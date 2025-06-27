Земли древние да своды белокаменные: индивидуально по Владимирщине
Изучить Владимир и Суздаль, посетить Боголюбово и Кидекшу, объехать все уголки Ополья
Начало: Владимир, Театральная площадь, точное время по дог...
27 июн в 10:00
4 июл в 10:00
132 250 ₽ за всё до 4 чел.
Выходные в окружении белокаменной архитектуры: Владимир и Боголюбово
Рассмотреть фрески Рублёва, посетить церковь Покрова на Нерли и мастерскую художника
Начало: Владимир, точное место и время встречи - по догово...
25 415 ₽ за человека
Князья, богатыри и купцы: по Владимиру, Мурому и Гороховцу с мастер-классами и русской кухней
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Начало: Владимир, 9:00
11 июл в 09:00
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27 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Золотое кольцо»
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