Новый год во Владимире. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Вас ждет новогодний банкет, основные достопримечательности Владимира и Суздали, при желании Музей пряника с мастер-классом и чаепитием, а также дегустация суздальской медовухи»
30 дек в 10:00
от 37 550 ₽ за человека
День Огурца в Суздале. Тур выходного дня
Экскурсионный тур «День Огурца в Суздале. Тур выходного дня» на 2 дня
Начало: Москва
«Вас ждут живописные улочки города-музея и древний кремль, а также знакомство с историческим Владимиром и его белокаменными шедеврами»
1 авг в 10:00
от 17 100 ₽ за человека
Во Владимирскую область на Масленицу: гулянья и значимые места
Побывать в Суздале, Боголюбово, Гусь-Хрустальном и Владимире и поводить хоровод со скоморохами
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 9:15
«Отпразднуем Масленицу в музее под открытым небом «Щурово городище» — городке с деревянными избами, действующей кузницей и оружейной»
13 мар в 09:00
14 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Музеи»
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