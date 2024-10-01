Не упустите возможность провести выходные в уютной новогодней атмосфере русских городов, насладиться красотой зимнего пейзажа и побаловать себя вкусностями!
Программа тура по дням
Владимир. Новогодний банкет
08:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
09:00 Отправление в г. Владимир.
Обед в кафе города.
Владимир – один из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания: Дмитриевский собор, Золотые ворота и шедевр белокаменного зодчества – Успенский Собор.
Но лучше всего понять дух города и проникнуться его культурой позволит прогулка по старым городским улицам.
Не исключение и пешеходная Георгиевская улица во Владимире, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом».
Размещение в ГК «Панорама 3*» (корпус «Левитанъ») г. Владимир, номера категории «стандарт»/ ГРК «АМАКС Золотое кольцо», номера категории «стандарт».
В шаговой доступности от комплекса находятся главные городские достопримечательности и музеи: Успенский собор, пешеходная улица Георгиевская, крупный торговый центр, остановки общественного транспорта.
Приехав в отель, Вы всегда можете рассчитывать на радушие и заботу, уют и безупречное обслуживание, которое Вас ждет с первой минуты пребывания.
Подготовка к новогоднему банкету. Актуальная программа будет опубликована позднее.
Посещение Музея пряника, мастер-класс + дегустация царского печатного пряника
09:00-12:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.
Посещение Музея пряника, мастер-класс + дегустация царского печатного пряника с чаем.
В программе увлекательная экскурсия, где расскажут о некогда, почти забытом русском лакомстве, древнейших традициях и обрядах.
Гости музея сами смогут создать свой уникальный пряник-сувенир.
Обед в кафе города.
Свободное время.
У Вас есть возможность посетить городской каток на Пушкинском бульваре, детские аттракционы и Рождественскую ярмарку в парке «Липки» на Соборной площади г. Владимира.
Ужин в ресторане отеля.
Суздаль. Дегустация суздальской медовухи. Завершение тура
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Суздаль.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю – городу-музею, где около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского кремля.
Суздальский кремль — древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха.
По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.
Посещение Спасо-Ефимиева монастыря с концертом колокольных звонов и осмотром Спасо-Преображенского собора.
В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.
Свободное время.
Обедв кафе города.
Чем на весь мир славится старинный город Суздаль? Конечно «Суздальской медовухой»!
Суздальский медоваренный завод – единственное промышленное предприятие города.
И поэтому в Суздале Вы на каждом шагу увидите этот медовый напиток, да и видов медовухи на прилавках огромное множество.
И как понять, какая же из многочисленных ее видов понравится именно Вам? Только продегустировав!
Посещение дегустационного зала «Суздальская медовуха» – дегустация медовухи разных сортов – традиционной, а также с хмелем, мятой, пряностями, хреном, липовым цветом, можжевеловыми ягодами и перцем, анисом, клевером, базиликом, шафраном, медуницей и даже почками сосны.
Во время дегустации, девушка, одетая в русскую народную одежду, расскажет вам об истории медовухи, о том, каких сортов ее делали на Руси, как пили, по сколько пили и когда.
Отъезд в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владимире.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение, категория номера
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное размещение
|ГК «Панорама 3*» (корпус «Левитанъ»), «стандарт»
|39 990
|6 800
|Амакс Золотое кольцо 3*, «стандарт»
|38 200
|6 100
Дополнительное место – под запрос.
Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
Варианты проживания
Отель «Левитанъ»
Гостиница «Левитанъ» находится во Владимире.
Номера выполнены в классическом стиле в теплых тонах. Категории: «свадебный», «стандарт улучшенный», «семейный», «стандартный», «туристический», в которых двуспальная кровать, постельное белье, телевизор. Имеется собственная ванная комната с косметическими принадлежностями и халатами. Гостям доступен бесплатный Интернет.
На территории работает ресторан, установлен торговый автомат, есть возможность заказать завтрак. Рядом большое разнообразие баров и кофеен.
Расстояние до аэропорта — 5.6 км, до ж/д вокзала — 875 м. В пешей доступности Успенский собор, парк им. Пушкина.
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо»
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» находится во Владимире на ул. Чайковского. Здание отвечает современным требованиям уюта, комфорта и сервиса. Объект заслужил высокий рейтинг у туристов.
На территории располагается боулинг с несколькими дорожками и лаунджем. Все желающие могут поиграть в русский или американский бильярд. За отдельную плату можно посетить сауну «Эдем» с парной, комнатой отдыха с ЖК-телевизором, небольшим бассейном, джакузи, санузлом, караоке.
