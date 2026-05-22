Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться морскими пейзажами, комфортно прогуляться по историческим местам и подняться на сопки с живописными видами. Владивосток в этот период особенно красив и гостеприимен.

Владивосток - город с богатой историей и уникальным культурным наследием.На этой индивидуальной экскурсии вы увидите маяк Токаревского, один из первых каменных маяков на Дальнем Востоке, возведенный в 1910 году, который

является символом морской души города. Мы пройдемся по искусственной косе, где вы сможете насладиться живописными пейзажами и узнать, что такое «морской женьшень». В разделе город-форт вы посетите Великокняжескую батарею и форт Поспелова, где я раскрою их историческое значение и связанные с ними легенды. В разделе город-курорт мы поднимемся на три самые живописные местные сопки: Крестовую, Орлиное гнездо и Бурачка, чтобы полюбоваться видами города и поговорить о его развитии. Экскурсия включает транспорт, а также возможность посещения дополнительных мест, таких как ферма морепродуктов, стеклянный пляж и Ворошиловская батарея за дополнительную плату. Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владивостоку, чтобы в полной мере оценить его красоту и историческое значение

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город-порт

Владивосток с трех сторон омывается морем. Мы отправимся на один из первых каменных маяков на Дальнем Востоке — маяк Токаревский, возведенный в 1910 году. Прогуляемся по искусственной косе и насладимся живописными пейзажами. Я расскажу, что такое «морской женьшень», как его приготовить и где попробовать.

Город-форт

Вы посетите два знаковых сооружения Владивостокской крепости: Великокняжескую батарею и форт Поспелова. Я подробно раскрою, как проходило их строительство, с какими сложностями столкнулись рабочие и какие легенды связаны с этими местами. А также: какие исторические события здесь случались и какие знаменитые люди бывали.

Город-курорт

Современный Владивосток — это удобная инфраструктура, чистое море и красивая природа. Мы поднимемся на три самые живописные местные сопки: Крестовую, Орлиное гнездо и Бурачка. Полюбуемся видами города и поговорим о его развитии. А если пожелаете, прокатимся на единственном фуникулере в России, функционирующем как общественный транспорт.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость экскурсии в пределах Владивостока. Бухта Лазурная, пригород и другие удалённые районы оплачиваются дополнительно — уточняйте в переписке с гидом. Трансфер из аэропорта — 2500 руб. в одну сторону

Дополнительно оплачивается: входной билет в Форт Поспелова — 100 руб. /взрослый, 50 руб. /детский; билет на фуникулер — 30 руб. /чел., еда и напитки (по желанию)

По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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