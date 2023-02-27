Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Только вместо сухой информации из школы вас ждут яркие и живые рассказы от профессионального гида-историка.
Будем гулять по древним улицам, слушать колокольный звон, разгадывать исторические загадки и наслаждаться бескрайностью русских пейзажей.
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июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Описание
Организационные детали
Надевайте удобную обувь — будем много ходить.
Проживание. Будем жить в комфортном отеле во Владимире (отель категории 2 или 3 звезды, в зависимости от загрузки). Размещение двухместное.
Питание. Не включено в стоимость программы. По пути будем заходить в кафе, и вы сможете выбрать блюда на свой вкус. У вас будет возможность попробовать суздальскую медовуху и отведать необычное варенье из огурца.
Программа тура по дням
Монастырь на острове, уникальные фрески Андрея Рублева и храм Покрова-на-Нерли
Встречаемся в 8 утра на Курском вокзале и выезжаем на микроавтобусе во Владимир. По пути сделаем остановку в городе Покров и зайдем в Введенский монастырь, стоящий на острове посреди озера. Вы узнаете о жизни обители и услышите истории о старце Клеопе.
Около 12 часов доберемся до Владимира и пообедаем. А потом гид проведет пешеходную экскурсию по центру: зайдем в Успенский собор, построенный в 12 веке, и посмотрим на фрески Андрея Рублева. Погуляем по древним улочкам и рассмотрим уникальные барельефы Дмитриевского собора.
Затем посетим древние монастыри: Княгинин и Рождественский, а также знаменитый женский монастырь в Боголюбово, который помнит еще князя Андрея Боголюбского, сына основателя Москвы Юрия Долгорукого. Вы узнаете тайну его гибели, а также увидите, где находится последняя лестница, по которой он спускался.
После Боголюбово нас ждет жемчужина Золотого кольца — храм Покрова на Нерли. Вы узнаете его историю и любопытные факты: в честь какого события построен собор, почему его чуть не разобрали в 19 веке, из какого материала он был построен, а еще, как сюда добирается охранник, когда разливается река Нерль.
Нагулявшись, вернёмся во Владимир, поужинаем и заселимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по вечернему городу или отдохнуть после насыщенного дня.
Суздальские легенды и село Кидекша
Собираемся, завтракаем и в 10 утра выезжаем в Суздаль. Несмотря на то, что город довольно маленький, здесь сохранилось более 50 церквей и монастырей — луковки видны практически с каждой точки города! Вы узнаете, почему их тут так много, услышите местные легенды, погуляете по уютным улочкам и посетите Музей деревянного зодчества.
При желании можно подняться на колокольню и позвонить в колокола. А ещё приобрести в подарок суздальскую медовуху или очень необычное варенье из огурца (в Суздале каждый год отмечают День Огурца — гид обязательно расскажет, откуда появилась такая традиция).
После этого пообедаем и поедем в село Кидекша. В 12 веке здесь жила семья князя Юрия Долгорукого. Заглянем в древний храм Бориса и Глеба, полюбуемся русскими просторами и, если повезёт с погодой, осмотрим стоянки древнего человека — Сунгирь и Мжарский могильник. Гид расскажет вам о работе археологов и о том, кто жил в этих местах 25 тысяч лет назад.
Зарядившись впечатлениями и яркими эмоциями, вернемся в Москву. В столице мы будем около 18 вечера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт из Москвы и обратно
- Проживание в отеле
- Экскурсионные услуги (истории в дороге, пешеходные экскурсии)
Что не входит в цену
- Питание в поездке
- Билеты в музеи (музей деревянного зодчества в Суздале, подъем на колокольню)