Из стандартных удобств предлагается Wi-Fi, платный трансфер, частная парковка, библиотека. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации всегда готовы ответить на интересующие вопросы.
Для заселения доступны номера различных категорий - от «стандартных» до номеров класса «люкс», которые оснащены всем необходимым для проживания. Все варианты размещения оформлены в классическом стиле с индивидуальной планировкой. В каждом имеется система кондиционирования, мини-бар, телевизор с плоским экраном, сейф. В ванной предоставляются гигиенические принадлежности, набор полотенец и фен.
Каждое утро для постояльцев сервируют сытный завтрак по системе «шведский стол». На территории работает ресторан, подающий блюда русской и украинской кухни, элегантная столовая и бар в тропической тематике. Также можно посетить лобби-бар.
Для проведения деловых мероприятий представлено 6 конференц-залов, вместимостью от 12 до 330 человек. Практически во всех помещениях есть мультимедийный проектор и проекционный экран, профессиональное световое и звуковое оборудование.
В пределах четырех километров находится достопримечательность «Золотые ворота», сквер имени Пушкина, Успенский собор, исторический музей, Патриарший сад. Дорога до железнодорожного вокзала займет около 30 минут. Расстояние до аэропорта составит 3,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе
- Новогодний банкет
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Меню новогоднего банкета в гостинице «АМАКС Золотое кольцо»
Холодные закуски:
Овощная палитра 30/30/20/15/15/10/2
огурцы свежие, томаты свежие, перец свежий, маслины, редис, салат листовой, зелень
Разносолы 30/30/20/15/15/10/2
соленые помидоры и огурцы, квашеная капуста, маринованный чеснок и грибы, зелень
Мясное ассорти20/20/20/20/10/10/2
колбаса сырокопченая, куриный рулет, буженина, карбонат, томаты «Черри», лист салата, зелень
Рыбное плато 20/20/20/10/2
семга с/с, масляная х/к, скумбрия с/с, лимон, зелень
Сырная тарелка 20/20/20/20/10/30/30/3
гауда, моцарелла, каламбер, мааслам, грецкий орех, виноград, мед, мята
Ассорти из канапе 40/35/50/63
ананас с креветками, сыр каламбер с маслинами и базиликом, канапе с колбасой с/к и томаты «Черри», тарталетка с красной икрой и творожным сыром
Салат «Снежный» в тарталетке 70/20
отварные кальмары, крабовые палочки, яйцо, майонез, лук зеленый, икра лососевая
Салаты:
Салат «Новогодний» 1/230
запеченое куриное филе, огурцы, сладкий перец, редис, салат айсберг, сладкий красный лук, томаты «Черри», орех грецкий, заправка: оливковое масло, сладкий соус «Чили», кинза
Горячие закуски:
«Марабелла» 1/130
семга запеченая с креветками под сливочно-сырным соусом, икра лососевая
Основное блюдо:
Стейк из индейки 1/175
подается с жареными сливами и микс салатом
Картофельный мусс 1/120
Десерты/Хлеб/Напитки:
Торт «Тирамису» 1/150
Фруктова ваза 1/250
2 вида винограда, ананас, мандарины
Хлеб ржаной/пшеничный 1/70
Морс облепиховый 1/200
Вода с лимоном 1/500
* Алкогольные напитки вы приносите с собой без ограничения
Детское меню
Холодные закуски:
Овощная палитра 10/10/10/10/10/10/2
огурцы свежие, томаты свежие, перец свежий, маслины, редис, салат листовой, зелень
Мясное ассорти10/10/10/10/10/10/2
колбаса сырокопченая, куриный рулет, буженина, карбонат, томаты «Черри», салат листовой, зелень
Рыбное плато 10/10/10/10/2
семга с/с, масляная х/к, скумбрия с/с, лимон, зелень
Сырная тарелка 10/10/10/10/10/10/10//3
гауда, моцарелла, камамбер, маасдам, грецкий орех, виноград, мед, мята
Салат «Цезарь» с курицей 1/150
запеченное куриное филе, салат айсберг, сыр пармезан, сухарики, соус «Цезарь»
Горячие закуски:
Мини-пицца «Маргарита» 1/100
сыр моцарелла, помидоры, соус
Основное блюдо:
Куриный шашлычок с соусом «Тар-тар»100/30
Картофель фри 1/100
Десерты/Хлеб/Напитки:
Торт «Тирамису» 1/150
Фруктовая ваза 1/250
2 вида винограда, ананас, мандарины
Хлеб ржаной/пшеничный 1/70
Морс облепиховый 1/200