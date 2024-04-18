Двухдневные экскурсионные туры Владимира

Найдено 5 туров в категории «2-дневные туры» во Владимире, цены от 9 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж. - д. вокзал Владимира, 11:15 (прибытие Ласточки...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
20 900 за человека
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Начало: Москва, Курский вокзал
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000 за человека
Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
Начало: Москва
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 9 350 за человека
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Владимир - Суздаль и не только! Экскурсионный тур
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
18 900 за человека
Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
Увидеть храм Покрова на Нерли, отведать деревенскую похлёбку и побывать в действующей кузнице
Начало: Владимир, ж. - д. вокзал, 8:58, время прибытия «Ла...
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
11 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
  • С
    Сабанчиева
    14 марта 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Здравствуйте! Тур очень понравился. Гиды все рассказывали очень интересно. Гостиничные номера чистые,персонал вежливый. Еда была такая,как будто к бабушке приехали
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    в гости,т. е все было вкусно. Только один минус. Окна нашего автобуса были грязными и через грязные стекла было неприятно смотреть,когда гид предлагал, на что то обратить внимание. У других автобусов были чистые. Вот это единственный неприятный момент. Спасибо большое за организацию. Думаю,что буду ещё пользоваться услугами вашей фирмы.

  • Н
    Нудель
    13 марта 2024
    Владимирское княжество: двухдневный тур по Владимирской области
    Поездка прошла благополучно. Все мероприятия, заявленные в описании тура, были выполнены.
  • А
    Александра
    24 февраля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
  • Л
    Лилия
    30 сентября 2023
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано от и до, начиная
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    от маршрута с водителем и заканчивая экскурсионной программой. У нас были прекрасные гиды Ольга и Лариса, слушать их и гулять по живописным местам - одно удовольствие, с ними очень комфортно и интересно. Маршруты очень красивые и наполненные историей. Мы получили очень много приятных впечатлений. Думаем вернуться в эти места еще. Спасибо большое всем, кто принимал участие в организации этой экскурсии!!! С удовольствием порекомендую тур своим друзьям и знакомым!

    Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланированоНазвание говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано
  • Л
    Любовь
    27 февраля 2023
    Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
    Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «2-дневные туры»

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  3. Успенский Собор
  4. Дмитриевский собор
Сколько стоит тур во Владимире в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "2-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 9 350 до 20 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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