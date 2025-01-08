Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 11:15-11:40 (прибытие Ласточ...
1 мая в 08:00
3 мая в 08:00
19 900 ₽ за человека
На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
Посетить города Золотого кольца России с комфортом и личным гидом и увидеть всё самое значимое
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
17 мая в 08:00
24 мая в 08:00
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
В сердце Древней Руси: Суздаль, Владимир, Муром и Гороховец
Увидеть церковь Покрова на Нерли, узнать о жизни богатырей, заглянуть в храмы и прокатиться по Оке
Начало: Владимир, 9:00
29 мая в 09:00
12 июн в 09:00
37 300 ₽ за человека
Князья, богатыри и купцы: по Владимиру, Мурому и Гороховцу с мастер-классами и русской кухней
Познакомиться с традициями хлебопечения, увидеть фрески Рублёва и погрузиться в историю и былины
Начало: Владимир, 9:00
9 мая в 09:00
30 мая в 09:00
27 800 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по Суздалю, Владимиру и Боголюбову
Увидеть величественные храмы, сделать богатырское зелье и посетить Покрова на Нерли
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 9:00
29 мая в 09:00
12 июн в 09:00
14 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена8 января 2025Добрый день всем. В новогодние каникулы мы путешествовали семьей из 6 человек из Петербурга во Владимир. Гид- организатор — Александр
- SSvetlana23 июля 2024Замечательное путешествие, история Земли Русской. Красивые города и природа. Замечательная экскурсовод Татьяна. Много знает, готова ответить на любые вопросы, доброжелательна
- ААлександра24 февраля 2024Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
- ООльга11 января 2024У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
- ЛЛюбовь27 февраля 2023Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «В июле»
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