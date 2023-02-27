Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Авторский тур во Владимире

Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города

4
1 отзыв
Это путешествие по местам, которые будто бы сошли со страниц школьных учебников: древний Успенский собор 12 века во Владимире, знаменитый храм Покрова-на-Нерли, впечатляющий Суздальский кремль.

Только вместо сухой информации из школы вас ждут яркие и живые рассказы от профессионального гида-историка.

Будем гулять по древним улицам, слушать колокольный звон, разгадывать исторические загадки и наслаждаться бескрайностью русских пейзажей.
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Ближайшие даты:
4
мая
10
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Надевайте удобную обувь — будем много ходить.

Проживание. Будем жить в комфортном отеле во Владимире (отель категории 2 или 3 звезды, в зависимости от загрузки). Размещение двухместное.

Питание. Не включено в стоимость программы. По пути будем заходить в кафе, и вы сможете выбрать блюда на свой вкус. У вас будет возможность попробовать суздальскую медовуху и отведать необычное варенье из огурца.

Программа тура по дням

1 день

Монастырь на острове, уникальные фрески Андрея Рублева и храм Покрова-на-Нерли

Встречаемся в 8 утра на Курском вокзале и выезжаем на микроавтобусе во Владимир. По пути сделаем остановку в городе Покров и зайдем в Введенский монастырь, стоящий на острове посреди озера. Вы узнаете о жизни обители и услышите истории о старце Клеопе.

Около 12 часов доберемся до Владимира и пообедаем. А потом гид проведет пешеходную экскурсию по центру: зайдем в Успенский собор, построенный в 12 веке, и посмотрим на фрески Андрея Рублева. Погуляем по древним улочкам и рассмотрим уникальные барельефы Дмитриевского собора.

Затем посетим древние монастыри: Княгинин и Рождественский, а также знаменитый женский монастырь в Боголюбово, который помнит еще князя Андрея Боголюбского, сына основателя Москвы Юрия Долгорукого. Вы узнаете тайну его гибели, а также увидите, где находится последняя лестница, по которой он спускался.

После Боголюбово нас ждет жемчужина Золотого кольца — храм Покрова на Нерли. Вы узнаете его историю и любопытные факты: в честь какого события построен собор, почему его чуть не разобрали в 19 веке, из какого материала он был построен, а еще, как сюда добирается охранник, когда разливается река Нерль.

Нагулявшись, вернёмся во Владимир, поужинаем и заселимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по вечернему городу или отдохнуть после насыщенного дня.

Монастырь на острове, уникальные фрески Андрея Рублева и храм Покрова-на-НерлиМонастырь на острове, уникальные фрески Андрея Рублева и храм Покрова-на-НерлиМонастырь на острове, уникальные фрески Андрея Рублева и храм Покрова-на-НерлиМонастырь на острове, уникальные фрески Андрея Рублева и храм Покрова-на-Нерли
2 день

Суздальские легенды и село Кидекша

Собираемся, завтракаем и в 10 утра выезжаем в Суздаль. Несмотря на то, что город довольно маленький, здесь сохранилось более 50 церквей и монастырей — луковки видны практически с каждой точки города! Вы узнаете, почему их тут так много, услышите местные легенды, погуляете по уютным улочкам и посетите Музей деревянного зодчества.

При желании можно подняться на колокольню и позвонить в колокола. А ещё приобрести в подарок суздальскую медовуху или очень необычное варенье из огурца (в Суздале каждый год отмечают День Огурца — гид обязательно расскажет, откуда появилась такая традиция).

После этого пообедаем и поедем в село Кидекша. В 12 веке здесь жила семья князя Юрия Долгорукого. Заглянем в древний храм Бориса и Глеба, полюбуемся русскими просторами и, если повезёт с погодой, осмотрим стоянки древнего человека — Сунгирь и Мжарский могильник. Гид расскажет вам о работе археологов и о том, кто жил в этих местах 25 тысяч лет назад.

Зарядившись впечатлениями и яркими эмоциями, вернемся в Москву. В столице мы будем около 18 вечера.

Суздальские легенды и село КидекшаСуздальские легенды и село КидекшаСуздальские легенды и село КидекшаСуздальские легенды и село Кидекша

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт из Москвы и обратно
  • Проживание в отеле
  • Экскурсионные услуги (истории в дороге, пешеходные экскурсии)
Что не входит в цену
  • Питание в поездке
  • Билеты в музеи (музей деревянного зодчества в Суздале, подъем на колокольню)
Место начала и завершения?
Москва, Курский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Л
27 фев 2023
Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно
Александр
Александр
Ответ организатора:
Любовь, спасибо за отзыв! Вы были на первой организованной поездке во Владимир и Суздаль, нас было 16 человек, и я очень рад, что собралась такая сплоченная, пусть и разновозрастная, группа. Как историк с академическим образованием МГУ, я всегда говорю про разные версии и гипотезы исторических событий, если они существуют. Это традиционно считается правильным и научным, и обычно это плюс, но я учту ваши пожелания. Кроме того, у нас были два других замечательных гида во Владимире и Суздале, Вы не написали о них! Надеюсь, их тоже было интересно и неутомительно слушать! Ждем вас и на других наших поездках.

Тур входит в следующие категории Владимира

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетние2-дневные турыВсе турыВыездныеБоголюбовоУспенский СоборСвятые местаПопулярные местаДмитриевский соборЦерковь Покрова на Нерли

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