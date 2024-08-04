Квест-экскурсия по Владивостоку

Самостоятельная прогулка без гида с маршрутом и заданиями в смартфоне
В удобном для вас темпе вы пройдёте по самым известным местам в историческом центре Владивостока. Узнаете о прошлом города — от его основания в 19 веке до появления современных объектов стрит-арта.

Будете исследовать интересные локации, изучать детали и находить ответы на вопросы в игровом формате.
5
3 отзыва
Квест-экскурсия по Владивостоку
Квест-экскурсия по Владивостоку
Квест-экскурсия по Владивостоку
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

В чём суть квеста:

Талисман Владивостока — тигр. Он же символ наблюдательности. В нашем квесте мы решили объединить эти сущности. Задания игры научат подмечать детали окружающей среды и узнавать по ним истории, подобно тому как тигр по следам узнаёт, что происходило на его территории. Баллы в нашей игре называются «силой тигра». Набрав максимум баллов, вы получите виртуальный амулет с тигриной лапой.

А какая механика квеста:

  • Вы получите ссылку на специальный раздел на нашем сайте. На странице найдёте карту, задания и сканер кодов
  • Все локации расположены в центральной части города в шаговой доступности
  • К каждому месту прикреплено задание: поиск QR-кода, письменные, фото- и видеовопросы, а также задачи по ориентации на местности

Что вы увидите:

  • Стеллу основателям Владивостока. Здесь отыщете точку отсчёта истории города во времени и пространстве
  • Центральную площадь. Изучите одно из самых известных мест Владивостока
  • Владивостокский ГУМ — один из первых торговых центров в России. Исследуете старинные рекламные объявления
  • А также другие городские локации. Не будем раскрывать их все, чтобы на квесте было интереснее

Организационные детали

  • Это самостоятельная квест-экскурсия без гида
  • Рекомендуемый возраст 12+
  • Понадобится заряженный смартфон с мобильным интернетом
  • На маршруте есть площадки, где можно отдохнуть, перекусить, согреться зимой или охладиться летом

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Корабельной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
4 авг 2024
Отличная получилась прогулка по центру Владивостока. Рекомендую.
Гуляли с ребенком 6,5лет. Ему понравилось, был увлечен.
Н
28 июл 2024
Хорошая альтернатива пешей прогулки. В своем темпе, в своей компании. Материал удобно использовать, открываешь телефон и хоть сколько раз смотришь задание. Спасибо автору)
К
18 июл 2024
В два часа мы не уложились 😁 Но дочь у меня не 12+, а 12- так что по критериям мы не прошли.
Квест не то чтобы про прям историю Владивостока, но
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сделан с большой любовью к деталькам, мне-взрослому очень понравилось лазить по незнакомым закоулкам и искать всякие штуки.
Имейте в виду, есть задания, которые можно выполнить только после 15:00.
Поддержка организатора практически мгновенная, брошенными мы себя на этой экскурсии не чувствовали.
Рекомендую, в общем!

Входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеНа выходныеДля студентовСамое главноеПопулярные местаЗдание ГУМаС набережной

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