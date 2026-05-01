2 день

Обзорная экскурсия по Суздалю и Владимиру

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Авто-пешеходная экскурсия по г. Суздалю с посещением территории Суздальского кремля.

Суздаль – это не только День Огурца, это в первую очередь город-музей, где около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.

Суздаль хорош в любое время года, при любой погоде. О Суздале, суздальской истории и архитектуре, легендах и былях и, конечно, самих суздальцах можно говорить круглые сутки.

Осмотр архитектурного ансамбля главной достопримечательности Суздаля – Суздальского кремля – древнейшего сооружения в городе, вобравшего в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха.

По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.

Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий. Изгнанные из светского общества, надоевшие своим мужьям, лишенные состояния и привилегий доживали они свой век за каменными монастырскими стенами.

Переезд в г. Владимир.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по г. Владимиру – одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания: Дмитриевский собор;

Золотые ворота;

и шедевр белокаменного зодчества – Успенский Собор. Но лучше всего понять дух города и проникнуться его культурой позволит прогулка по старым городским улицам. Не исключение и пешеходная Георгиевская улица во Владимире, которую с любовью называют «Владимирским Арбатом». Она расположена в историческом его центре. Небольшая, всего чуть более 300 метров, пешеходная зона собрала немало любопытных архитектурных памятников… памятник аптекарю, таможенная будка, памятник коту Учёному, памятник вишне и многие другие. И с каждым из них связана своя легенда и история! Почему главная улица называется «Шалопаевкой»?

Кто же такой Шалопай, и почему за ним следят?

Какой культурой славится владимирская земля?

Куда и почему исчезли Золотые ворота, некогда стоявшие при въезде во Владимир?

В губернаторском доме слышны призраки? Отправление в г. Москву. 22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

