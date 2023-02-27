Встречаемся в 8 утра на Курском вокзале и выезжаем на микроавтобусе во Владимир. По пути сделаем остановку в городе Покров и зайдем в Введенский монастырь, стоящий на острове посреди озера. Вы узнаете о жизни обители и услышите истории о старце Клеопе.

Около 12 часов доберемся до Владимира и пообедаем. А потом гид проведет пешеходную экскурсию по центру: зайдем в Успенский собор, построенный в 12 веке, и посмотрим на фрески Андрея Рублева. Погуляем по древним улочкам и рассмотрим уникальные барельефы Дмитриевского собора.

Затем посетим древние монастыри: Княгинин и Рождественский, а также знаменитый женский монастырь в Боголюбово, который помнит еще князя Андрея Боголюбского, сына основателя Москвы Юрия Долгорукого. Вы узнаете тайну его гибели, а также увидите, где находится последняя лестница, по которой он спускался.

После Боголюбово нас ждет жемчужина Золотого кольца — храм Покрова на Нерли. Вы узнаете его историю и любопытные факты: в честь какого события построен собор, почему его чуть не разобрали в 19 веке, из какого материала он был построен, а еще, как сюда добирается охранник, когда разливается река Нерль.

Нагулявшись, вернёмся во Владимир, поужинаем и заселимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по вечернему городу или отдохнуть после насыщенного дня.