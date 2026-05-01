Описание тура
Проведите яркие выходные в старинном Суздале и станьте участником знаменитого Праздника огурца с народными гуляниями, угощениями и необычными традициями.
Вас ждут живописные улочки города-музея и древний кремль, а также знакомство с историческим Владимиром и его белокаменными шедеврами.
Это путешествие подарит Вас вкус лета, атмосферу русских традиций и множество впечатлений.
Программа тура по дням
Отправление в Суздаль. Участие в Празднике огурца
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление на автобусе в г. Суздаль.
Вы спросите, почему День Огурца – главное событие лета? Почему непременно нужно стать его участником?
Суздальский День Огурца – это…
- победитель национальной премии «Russian event awards»;
- праздник, принимающий более 10 000 гостей ежегодно;
- фирменные рецепты, которым несколько сотен лет;
- праздничное действо на фоне старинных изб, мельниц, церквей;
- мастер-классы, народные гуляния на анимационных площадках.
Обед в кафе.
Участие в Празднике огурца (территория Музея Деревянного Зодчества).
Обращаем ваше внимание: в стоимость тура входят только входные билеты на территорию, дополнительные услуги приобретаются на месте самостоятельно за доп. плату.
Праздник Огурца в Суздале проводится ежегодно во вторую-третью субботу июля – в период активного сбора урожая. И это неслучайно – испокон веков для жителей Суздаля и плодородного суздальского Ополья сельское хозяйство и огородничество было одним из главных занятий.
Для гостей фестиваля подготовлены:
- центральная площадка с выступлениями музыкальных групп и диджей-сетами, в которых соединятся народные мотивы и электронные ритмы;
- знаменитые огуречные конкурсы, тематические мастер-классы, старинные аттракционы и деревянные игры;
- гостеприимная «Засолочная изба» со старинными рецептами и дегустацией;
- интерактивные площадки от партнеров фестиваля и красочные фотозоны;
- гастроряды с традиционными кушаниями, ярмарка мастеров.
И, конечно же, много сочных суздальских огурцов!
Размещение в гостинице.
Свободное время в городе на неспешную прогулку, ужин и наслаждение видами.
Обзорная экскурсия по Суздалю и Владимиру
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Авто-пешеходная экскурсия по г. Суздалю с посещением территории Суздальского кремля.
Суздаль – это не только День Огурца, это в первую очередь город-музей, где около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Суздаль хорош в любое время года, при любой погоде. О Суздале, суздальской истории и архитектуре, легендах и былях и, конечно, самих суздальцах можно говорить круглые сутки.
Осмотр архитектурного ансамбля главной достопримечательности Суздаля – Суздальского кремля – древнейшего сооружения в городе, вобравшего в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха.
По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.
Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий. Изгнанные из светского общества, надоевшие своим мужьям, лишенные состояния и привилегий доживали они свой век за каменными монастырскими стенами.
Переезд в г. Владимир.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по г. Владимиру – одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания:
- Дмитриевский собор;
- Золотые ворота;
- и шедевр белокаменного зодчества – Успенский Собор.
Но лучше всего понять дух города и проникнуться его культурой позволит прогулка по старым городским улицам.
Не исключение и пешеходная Георгиевская улица во Владимире, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом». Она расположена в историческом его центре.
Небольшая, всего чуть более 300 метров, пешеходная зона собрала немало любопытных архитектурных памятников… памятник аптекарю, таможенная будка, памятник коту Учёному, памятник вишне и многие другие.
И с каждым из них связана своя легенда и история!
- Почему главная улица называется «Шалопаевкой»?
- Кто же такой Шалопай, и почему за ним следят?
- Какой культурой славится владимирская земля?
- Куда и почему исчезли Золотые ворота, некогда стоявшие при въезде во Владимир?
- В губернаторском доме слышны призраки?
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, размещение в двухместном номере (2 человека в номере).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного питания:
|Только завтрак
|Завтрак и обеды
|17 100
|18 500
Доплата за одноместное размещение – 5 700 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).
Базовое размещение в гостинице «Главный туристический комплекс «Суздаль» 3*», г. Суздаль.
Резервное размещение: гостиница «Княжий двор 3*», г. Суздаль.
Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница ГТК «Суздаль»
Туристический комплекс «Суздаль» находится в живописных районах одноименного города, вблизи речки Каменка. Отдалённость от столичной Москвы и Нижнего Новгорода составляет около 250 километров. Здесь вас ждет прекрасный сервис, ресторан, бассейн и множество услуг на любой вкус.
К заселению подготовлены просторные номера, расположенные в историческом здании, которое было снято в фильме «Чародеи». Также для размещения доступны уютные танхаусы с красивым видом на побережную зону.
Постояльцы могут посетить работающие на территории рестораны. Также свои двери открывают летнее кафе и бар с разнообразными напитками. По утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол».
В свободное время отдыхающие могут расслабиться в СПА-центре, где предусмотрено множество оздоровительных процедур. Любители погорячее могут посетить сауну, а для желающих охладиться работает бассейн. На территории туристического комплекса также обустроена зона бильярда, боулинга и караоке. На праздники и в выходные дни для посещения открывается кинозал и детская комната. А провести время на свежем воздухе можно в ухоженном саду комплекса.
Гостиница «Княжий двор»
Гостиница «Княжий двор» расположена на окраине Суздаля.
К услугам гостей «Княжего двора» представлено 39 номеров различных категорий от «стандарта» до «люкса». Среди удобств стоит назвать кондиционер, сейф, холодильник, телевизор с плоским экраном, спутниковое телевидение.
На территории есть ресторан, в меню которого предлагается большое количество изысканных блюд. Здесь каждое утро подается завтрак, стоимость которого включена в проживание.
Гости могут посетить сауну, косметический кабинет. На территории гостиницы находится парковка для автомобилей. За дополнительную плату можно заказать трансфер, экскурсионное обслуживание.
Гостиница находится недалеко от музея деревянного зодчества, Суздальского Кремля. Эти памятники архитектуры видны из окон уютных номеров гостиницы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе, включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты на праздник
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Доплата за одноместный номер - 5700 руб
- Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
- Дополнительные услуги на празднике
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Возможны задержки по независящим от туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлено на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора причинам, не производится.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
Что ещё важно знать о туре?
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус-иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации доступные места определяются гидом.
- Услуга «Выбор места» – менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.