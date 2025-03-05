Вокзал Владивостока напоминает шедевры русской архитектуры 17 века, а гуляя по его живописным залам легко почувствовать себя героем доброй сказки. На аудиоэкскурсии вы услышите интересные истории, которые хранят эти стены.
Увидите мозаичные панно, полюбуетесь рельефной керамикой и сделает фото у легендарного верстового столба.
Увидите мозаичные панно, полюбуетесь рельефной керамикой и сделает фото у легендарного верстового столба.
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание аудиогида
Вокзал Владивостока, построенный возле складов и стоянок кораблей, стал одним из знаковых зданий города! Слушая голос в наушниках и следуя за ним, вы изучите секреты железнодорожной станции и рассмотрите каждый элемент старинного здания.
Вы увидите:
- Центральный зал и его расписной потолок
- Памятную доску цесаревичу Николаю Александровичу, посвящённую закладке самого дальнего вокзала Российской империи
- Портрет Н. Н. Муравьёва-Амурского
- Вид на бухту Золотой Рог
- Памятную доску в честь 100-летия Транссибирской магистрали
- Верстовой столб
А ещё вы:
- Узнаете о двух художниках, которые трудились над росписью потолка центрального зала. Площадь живописного полотна составила 60 квадратных метров!
- Постоите у Верстового столба с отметкой 9288 километров. Он встречает путешественников-смельчаков, решившихся проехать всю Транссибирскую магистраль. Не забудьте сделать селфи на этой по-настоящему легендарной точке!
- Поймёте местную шутку «сядет москвич на Ярославском вокзале, приедет во Владивосток и снова увидит Ярославский вокзал»
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия без гида
- Для участия вам потребуются наушники и смартфон. Инструкцию по подключению вы получите сразу после бронирования
- Остаток суммы нужно оплатить при регистрации на сайте аудиоэкскурсии
- На экскурсию можно прийти в любое удобное для вас время — вокзал открыт 24/7
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 167 туристов
Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут об истории вокзальных комплексов, познакомят с архитектурными особенностями вокзалов и помогут совершить путешествие во времени. Одно из главных преимуществ формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.Задать вопрос
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