Владивосток и его живописные окрестности

Лучшие смотровые площадки города, маяк Токаревский и остров Русский на авто-пешеходной экскурсии

Владивосток — невероятно многоликий город с самобытным характером. Я раскрою три его грани: портовую, фортификационную и курортную.

Вы увидите старинный маяк Токаревского, подниметесь на сопки с идиллическими видами и оцените оборонительные сооружения на острове Русский. Погрузитесь в прошлое и настоящее Приморского края.
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
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Описание

Что вас ожидает

Город-порт

Владивосток с трех сторон омывается морем. Мы отправимся на один из первых каменных маяков на Дальнем Востоке — маяк Токаревский, возведенный в 1910 году. Прогуляемся по искусственной косе и насладимся живописными пейзажами. Я расскажу, что такое «морской женьшень», как его приготовить и где попробовать.

Город-форт

Вы посетите два знаковых сооружения Владивостокской крепости: Новосильцевскую батарею и форт Поспелова. Я подробно раскрою, как проходило их строительство, с какими сложностями столкнулись рабочие и какие легенды связаны с этими местами. А также: какие исторические события здесь случались и какие знаменитые люди бывали.

Город-курорт

Современный Владивосток — это удобная инфраструктура, чистое море и красивая природа. Мы поднимемся на три самые живописные местные сопки: Крестовую, Орлиное гнездо и Бурачка. Полюбуемся видами города и поговорим о его развитии. А если пожелаете, прокатимся на единственном фуникулере в России, функционирующем как общественный транспорт.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Билет на фуникулер оплачивается дополнительно — 30 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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