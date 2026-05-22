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Владивосток и его живописные окрестности

Погрузитесь в уникальный мир Владивостока: от портовой жизни до захватывающих видов с сопок
Владивосток - город с богатой историей и уникальным культурным наследием.

На этой индивидуальной экскурсии вы увидите маяк Токаревского, один из первых каменных маяков на Дальнем Востоке, возведенный в 1910 году, который
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является символом морской души города.

Мы пройдемся по искусственной косе, где вы сможете насладиться живописными пейзажами и узнать, что такое «морской женьшень».

В разделе город-форт вы посетите Великокняжескую батарею и форт Поспелова, где я раскрою их историческое значение и связанные с ними легенды.

В разделе город-курорт мы поднимемся на три самые живописные местные сопки: Крестовую, Орлиное гнездо и Бурачка, чтобы полюбоваться видами города и поговорить о его развитии.

Экскурсия включает транспорт, а также возможность посещения дополнительных мест, таких как ферма морепродуктов, стеклянный пляж и Ворошиловская батарея за дополнительную плату.

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владивостоку, чтобы в полной мере оценить его красоту и историческое значение

4.8
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Погружение в морскую атмосферу
  • 🏰 Исследование исторических фортов
  • 🌄 Восхождение на живописные сопки
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинному маяку
  • 🍴 Дегустация местных деликатесов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться морскими пейзажами, комфортно прогуляться по историческим местам и подняться на сопки с живописными видами. Владивосток в этот период особенно красив и гостеприимен.
Сейчас август — это идеальное время.
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности

Что можно увидеть

  • Маяк Токаревский
  • Великокняжеская батарея
  • Форт Поспелова
  • Сопка Крестовая
  • Сопка Орлиное гнездо
  • Сопка Бурачка

Описание экскурсии

Город-порт

Владивосток с трех сторон омывается морем. Мы отправимся на один из первых каменных маяков на Дальнем Востоке — маяк Токаревский, возведенный в 1910 году. Прогуляемся по искусственной косе и насладимся живописными пейзажами. Я расскажу, что такое «морской женьшень», как его приготовить и где попробовать.

Город-форт

Вы посетите два знаковых сооружения Владивостокской крепости: Великокняжескую батарею и форт Поспелова. Я подробно раскрою, как проходило их строительство, с какими сложностями столкнулись рабочие и какие легенды связаны с этими местами. А также: какие исторические события здесь случались и какие знаменитые люди бывали.

Город-курорт

Современный Владивосток — это удобная инфраструктура, чистое море и красивая природа. Мы поднимемся на три самые живописные местные сопки: Крестовую, Орлиное гнездо и Бурачка. Полюбуемся видами города и поговорим о его развитии. А если пожелаете, прокатимся на единственном фуникулере в России, функционирующем как общественный транспорт.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость экскурсии в пределах Владивостока. Бухта Лазурная, пригород и другие удалённые районы оплачиваются дополнительно — уточняйте в переписке с гидом. Трансфер из аэропорта — 2500 руб. в одну сторону
  • Дополнительно оплачивается: входной билет в Форт Поспелова — 100 руб. /взрослый, 50 руб. /детский; билет на фуникулер — 30 руб. /чел., еда и напитки (по желанию)
  • По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции

  • Ферма морепродуктов (2,5 часа) — 3500 руб. Возможна групповая экскурсия на производство — 400 руб. с человека
  • Стеклянный пляж (1,5 часа) — 2500 руб.
  • Ворошиловская батарея (1 час) — 2000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости в г. Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1133 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. Я и мои коллеги с радостью покажем вам любимый Приморский край и расскажем о нём много интересного!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Прекрасная экскурсия. Алексей сразу почувствовал наши интересы и предпочтения. Было ощущение, что встретили старого друга, который возит по окрестностям, показывает красоты и приправляет интересными историями. Моим детям подросткам настолько понравилось, а им угодить нелегко, что мы заказали повторную экскурсию на следующий день! Горячо рекомендую!
Прекрасная экскурсия. Алексей сразу почувствовал наши интересы и предпочтения. Было ощущение, что встретили старого друга, который
Прекрасная экскурсия. Алексей сразу почувствовал наши интересы и предпочтения. Было ощущение, что встретили старого друга, который
Прекрасная экскурсия. Алексей сразу почувствовал наши интересы и предпочтения. Было ощущение, что встретили старого друга, который
Прекрасная экскурсия. Алексей сразу почувствовал наши интересы и предпочтения. Было ощущение, что встретили старого друга, который
Прекрасная экскурсия. Алексей сразу почувствовал наши интересы и предпочтения. Было ощущение, что встретили старого друга, который
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Ирина, спасибо большое за обратную связь. Рад, что Вам понравилось:)
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Наталья
За несколько часов Алексей показал нам город. Мы получили невероятные положительные эмоции от путешествия с гидом: максимум внимания, позитива, искреннего интереса и любви к своему городу. Рекомендуем Алексея как настоящего профессионала, увлеченного своим делом, отлично знающего историю города и края и готового делиться этими знаниями с гостями.
Обязательно вернемся снова!
За несколько часов Алексей показал нам город. Мы получили невероятные положительные эмоции от путешествия с гидом:
За несколько часов Алексей показал нам город. Мы получили невероятные положительные эмоции от путешествия с гидом:
За несколько часов Алексей показал нам город. Мы получили невероятные положительные эмоции от путешествия с гидом:
За несколько часов Алексей показал нам город. Мы получили невероятные положительные эмоции от путешествия с гидом:
За несколько часов Алексей показал нам город. Мы получили невероятные положительные эмоции от путешествия с гидом:
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за обратную связь! Рад, что Вам понравилось:)
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Александра
Я не тот турист, кто задает много вопросов, я скорее люблю наслаждаться видами и интересными рассказами. Владивосток - очень красивый город, а Алексей - очень интересный рассказчик! Я с удовольствием
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послушала про город и посмотрела на него с разных точек. Я провела в нём 5 дней, 4 из которых Алексей был моим гидом. Я побывала на о. Русский, посмотрела Мыс Тобизина, посетила заповедное Приморье - земля леопарда и морской заповедник, бухта Теляковского, стеклянный пляж, сафари-парк, даже казино! Если собираетесь во Владивосток, не ограничивайтесь только им одним, не скупитесь, посмотрите и посетите как можно больше мест! Край влюбляет в себя, остаётся в сердце навсегда. Большую благодарность выражаю Алексею, что не только много знает и многое желает вам показать, но и истинно любит эти места, проводит экскурсии с душой! Буду всем рекомендовать!

Я не тот турист, кто задает много вопросов, я скорее люблю наслаждаться видами и интересными рассказами.
Я не тот турист, кто задает много вопросов, я скорее люблю наслаждаться видами и интересными рассказами.
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Д
Прошло всё отлично! Было интересно и познавательно. Удалось, как и обещала экскурсия, увидеть много мест Владивостока: от маяка до острова Русский. Я была во Владивостоке, и очень рада, что попала на данную экскурсию. Всем категорически советую:)
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Ю
Замечательный гид, Алексей. С любовью рассказал о своем родном крае, показал места, много дополнительной информации. Все прошло в очень позитивной обстановке, остались лучшие впечатления. Рекомендую.
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Светлана
Экскурсия объемная, интересная. Гид Алексей очень увлекательно и позновательно рассказывает. Если хотите узнать об окресностях города данная экскурсия Обязательна к посещению!!!!!!!
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