читать дальше сделан с большой любовью к деталькам, мне-взрослому очень понравилось лазить по незнакомым закоулкам и искать всякие штуки.

Имейте в виду, есть задания, которые можно выполнить только после 15:00.

Поддержка организатора практически мгновенная, брошенными мы себя на этой экскурсии не чувствовали.

Рекомендую, в общем!

В два часа мы не уложились 😁 Но дочь у меня не 12+, а 12- так что по критериям мы не прошли.Квест не то чтобы про прям историю Владивостока, но