старинной торговой улице с мастер классом в действующей кузнице с чаем из самовара с бубликами и экскурсией в старинной аптеке с мастер классом по изготовлению парфюма. 14:00 -14:30 посещение храма Всея Руси Свято Успенского Собора 14:30 -15:00 обед самостоятельно 15:00 15:40 переезд в Боголюбово и посещение церкви Покрова на Нерли и далее переезд в г. Суздаль и заселение в туристический центр с аквапарком 18:00 19:00 свободное время для бассейна, аквапарка, Спа 19:00-20:00 ужин в ресторане отеля 20:00 свободное время

2 день

08:00 -11:00 завтрак,
11:00-14:00 пешая экскурсия по старинному центру Суздали с посещением
Кремля и Покровского монастыря
14:00-15:00 обед и дегустация традиционной медовухи
15:00 -16:00 гончарный мастер класс
16:00-18:00 свободное время для прогулок, посещение торговых лавочек, покупки
сувениров. Музей деревянного зодчества по желанию, катание на лодке по реке.
18:00- 21:00 возвращение в Москву по платной дороге

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание в отеле
  • Питание: ужин, завтрак, обед с дегустацией медовухи
  • Все входные билеты по программе и экскурсии
  • Все мастер классы по программе
  • Сопровождение гидом
  • Трансфер по всему маршруту на минивэне (или на своем авто, что будет дешевле за вычетом трансфера)
Что не входит в цену
  • Доп. оплата: алкоголь, сувениры
  • Личные расходы
  • Трансфер если вы едите на своей машине и поэтому стоимость будет 17600 руб
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Люблю путешествия и умею их организовывать. Придумываю интересные маршруты, углубляясь в историю, изучая материалы и архивные факты. Даю возможность участникам туров окунуться в атмосферу нового города, страны. занимаюсь этим уже более 15 лет, побывала на всех континентах и более чем в 39 странах.

